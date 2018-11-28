谷歌: 搜索引擎暂时不会重返中国

(德国之声中文网)谷歌CEO皮采（Sundar Pichai）周二接受了美国国会众议院司法委员会的听证。整个听证会持续了3个半小时。皮采告诉议员们，谷歌当下没有推出中国搜索引擎的计划。此前，多方媒体曾有报道，称谷歌正在开发一款符合中国大陆政治与法律管理条件的搜索引擎，内部代号为「蜻蜓」，而谷歌的这一行为曾引发公司内外广泛的批评。

谷歌重返中国的计划于今年8月被披露，公司内曾有超过1000人的联署反对「蜻蜓」，他们还要求提高该计划的透明的以及建立监管和问责制。

皮采在周二的听证期间，没有排除谷歌曾有过在中国推出新版搜索引擎的设想。他说，获取资讯属于人权范畴，而这也是在中国开展业务的理由之一。

皮采不久前在一次会议期间指出，被人指责成「阉割版」的搜索引擎能在很多领域提供更好的咨询，他说，中国人占了世界人口的百分之二十，因此谷歌希望能向所有人提供更多更好的服务。谷歌曾于2010年高调撤出中国，不过当时谷歌的掌门人还不是现在的。

除谷歌在中国的计划外，皮采听证期间还需面对来自共和党的指责。共和党认为谷歌压制保守意见，而这尤其表现在2016年的总统大选期间。

皮采则反唇相讥，说自己领导公司没有任何政治倾向。有议员问，为什么在谷歌搜索引擎输入「白痴」的话，会出现特朗普的图像。

议员还质疑谷歌收集的庞大的用户数据，甚至超过国家安全局NSA的数据量，有议员说，在谷歌数据面前，「NSA要脸红的」。皮采的回答是，这些数据都是经过用户同意后才收集的。

在谷歌之前，美国国会也分别邀请了脸书总裁扎克伯格(Mark Zuckerberg)以及推特掌门人多尔西(Jack Dorsey) 召集听证会。

李鱼/罗法（德新社、美联社）