貝爾博克談“降低風險” 秦剛說“最優的選擇”

（德國之聲中文網）德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）週五（4月14日）上午會晤中國外長秦剛，雙方在北京釣魚台國賓館舉行「中德外交與安全戰略對話」會議。

聯合記者會上，貝爾博克與秦剛都談到德中之間的貿易依賴，但立場明顯存在落差。秦剛說，「中德是夥伴，不是對手」，雙方在供應鏈上相互依賴「是市場規則下最優的選擇」；只要兩國都保持開放，「就沒有必要擔心所謂的依賴」。

貝爾博克則強調，維持經濟上的安全是德國的中國戰略核心。她主張歐洲應該與中國維持密切往來，但也該從俄烏戰爭中學到教訓：過去歐洲因過度依賴俄國能源而「付出巨大代價」，如今更不該重蹈覆轍。她表示，德國並非要與中國「脫鉤」，而是要「降低風險」；13日，她在天津時也說過歐洲應降低對中國「不健康」的依賴。

此外，她還說，德國也希望中國正視新疆的人權疑慮，並提供德國企業公平競爭的條件。貝爾博克說：「如果一些企業以人權的代價取得了優勢，那就不是一個公正的競爭。」

針對烏克蘭議題，秦剛重申「勸和促談」的主張，稱不會向衝突的有關方提供武器。貝爾博克則再度呼籲中國國家主席習近平發揮對俄國的影響力，呼籲俄國總統普京停戰。對於中國釋出訊號欲協助解決衝突，貝爾博克予以肯定，但她也不忘指出，中國的「政治解決」立場文件並不包含呼籲身為「侵略者」的俄羅斯停戰。

德中外長分別怎麼看台海局勢？

關於台灣海峽兩岸局勢，貝爾博克14日說，亞太地區的安全和歐洲有直接關係。她指出，50%的全球貿易往來要經過台海、70%的半導體晶片來自台灣；如果台海兩岸軍事活動升級，將衝擊歐洲乃至全球的經貿，對全球而言會是「非常恐怖」的場景。

貝爾博克在記者會上重申德國「一個中國」的政策，主張衝突應透過和平方式解決，反對以武力片面改變現狀，並呼籲各方不要升級緊張局勢。

對此，秦剛稱各方應該「搞清楚造成台海局勢緊張的根本原因」，把問題歸結於「台獨分裂勢力」和「境外勢力」。他說「中國的領土一寸都不能少」，並稱若各國真的遵守「一個中國原則」、也希望台海局勢和平穩定，就應該「旗幟鮮明地反對台獨，反對外來干涉」。

貝爾博克的立場跟馬克宏相同嗎？

13日在天津時，貝爾博克也曾回應法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）關於台灣與中國的爭議言論。當時她同樣強調台海的經貿地位重要性，還說歐洲應與價值觀相近的國家共同打造全球安全同盟。

她表示：「德國和歐盟在經濟上很脆弱，這意味著我們不能對台海的緊張局勢無動於衷。」

路透社13日解讀，相較於馬克宏的路線，貝爾博克的說法更靠近歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、也就是對中國持較強硬的立場。過去一般認為，貝爾博克面對中國的態度比總理肖爾茨（Olaf Scholz）更為鷹派，希望降低德國在貿易上對中國的依賴。

德新社則指出，貝爾博克淡化了歐盟內的意見差異。她說，歐洲對中國的政策是一致的：「雖然歐盟內部存在許多分歧……（但）我們不只在利益、價值等核心議題上密切相關，也追求共同的戰略路線。」

歐洲外交關係協會的歐中關係專家巴庫爾斯卡（Alicja Bachulska）12日告訴路透社，馬克宏訪中帶來的「陰霾」非常大，貝爾博克此行「很大程度上是為了控制損害」。德國社民黨聯邦議員外交政策發言人施密德（Nils Schmid）說，貝爾博克必須在訪中期間，清楚傳達出德國對台灣的立場。

貝爾博克出訪前，德國外交部12日曾發布新聞稿，將中國定位為歐洲的夥伴、競爭者，也是系統性的對手。文稿指出，未來歐中關係的「羅盤針」將走向何方，一部分得要看中國選擇何種道路。

去年7月，貝爾博克曾接受DW獨家專訪。當時她表示：「因為中國是一個系統性的競爭對手，我們必須清楚地表明，沒有人可以勒索我們……這就是我們新的中國戰略基礎，也就是在我們可以合作的地方進行合作，但在關鍵基礎設施上，也要有獨立的歐洲主權戰略，最重要的是與我們的外交政策相符。」

德国外长：“没人可以勒索我们”

（綜合報導）

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