谷爱凌滑雪大跳台夺金

为中国冬奥夺金 “雪上公主”难绕开政治？

代表中国队参赛的中美混血姑娘谷爱凌（Ailing Eileen Gu）2月8日在北京冬奥自由式滑雪女子大跳台决赛中凭借惊人的最后一跳反超对手摘金。这位18岁的"雪上公主"在中国早已是家喻户晓的大明星，备受中国媒体宠爱，尽管她从来避而不谈自己的国籍问题。