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Google, 美国公司，核心业务为互联网搜索。
2010年Google公司因内容审查问题与中国政府交涉，并最终关闭中国版网页搜索服务，转用香港域名及服务器为内地用户提供服务。谷歌不屈服北京当局网络控制的行动，再度引起全球对中国新闻自由状况的关注。
欧盟一家法院驳回了谷歌对欧盟24.2亿欧元（约179亿人民币）反垄断裁决的上诉。该处罚是三项反垄断处罚中的第一项。
一起集体讼诉称，Zoom与Facebook、谷歌和LinkedIn共享用户的个人数据，总共侵犯了数百万人的隐私。Zoom已经同意以8500万美元作为赔付基金。
尽管有数种疫苗可供选择、激励措施五花八门，美国国内新冠疫苗接种战役却停滞不前。鉴于此，互联网巨头谷歌和脸书作出明确宣示：员工必须接种。
多年来世界各国为了吸引国际巨头公司投资落户，竞相推出“没有最优惠，只有更优惠”的企业税率。20国集团国家最新全球税收改革预示着，像谷歌、苹果这样大公司几乎不用交税的好日子要到头了。
半年前，特朗普被推特、脸书等社交平台封号。现在这位美国前总统将这些联网巨头告上法庭，指控它们侵犯言论自由。
代表多家跨国科技公司的亚洲互联网联盟上个月发信警告香港政府，称香港提出的数据保护法修正案可能使这些公司的驻港员工因用户在该平台上恶意公开他人资讯，受到法律制裁。
据路透社报道，一些有关人们声称家人在新疆失踪的视频遭到YouTube屏蔽。与此同时，这一谷歌旗下的视频网站上也不乏宣扬新疆人生活美好自由的影片。
法国竞争管理局对谷歌公司处以2.2亿欧元的罚款，原因是谷歌滥用其在网络广告市场的主导地位自我利好。双方已经达成一致，谷歌同意支付这笔罚金，并同意调整其行为。
中国科技巨头华为6月2日举行新品发布会。其中最受瞩目是新的鸿蒙OS系统，这被视为华为努力打破美国制裁困境、挑战谷歌和苹果在操作系统领域主导地位的最新尝试。同时，一位OPPO员工吐槽华为鸿蒙后被迫离职的事件，也引起舆论关注。
来自东欧和拉美的女性暨性感又喜欢约会，谷歌图片的搜索结果暗示了这一点。德国之声进行的一项调查揭示搜索引擎是如何传播固有性别偏见。
Google前董事长施密特（Eric Schmidt）所领导的美国国家人工智能安全委员会提交美国国会的报告里，呼吁重视大学的学术研究安全。与此同时，美国正起诉五名与中国军方有联系的中国研究员。
神仙打架，凡人遭殃。谷歌和澳大利亚政府大打口水仗，竟然会影响无人机教练的生意。一旁的微软则摩拳擦掌地表示，随时准备填补空白。
澳大利亚计划出台的新媒体法引起美国网络巨头谷歌强烈反弹。谷歌威胁，若澳洲执意通过新法，该公司将对其关闭搜寻引擎。澳洲总理则强硬表示，在澳洲该如何行事由澳洲说了算。
继推特和脸书后，即将卸任的美国总统特朗普失去了又一个发声平台：谷歌属下的美国网络视频平台Youtube宣布暂时封闭特朗普帐号。
TikTok6月在印度被禁后，印度本土短视频应用获得谷歌、微软、推特等投资者的大笔投资。咨询公司称，印度短视频应用的用户数达1.8亿。
在欧盟草拟的新法律列出行爲守则，Facebook丶亚马逊丶谷歌丶苹果等科技公司必须开放数据，违规将面临天价罚款。
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