象牙交易禁令不变 长颈鹿不许再买卖

（德国之声中文网）大象及象牙已被列入受保护名单30年，未来仍将如此。禁止象牙交易的严格规定暂时不会放松。这是由日内瓦物种保护会议做出的决定。日内瓦物种保护会议还以绝大多数反对票拒绝了一些南部非洲国家允许其进行象牙贸易的申请。

所有决定必须在下周会议结束时在全体会议上获得通过。动物保护组织Pro Wildlife的创始人之一弗雷耶（Daniela Freyer）说："会议取得了一系列惊人成果。" "严格禁止象牙贸易以及加强大象保护的规定更加明确。"

德国联邦政府也反对放松对象牙贸易的禁令。联邦环境部长舒尔茨（Svenja Schulze）说："继续保证在国际上没有对偷猎象牙进行'洗白'的渠道，对打击偷猎的斗争很重要"。联邦发展部长米勒（Gerd Müller）说："我们必须保护非洲的绿色心脏及其独特的动植物世界"。人类需要解决偷猎问题的途径。各国应得到粮食援助和创造就业机会的支持。

在新加坡被没收的象牙

华盛顿物种保护条约的183个签约国的代表也一致决定加强对长颈鹿的保护。今后从事有关动物肉类，皮革和猎获物的国际贸易或者将动物运输到动物园和马戏团，出口国都必须出具动物群不会因此受到影响的证明才能获得许可证。

非洲仅存10万头长颈鹿

据估计，长颈鹿的数量在过去30年中下降了40％，降至10万只左右。 "这是重要的一步"，日内瓦国际动物保护基金会（IFAW）的索恩塔格（Ralf Sonntag）说：。 "长颈鹿处于极大的危险之中，如果消除来自野生动物交易领域的威胁，长颈鹿的数量就有可能恢复。"

赞比亚、博茨瓦纳、纳米比亚和津巴布韦认为，由于成功的保护措施，它们的大象和长颈鹿种群稳定或增长。只有在北部国家才存在问题。对于这些国家的居民来说，野生动物必须能够给他们带来商业利益。赞比亚代表警告说，不要让新的动物保护规定造成人们对此失去兴趣，这样的话，可能会使偷猎情况更加严重，并危及物种的生存。博茨瓦纳代表说："如果动物园管理人员没有报酬，我们就不能成为好的动物园。"

野生非洲象寿命可长达70岁

动物保护人士担心，偷猎者可能伪造象牙许可证或通过行贿获得，然后将象牙作为合法商品出口。 世界环境保护基金会的科恩克（Arnulf Köhncke）说："向消费者发出信号也将是后果严重。如果象牙买卖再次合法化，需求就会增加。"

非洲象是陆地上最大的哺乳动物。它们最高可达3米，重达6000公斤。"素食主义者"大象的寿命大约70年。根据世界自然保护联盟（IUCN）1980年的估计，当时总共有大约130万只非洲大象。但是根据世界自然保护联盟的数据，到了2015年，在系统受到检查的地区，野生象数量已经减少到约41万5000只左右。

李京慧/李鱼 (德新社、法新社)

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