豁免新冠疫苗专利？中方表示愿配合WTO

（德国之声中文网）中国商务部周四（5月13日）表示，中方支持世界贸易组织（WTO）关于新冠疫苗等抗疫物资知识产权豁免提案进入文本磋商阶段，下一步中方将与各方一道，积极参与磋商，共同推动达成平衡有效的解决方案。

该商务部新闻发言人高峰在当天的例行记者会上还指出，目前世贸组织成员正讨论全球疫苗可及性问题，中方认为，世贸组织能够在这方面发挥积极作用。

美国重申立场

此前一天，美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）表示，她正在推动放弃新冠疫苗知识产权，因为美国和药企“现在有义务协助拯救全世界”。戴琪在联邦参议院财政委员会听证会上指出，知识产权争议对疫苗生产构成阻碍，她认为世贸组织的磋商将能提供解决方案。她同时肯定美国企业在快速研发和制造安全有效疫苗方面的努力，并在知识产权方面补充表示，想对这些企业传达一个讯息——“你们可以成为英雄”。

多名共和党联邦参议员则批评认为，美国的这一做法无异于将创新技术“拱手让给”外国竞争对手。戴琪强调，比起防止其他国家“窃取”美国技术，她认为世贸的磋商更多的是关乎找到终结新冠疫情、给人们生活带来积极影响的方法。

上周，戴琪已宣布：“美国政府表示支持有限期地放弃新冠疫苗专利权”，美国总统拜登也随即做出积极表态。早在2020年10月，印度和南非就曾向世贸组织提议，暂停新冠相关药剂的知识产权效力，但该倡议一度受到包括美国在内的新冠疫苗产地国的一致拒绝。

欧盟持怀疑态度

现在美国态度的转变引起了各国讨论。欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel)上周六表示，对于以放弃新冠疫苗专利保护作为抗击疫情对策的有效性，欧盟持怀疑态度，但已准备好讨论具体方案。他强调，现在抗击疫情的方式是快速生产疫苗，并解除美国和英国等国的疫苗出口限制。米歇尔指出：“在欧洲，我们做出了使出口成为可能的决定，我们鼓励所有伙伴促进疫苗出口。”

在此前一天的非正式欧盟峰会上，德国对豁免疫苗专利的提议表示强烈反对。葡萄牙、爱沙尼亚、比利时和爱尔兰也持怀疑态度，但希腊支持放弃专利保护的想法，意大利和法国则支持有限地放弃专利保护。

德国政府的态度是：“扩大疫苗使用范围的主要障碍是生产能力和质量要求，而非知识产权”，而“保护支持产权是创新的源泉，未来也必须如此”。德国公司BionTech与美国辉瑞（Pfizer）共同拥有mRNA疫苗的专利。

目前全球已有超过100个世贸组织成员国希望豁免疫苗的知识产权，让更多的公司在更多国家生产疫苗。在意见不一的情况下，世贸组织将是知识产权和国际贸易的最终权威。

（来源：路透社，中国商务部网站等）

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