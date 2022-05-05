谷爱凌成盐湖城申奥大使 身份认同再引争议

（德国之声中文网）谷爱凌周二（6月7日）在纽约接受采访时透露，自己将担任美国申奥大使，为盐湖城申办2030年或2034年冬奥会助一臂之力。

“我想，这是全球化的一个美好例证，以及我们如何利用滑雪、体育和冬季运动来把人们连结起来。” 她对《时代》周刊记者说，盐湖城希望成为各国选手训练的地方，并有意吸纳15个国家新加入冬季奥运会。“这是我一向支持的，我十分荣幸能成为其中的一份子。”

谷爱凌还说，她不后悔代表中国参加北京冬奥。出生在美国的谷爱凌15岁时决定加入中国队参加2022年冬奥会。在北京，她获得了两金一银的骄人成绩，而且在冬奥会之前就成为在中国备受追捧俄冰雪运动“公主”和媒体明星。

但她的特殊跨国身份和不寻常的成功故事也引来诸多争议。在中国，有关她是否放弃了美国国籍的追问始终没有消失。而在谷爱凌成长为滑雪运动员的美国，也有人认为她代表中国出赛是一种“背叛”。

观看视频 01:33 谷爱凌滑雪大跳台夺金

“为自己国家申奥”

在接受《时代》采访时，谷爱凌再次重复了此前的立场，即她的选择是为了激励包括中国在内的更多国家的年轻女孩投入冰雪运动，成为她们追求梦想、自信励志的榜样。“这对全世界都是一种令人难以置信的机会，不仅是在中国，在美国、加拿大和欧洲也一样。尤其在那些自由滑雪现在终于获得了可见度的地方。”

谷爱凌将成为美国申奥大使的消息，在中国网络上引起了热烈的讨论。#谷爱凌从来没有后悔过选择代表中国#的话题在微博上点阅过亿。有微博用户嘲讽“谷爱凌又变成美国人了？”在北京冬奥前，面对类似“到底是中国人还是美国人”的问题，谷爱凌一再重复的答案是，“在美国的时候，我是美国人，在中国的时候，我是中国人”。

还有网民认为她“在中国就能得到代言，赚的盆满钵满，到最后还是回了自己的国家，心满意足地回去了。”但也有很多留言者指责批评谷爱凌的人“阴阳怪气”，“人家为自己的国家申奥有什么问题吗？”更有人指出，《时代》的报道开篇称谷爱凌为“中国滑雪运动员”，似乎可以反证其身份。

“时尚界奥斯卡”：今年的Met Gala谁最闪耀？ 谷爱凌纽约亮相 北京冬奥会冠军谷爱凌盛装亮相Met Gala，这是她继去年之后，第二次参加这场在纽约大都会艺术博物馆举行的盛会。这也是谷爱凌4月末离京赴美后首度亮相。18岁的她身穿路易威登（LV）礼服走上红毯。这位体育明星是时尚界的宠儿，作为众多品牌的全球代言人，她带来的商业价值不同凡响。新闻平台天下商网估计，自2021年开始，谷爱凌的收入超过了2亿元人民币（3150万美元）。

“时尚界奥斯卡”：今年的Met Gala谁最闪耀？ 「谢谢中国」 离开中国前，谷爱凌4月27日在微博发文称「谢谢中国」，引发部分网民质疑为什么说「中国」而非「祖国」。Met Gala过后，谷爱凌在本周三（5月4日）还出席了在布鲁克林举行的ESPN女性体育峰会。根据路透社，谷爱凌表示，没有想到自己选择代表中国参加北京冬奥会引起轩然大波。她还补充说“我这么做是为了激励更多的年轻女孩参加体育运动。我想让孩子们知道自由滑雪，我这样做也是为了凸显我和我母亲的中国背景……如果人们不相信，如果他们想说‘她这么做是为了其他什么，我也无能为力。”

“时尚界奥斯卡”：今年的Met Gala谁最闪耀？ 亚裔面孔 除了谷爱凌之外，这届Met Gala上，LV的明星团队中的亚裔面孔还包括凭借《鱿鱼游戏》一炮而红的韩国演员郑浩妍，以及主演过《摘金奇缘》（Crazy Rich Asians）的英籍华裔演员嘉玛·陈（Gemma Chan）。

“时尚界奥斯卡”：今年的Met Gala谁最闪耀？ 马某某亮相 这几天突然成为网络热词的“马某某”究竟是谁目前不得而知。不过在这届MetGala倒是有一位“马某某”现身红毯。他就是特斯拉CEO马斯克。这位全球首富和妈妈亮相。尤其疫情期间他的财富大涨，福布斯上月发布的 2022 全球亿万富豪榜上，马斯克以2190亿美元的资产成为全球最有钱人。中国官媒周二爆出“杭州马某”涉嫌危害国家安全已被捕的消息一度引发股市震荡，因为此人一度被联想到阿里巴巴创始人马云。不过央视等官媒账号随后将“马某”改成了“马某某”。

