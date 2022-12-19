豪赌式解封后中国陷入疫情黑洞

（德国之声中文网）据香港01等媒体报道，近一周来，北京所有殡仪馆和火葬场预约大爆满。东森新媒体记者12月15日实地走访北京东郊殡仪馆，看到从大门口开始都是排队等候火化遗体的家属车。殡葬业者透露，确诊死亡人数偏多，大部分都是老人家。东郊殡仪馆冰柜已全满。对于确认感染新冠去世者，家属必须在两小时内联系医院或殡仪馆，不能举行告别式，24小时内必须火化。目前，殡仪馆工作人员为避免接触新冠，不上门接收遗体。香港明报称，仅12月17日一天，北京染疫在家身亡"就有2700多人"。

然而，从中国官方公布的数据来看，中国全境12月18日和19日分别只新增了两例及5例新冠死亡病例，都在北京。从12月4日到12月17日则均新增无新冠死亡病例。

北京殡仪馆压力山大

中国官方不可思议的新冠死亡数字

对于这一巨大的反差，就连亲北京的港媒《星岛日报》也于12月19日发表评论说，中国大陆的新冠COVID-19疫情已经进入讯息黑洞。文章称，官方公布的新冠确诊和死亡人数低，未必是官方刻意隐瞒，主要是因不再强制进行全员核酸检测，轻症居家隔离不纳入纪录。同时，和香港死亡数的计算方法不同，大陆如果是患有严重基础疾病的染疫后死亡，不纳入新冠死亡病例。文章认为，此举已经影响了中国政府的形象，让人觉得不可思议。

在德国、英国、意大利、美国等国，官方对新冠死亡人数的统计是将所有死亡证上提到有感染新冠病毒的死亡都计算在新冠死亡人数之内。

12月17日，中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友表示，根据美国、香港等地的数据参数推断，今冬大陆新冠感染率在10%-30%左右，而病死率估计在0.09%-0.16%之间。

《星岛日报》文章说，如果以此计算，大陆今冬将有1.4亿人至4.2亿人感染，12.6万至67.2万人死亡。

疫情黑洞

在首批落实官方12月7日公布的新十条的城市，如北京、成都、重庆等地，目前的感染率据最保守估计已超过30%。据民众中盛传的"城市数据库"成都市预测趋势图，截至12月17日，新冠病毒感染者的人数已占该市总人口的37.17%。微博网友对此数据写道，"明显不止，我身边的阴都属于幸存者，寥寥无几"，"我现在身边还阴的，应该比大熊猫多不到几个"，"我们公司80个人只有两个没羊了"，"我家人在四川省统计局上班 上周五之前就给我说大成都范围内阳了至少百分之五十"。还有人写道，"都在家里躺平了哪来的数据"，"观察地铁客流就知道大概啥进度了"。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 中国宣布新十条 2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 优化防疫二十条无法落实 就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火 11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 公民觉醒的“白纸革命” 乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡 尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “大白”权力小了 中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 网民涌入李文亮微博悼念 新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫 新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 德国经济界对中国放松防疫表示欢迎 尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “动态清零”结束点燃回归正常生活的希望 为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。



无处可逃

成都一名80岁的老人向德国之声记者表示，他从12月7日以来一直呆在家中不敢出门。12月17日有熟人给他送菜到楼下，他戴上口罩、手套，抱着快去快回的想法从17楼乘电梯去取了一趟。第二天就发现自己发烧了，第三天测出抗原阳性。"本来想躲过第一波，没想到还是中招了。感觉一点办法也没有。左邻右舍都阳了，虽然电梯里有清洁工每日消毒，但看来还是不安全。"

由于政策大转弯疫情铺天盖地袭来，许多人感染后为了购买药品、食品和其他必需品仍然外出活动，有的甚至精神稍好后就继续到单位上班，没有做到真正隔离，让病毒得到更加迅猛的传播。

出现新变种风险加大？

新加坡国大苏瑞福公共卫生学院研究副院长Alex Cook博士说，"每一个国家新的一波疫情都会带来产生新变种的风险，而且疫情爆发越剧烈，新变种风险就越大。而中国正在形成巨大的疫情规模。"

美国国务院发言人普莱斯本周一表示，新冠病毒在中国传播时有可能发生变异， "对世界各地人民构成威胁"。

美国总统拜登的首席医疗顾问安东尼·福奇(Anthony Fauci)早在中国突然全面放弃清零政策前就警告说，中国退出清零政策可能会给该国的卫生系统带来压力，并为可能传播到世界各地的新变种创造条件。他说，"只要一种病毒有一大波传播，就会给它足够的变异机会。当你给病毒变异的机会，它就有可能形成新的变异。一旦你得到一个全新的变种，可能会对世界其他地方产生影响。"

据《南方都市报》报道，中国国家传染病医学中心主任张文宏在12月18日举行的广东公共卫生论坛上表示，中国接下来感染的峰值会很高，但疫情是趋于可控的，当前正处于从大流行到地方性、季节性流行的转换期。"他说，"在这样的转换期内突然发生一次大的变异，使疫情回到最初阶段的概率非常低。虽然不排除可能有跳出奥密克戎家族的其他变异株出现，但人体的免疫力对新的变异将继续发挥作用，使新冠彻底成为季节性传染病。"

代表中国官方的中国首席流行病学家吴尊友12月17日表示，今冬疫情将有三波，持续大概三个月左右。国家传染病医学中心主任张文宏12月11日接受采访时曾就上海的情况表示，上海本次疫情的高峰可能会在一个月内到来，要整体渡过这次疫情，可能需要3-6个月时间。

（综合报道）

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