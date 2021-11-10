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谷歌

Google, 美国公司，核心业务为互联网搜索。

2010年Google公司因内容审查问题与中国政府交涉，并最终关闭中国版网页搜索服务，转用香港域名及服务器为内地用户提供服务。谷歌不屈服北京当局网络控制的行动，再度引起全球对中国新闻自由状况的关注。

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 20: Google's offices stand in downtown Manhattan on October 20, 2020 in New York City. Accusing the company of using anticompetitive tactics to illegally monopolize the online search and search advertising markets, the Justice Department and 11 states Tuesday filed an antitrust case against Google. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

欧盟法院维持对谷歌24亿欧元反垄断罚款 10.11.2021

欧盟一家法院驳回了谷歌对欧盟24.2亿欧元（约179亿人民币）反垄断裁决的上诉。该处罚是三项反垄断处罚中的第一项。
FILE - This April 18, 2019, file photo shows a sign for Zoom Video Communications ahead Nasdaq IPO in New York. Video app company Zoom said Thursday, June 11 2020, it regretted that some meetings involving U.S.-based Chinese dissidents were disrupted, as meanwhile a prominent Hong Kong activist said his account was blocked despite the city’s guarantees of free speech. (AP Photo/Mark Lennihan, File) |

Zoom就用户隐私诉讼达成8500万美元和解协议  02.08.2021

一起集体讼诉称，Zoom与Facebook、谷歌和LinkedIn共享用户的个人数据，总共侵犯了数百万人的隐私。Zoom已经同意以8500万美元作为赔付基金。 
USA: Niederlassung von Google in Manhattan, New York City. Foto vom 11. Dezember 2019.

谷歌、脸书实施员工疫苗接种义务  29.07.2021

尽管有数种疫苗可供选择、激励措施五花八门，美国国内新冠疫苗接种战役却停滞不前。鉴于此，互联网巨头谷歌和脸书作出明确宣示：员工必须接种。 
ILLUSTRATION - 05.09.2018, Berlin: Die Logos der US-Internetkonzerne Google (l-r), Amazon und Facebook sind auf dem Display eines iPhone zu sehen. (zu dpa «Experten im Finanzministerium rücken von Digitalsteuer ab» vom 05.09.2018) Foto: Stefan Jaitner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

谷歌、苹果、亚马逊“好日子”到头 G20推动全球税率改革 11.07.2021

多年来世界各国为了吸引国际巨头公司投资落户，竞相推出“没有最优惠，只有更优惠”的企业税率。20国集团国家最新全球税收改革预示着，像谷歌、苹果这样大公司几乎不用交税的好日子要到头了。
Former President Donald Trump speaks at Trump National Golf Club in Bedminster, N.J., Wednesday, July 7, 2021. (AP Photo/Seth Wenig)

还我账号：特朗普控告脸书、推特  08.07.2021

半年前，特朗普被推特、脸书等社交平台封号。现在这位美国前总统将这些联网巨头告上法庭，指控它们侵犯言论自由。
This general view from The Peak shows Hong Kong's latest addition to its skyline, the newly completed 88-storey Two IFC building (C), towering above the city, 12 July 2003. Two IFC, which is the third tallest building in the world behind the Sears Tower in Chicago and the Petronas Towers in Kuala Lumpur, is expected to open for business in a month. AFP PHOTO/Richard A. BROOKS (Photo credit should read RICHARD A. BROOKS/AFP via Getty Images)

港府若修数据保护法 脸书谷歌推特扬言撤港 06.07.2021

代表多家跨国科技公司的亚洲互联网联盟上个月发信警告香港政府，称香港提出的数据保护法修正案可能使这些公司的驻港员工因用户在该平台上恶意公开他人资讯，受到法律制裁。
YouTube Screenshot | Atajurt Kazakh Human Rights Atajurt Kazakh Human Rights' channel has published nearly 11,000 videos on YouTube totaling over 120 million views since 2013, thousands of which feature people speaking to camera about relatives they say have disappeared without a trace in China's Xinjiang region. The channel is moving its videos to little-known service Odysee after some were taken down by YouTube, two sources told Reuters.