“时尚界奥斯卡”：今年的Met Gala谁最闪耀？ 意义深远的礼服 美国前国务卿希拉里·克林顿也来了。她的酒红色礼服创意十足，别出心裁。她在礼服领口和裙摆上绣上了60位“激励过自己的”女性的名字，以此向她们致敬。其中包括美国废除奴隶制的重要人物塔布曼（Harriet Tubman）、有着民权运动之母之称的派克斯（Rosa Parks）等等。

“时尚界奥斯卡”：今年的Met Gala谁最闪耀？ 时尚盛宴 一年一度的MetGala是由纽约大都会艺术博物馆举办的慈善晚宴活动。它被认为是美国时尚界最重要的晚会，有着“时尚奥斯卡”的称号，也被认为是美国时尚界的“超级碗”，向来星光熠熠。每屆Met Gala都会设定不同的主题，宾客们通常也会依主题盛装出席。2015年的主题是《中国·镜花水月》。图为该年身着中国风礼裙的歌星蕾哈娜。不过这个造型也被网友称为“鸡蛋灌饼”。

“时尚界奥斯卡”：今年的Met Gala谁最闪耀？ 镀金年代 今年的主题是“镀金年代”（ Gilded Glamour）。这也是既2020年因疫情取消，去年延期到9月以后，MetGala首次回到常规时段。这也意味着世界正努力摆脱疫情影响，试图重回正常。图为印度商人和慈善家娜塔莎·普纳瓦拉（Natasha Poonawalla）。

“时尚界奥斯卡”：今年的Met Gala谁最闪耀？ 卡戴珊版梦露裙 每一年的 Met Gala 红毯造型都五花八门，争奇斗艳。今年的红毯上，谁的造型最佳这个问题各人都有不同看法。但说到谁的礼服最贵大概非金·卡戴珊莫属了。她穿了一件玛丽莲梦露穿过的金色礼裙，玛丽莲梦露为肯尼迪唱生日快乐歌穿的就是这件礼服，是真正价值连城的古董。为了能穿进去这条经典复古礼裙，金卡戴珊还特意瘦身了好几公斤。

“时尚界奥斯卡”：今年的Met Gala谁最闪耀？ 精彩瞬间 担任联合主席之一的美国女演员布莱克·莱弗利（Blake Lively）在今年的红毯上贡献了精彩的一秒变装。这套玫瑰金色的礼服，在放下手套和腰间的巨大蝴蝶结时，礼服就展开成了巨大的绿松石色裙摆，这也象征着自由女神像经过空气氧化的过程。同为联合主席的丈夫瑞安•雷诺兹在社交媒体发文赞叹“布莱克在红毯上的瞬间换装是我永远不会忘记的时刻。”

“时尚界奥斯卡”：今年的Met Gala谁最闪耀？ 另类时尚 这场慈善晚会也以古怪的造型而闻名，今年也不例外。男星莱托与古驰Gucci创意总监Alessandro Michele化身双胞胎亮相，造型一模一样，让人分不出谁是谁。

“时尚界奥斯卡”：今年的Met Gala谁最闪耀？ 脑洞大开 去年的Met Gala上，莱托曾经玩过一次复制梗，他手上拎了一个自己的仿真头的造型毫无疑问的成了红毯焦点。



有例在先

《环球时报》前主编胡锡进发文呼吁网民应该表现出宽容大度。“鉴于谷爱凌的特殊身份，我们应该包容她身上有比普通人更多的国际化、全球化符号。不能因为她代表中国参赛了，我们就对之后她的言行流露出任何'美国元素'而高度敏感，甚至一惊一乍。”他认为，“在当前地缘政治严重突出的时候，我们不妨鼓励谷爱凌做中美之间的一位文化沟通者。”

中国媒体还找出了中国奥运冠军担任其他国家申奥大使的先例--花样滑冰搭档申雪、赵宏博就担任过韩国平昌申奥大使。此外，台球选手丁俊晖曾担任过2012年英国伦敦申奥大使。

谷爱凌是在纽约参加《时代》杂志“TIME100峰会”时，接受了现场主持人的采访。上个月，她入选《时代》2022年最具影响力的100位人物榜单。今年秋季将在斯坦福大学开始大学学业的谷爱凌在采访中透露，她正在写一本书，目前的兴趣所在是国际关系和量子物理。

（综合报道）

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