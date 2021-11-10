力求不再受制于人！华为发布鸿蒙新系统

中国科技巨头华为6月2日举行新品发布会。其中最受瞩目是新的鸿蒙OS系统，这被视为华为努力打破美国制裁困境、挑战谷歌和苹果在操作系统领域主导地位的最新尝试。同时，一位OPPO员工吐槽华为鸿蒙后被迫离职的事件，也引起舆论关注。