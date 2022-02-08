谷爱凌滑雪大跳台夺金

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
拥有超高人气的中国滑雪运动女将谷爱凌在北京冬奥上成功夺金。这名中美混血的运动选手在自由式滑雪运动中掀起新风暴。
代表中国队参赛的中美混血姑娘谷爱凌（Ailing Eileen Gu）2月8日在北京冬奥自由式滑雪女子大跳台决赛中凭借惊人的最后一跳反超对手摘金。这位18岁的"雪上公主"在中国早已是家喻户晓的大明星，备受中国媒体宠爱，尽管她从来避而不谈自己的国籍问题。
根据一项奥运奖牌预测，上届冬奥会的奖牌榜冠军挪威将大概率卫冕成功。德国有望保持亚军地位，俄罗斯、美国紧随其后。中国队也将提升成绩，打破自己的冬奥奖牌记录。
中国女子花滑选手朱易比赛时失误跌倒，在中国微博上引发网民批评，而她放弃美国国籍，归化为中国队的身份也成为焦点。
北京冬奥在争议声中于今日正式登场，许多国家和非政府组织建议运动员在中国不要对该国人权议题发表评论，否则可能造成安全问题。不过，一些选手和曾参加过去几届冬奥的运动员们依然对于此次奥运会发表了自己的看法。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版