 谷爱凌滑雪大跳台夺金 | 足坛体坛 | DW | 08.02.2022

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足坛体坛

谷爱凌滑雪大跳台夺金

拥有超高人气的中国滑雪运动女将谷爱凌在北京冬奥上成功夺金。这名中美混血的运动选手在自由式滑雪运动中掀起新风暴。

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