豪花百亿對抗俄中 美「太空部队」2020成军

(德国之声中文网) 美国政府數月前宣布，2020年前计划在陆、海、空、海岸防卫和海军陆战队外，增加第六个军种--「太空部队」。

10月23日，华府提出了具体的成军方案。白宫辖下的谘询组织——国家太空委员会在华盛顿举行会议，副总统彭斯(Mike Pence)公布，太空部队的开支将会纳入明年预算当中，预计国防部在首五年的支出达130亿美元。並建議在美国商务部辖下成立太空商业局(Bureau of Space Commerce)，主管业界联繫工作，从2020年起每年给予商界1000万美元资助。

彭斯表示，当局将检视现行的太空行动机关和法规﹕「确保我们的战士拥有所需的自由和弹性，以阻吓和打击太空战场的安全威胁。」他早前曾称，特朗普决意确保美国在太空担任领导者，包括军事方面。

五角大厦8月发布的报告提及，美国将于2018年底成立太空司令部的统一战斗指挥部。未免叠床架屋，报告建议一开始由空军太空司令部的指挥官领导太空司令部。

國內意見分歧

建立太空軍隊的想法早在8月9日提出，不过反对者嘲笑，在目前国会分裂的情况下，这个军队可能连升空都有困难。美国总统特朗普强烈支持这项计画。他认为太空上的军事和地面上的军队一样重要，他也用「太空部队」作为政治号召。

特朗普2020年总统竞选团队週四发出募款电子邮件给支持者，就特朗普未来的竞选商品，请他们投票选出最喜欢的太空部队标誌，并提供六种选择。

美国副总统彭斯(Pence)當時在五角大厦演讲时，也提到建立「太空部队」这个想法时机已成熟。他说：「美国将永远在太空中寻求和平，就像在地球上一样。但历史证明，和平来自于力量。在外太空领域，美国太空部队将成为未来几年的主力。」他补充说，国会现在必须採取行动，建立并资助该部门。

特朗普也发出推文大赞说「太空部队衝衝衝！」(Space Force all the way!)

太空部队将负责一系列以太空为主的重要美国军事发展，其中包括支持全球定位系统（GPS）的卫星和有助于跟踪导弹发射的传感器。

但是批评者认为，太空部队没有必要，只是官僚主义下一个昂贵又虚荣的计画，还剥夺了空军等部门已经有效完成的工作。

参加国防拨款小组委员会的民主党参议员夏兹 (Brian Schatz) 表示，太空部队是一个「愚蠢的想法」。

他在推特上说，就算不会有太空部队，但有一个冥顽不灵的领导者很危险。

太空军事化

华府8月提出太空成军的建议时，民主党参议员尼尔森 (Bill Nelson)表示，此举将「撕裂空军」。参议员桑德斯 ( Bernie Sanders) 通过推特讽刺说：「也许，只是也许，在政府花数十亿美元军事化外太空前，应该先确保医疗保健没有问题。」

儘管包括美国国防部长马蒂斯在内的五角大楼领导人曾一度反对「太空部队」这个想法，但他们週四都出席记者会表达支持。这項计画的支持者认为，如果不提早准备，俄罗斯和中国这些竞争对手会在太空军事上超前美国。

马蒂斯说：「太空正成为一个有争议的战争领域，我们必须认清这个现实。」

美国是1967年《外太空条约》的成员，该条约禁止在太空中驻扎大规模毁灭性武器，只允许以和平为目的使用月球和其他天体。

前太空人和退役的美国海军上尉凯利 (Mark Kelly) 週四表示，虽然彭斯对外太空可能有军事威胁的说法没错，但军方已经在处理了。凯利告诉美媒MSNBC说：「太空中的威胁目前正由美国空军处理。在一个充满官僚主义的国防部，再多设置一个科层制的机构没有意义。」

夏立民/李芊/杨威廉 (路透社、美联社)