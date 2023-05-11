負責中國事務 美國務院高官傳將卸任

（德國之聲中文網）據消息人士說法，美國國務院亞太副助理國務卿華自強（Rick Waters）週三（5月24日）在會議宣布，他將離開「中國事務協調辦公室」的主管職務。此消息最早由彭博社報導。

美國國務院去年12月成立「中國事務協調辦公室」（Office of China Coordination），該辦公室常被稱為「中國組」（China House），由華自強主事。

彭博社指，華自強預計今年6月底卸任。路透社則引述知情者，華自強雖離開該職，但會繼續留在國務院。

美國國務院與華自強未回應路透社置評請求，但根據彭博社，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）說：「過去2年來，國務卿布林肯從華自強對中國和台灣的專業中受益匪淺，感謝他建立了中國組。」

白宮印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）的聲明形容，「中國組」已經成為美國努力勝過中國的「力量倍增器」，協助促進印太地區的自由與開放，而「華自強的獨到知識與經驗持續增進我們的決策」。

華自強是誰？

根據美國國務院資訊，華自強從2021年7月起擔任亞太副助卿，負責中國與台灣事務；去年12月，國務院新成立中國事務協調辦公室，由他領頭，職責包含處理美國在中國的外交機構相關事務、與美國在台協會（AIT）的往來等等。華自強還主掌過蒙古事務，當過北京大使館的政務參贊，也曾任職中東相關單位，會說中文、阿拉伯語和西班牙語。

今年初，美中關係因為「間諜氣球」事件急遽惡化，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）因而推遲訪中行程。此後，美國持續釋出開放溝通的訊號。3月，華自強曾低調造訪香港、上海、北京等地，進行「工作層級溝通」，被認為是替布林肯訪中鋪路。

路透社指出，華自強是拜登政府內較傾向與中國互動的人物。據路透社取得的內部訊息與郵件，「間諜氣球」事件爆發時，美國推遲了針對中國的人權相關制裁，希望降低雙方關係惡化的程度。當時華自強曾寫信告訴員工：「國務卿的指示是暫緩『跟氣球無關』的行動，這樣我們可以專注於相對應的、仔細斟酌的回應。我們可以過幾週再考慮其他做法。」

部分美國政界人士質疑政府對中國的態度，因為過去數十年來，美國增強與中國的互動也未能改變中國在貿易、安全與人權議題的做法。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



美國政府重大人事異動

在美中關係緊張之際，美國外交部門近期一系列的人事變動，引發關注。今年初，白宫國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger），轉任AIT主席；本月稍早，美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）宣布她打算退休。

此外，美聯社24日引述消息人士說法稱，拜登將任命經驗豐富的空軍上將布朗（CQ Brown Jr.）擔任美軍參謀長聯席會議主席，他過去曾是美國太平洋空軍指揮官，領導美國空軍在印太地區抗中的戰略。若任命案獲參院通過，布朗將接下米利（Mark Milley）的職位；後者的任期將於10月屆滿。

（綜合報導）

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