涉疆视频被YouTube下架 哈国人权团体另辟蹊径 26.06.2021

据路透社报道，一些有关人们声称家人在新疆失踪的视频遭到YouTube屏蔽。与此同时，这一谷歌旗下的视频网站上也不乏宣扬新疆人生活美好自由的影片。
ILLUSTRATION - Zwei kleine Plastikfiguren mit einem Einkaufswagen stehen in Berlin vor einem iPhone auf dem das Logo von Google dargestellt wird, aufgenommen am 06.11.2012. Foto: Sven Hoppe | Verwendung weltweit

法国开出2.2亿欧元罚单 谷歌认罚 07.06.2021

法国竞争管理局对谷歌公司处以2.2亿欧元的罚款，原因是谷歌滥用其在网络广告市场的主导地位自我利好。双方已经达成一致，谷歌同意支付这笔罚金，并同意调整其行为。
August 9, 2019, Asuncion, Paraguay: Logo icon of Huawei, a Chinese multinational networking, telecommunications equipment and services company is seen on a smartphone screen against the HarmonyOS operating system text unfocused on background. (Credit Image: Â© Andre M. Chang/ZUMA Wire |

力求不再受制于人！华为发布鸿蒙新系统 02.06.2021

中国科技巨头华为6月2日举行新品发布会。其中最受瞩目是新的鸿蒙OS系统，这被视为华为努力打破美国制裁困境、挑战谷歌和苹果在操作系统领域主导地位的最新尝试。同时，一位OPPO员工吐槽华为鸿蒙后被迫离职的事件，也引起舆论关注。
In Google image search results women of some nationalities are depicted with sexualized pictures

三八之际:谷歌图片搜索里的 "性感"女人 08.03.2021

来自东欧和拉美的女性暨性感又喜欢约会，谷歌图片的搜索结果暗示了这一点。德国之声进行的一项调查揭示搜索引擎是如何传播固有性别偏见。
Archiv 2010 NEW YORK - SEPTEMBER 21: Google CEO Eric Schmidt looks on during the annual Clinton Global Initiative (CGI) September 21, 2010 in New York City. The sixth annual meeting of the CGI gathers prominent individuals in politics, business, science, academics, religion and entertainment to discuss global issues such as climate change and the reconstruction of Haiti. The event, founded by former U.S. President Bill Clinton after he left office, is held the same week as the General Assembly at the United Nations, when most world leaders are in New York City. (Photo by Mario Tama/Getty Images) (c) Getty Images/M. Tama

美国国安委员会：大学应防中国窃取技术 02.03.2021

Google前董事长施密特（Eric Schmidt）所领导的美国国家人工智能安全委员会提交美国国会的报告里，呼吁重视大学的学术研究安全。与此同时，美国正起诉五名与中国军方有联系的中国研究员。

澳大利亚无人机教练的烦心事 07.02.2021

神仙打架，凡人遭殃。谷歌和澳大利亚政府大打口水仗，竟然会影响无人机教练的生意。一旁的微软则摩拳擦掌地表示，随时准备填补空白。

18.01.2019 FILE PHOTO: The Google logo is pictured at the entrance to the Google offices in London, Britain January 18, 2019. REUTERS/Hannah McKay/File Photo

澳洲酝酿新媒体法 谷歌威胁关搜索引擎 22.01.2021

澳大利亚计划出台的新媒体法引起美国网络巨头谷歌强烈反弹。谷歌威胁，若澳洲执意通过新法，该公司将对其关闭搜寻引擎。澳洲总理则强硬表示，在澳洲该如何行事由澳洲说了算。
Blick auf einen Laptop auf dem der Youtube-Kanal von Donald Trump aufgerufen ist. Foto: Arnd Riekmann, 13.01.2021, Bonn

Youtube暂封特朗普账号 13.01.2021

继推特和脸书后，即将卸任的美国总统特朗普失去了又一个发声平台：谷歌属下的美国网络视频平台Youtube宣布暂时封闭特朗普帐号。
A man uses Aarogya Setu App on his mobile phone in New Delhi, India on 08 May 2020 (Photo by Nasir Kachroo/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

印度本土类似TikTok应用引来高额投资 27.12.2020

TikTok6月在印度被禁后，印度本土短视频应用获得谷歌、微软、推特等投资者的大笔投资。咨询公司称，印度短视频应用的用户数达1.8亿。
Illustration GAFA Acronym GAFA the four giants of the Web Google, Amazon, Facebook, Apple. Paris, october 2020. Reseaux sociaux, messageries cryptees. The Big Four is a name used to describe the four multinational technology companies Google, Amazon, Facebook, and Apple. GAFA designe les quatre geants du Web : Google, Apple, Facebook, Amazon qui sont les grandes firmes americaines qui dominent le marche du numerique. PARIS ILE DE FRANCE - IDF FRANCE PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xRiccardoxMilanix HL_RMILANI_1238507

欧盟推新法约束科技巨头  违规罚款营收一成 15.12.2020

在欧盟草拟的新法律列出行爲守则，Facebook丶亚马逊丶谷歌丶苹果等科技公司必须开放数据，违规将面临天价罚款。
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