谷歌“蜻蜓”未死 “茅台” “龙飞”转世

（德国之声中文网）尽管谷歌CEO皮采（Sundar Pichai）在2018年12月中旬接受美国国会的听证时表示，谷歌当下没有推出中国搜索引擎的计划。但据关注新闻及信息自由的美国网络媒体The Intercept最新透露的内部消息，谷歌并没有彻底放弃"蜻蜓"，仍然在安排专人为这一给中国市场量身定做的搜索引擎编写代码。

2018年8月，多方媒体报道称，谷歌正在开发一款符合中国大陆政治与法律管理条件的搜索引擎，内部代号为"蜻蜓"，而谷歌的这一行为曾引发公司内外广泛的批评。谷歌曾于2010年高调撤出中国，声称遭有中国政府官方背景的黑客袭击，并长期需要按照中国政府的行政命令配合审查工作。

谷歌曾经高调离开 如今要悄悄回归

2018年11月底，超过200名谷歌工程师、设计和管理人员联名签署公开信，要求谷歌终止开发供中国用户使用的有审查功能的搜索平台。虽然总裁皮采于第一时间强调谷歌不会在近期推出中国版搜索引擎，但该公司1400多名员工依然进行内部连署，要求谷歌针对"蜻蜓"计划的细节加强透明度、监管和问责。当时中国工信部的一名不愿具名的官员向路透社透露，尚无迹象表明谷歌方面叫停了推出这一新的搜索应用软件的计划。不过他称，认为2019年上市是"不现实"的。

根据The Intercept的报道，谷歌公司的几名雇员继续在自发组织的调查中发现，自从去年年底公司领导层将与"蜻蜓"有关的工程师调离后，仍然有人在继续编写与这一中国项目有关的程序代码。

"蜻蜓"代码仍在继续

参与内部调查的员工发现，在现有的相关程序编码中，有500处改动是2018年12月份做出的，2019年1月和2月的相关改动数量为400处。而据一位知情人士透露，从2017年8月开始，相关代码之前每个月改动的数量平均为150次至500次。同时还有大约100人在公司内部的"成本中心"（sost center）架构中，仍然服务于"蜻蜓"项目。鉴于谷歌领导层12月有关暂不启动为中国量身定做搜索引擎的说法，实际情况表明谷歌仍没有放弃开发"蜻蜓"计划。

该网站在最新报道中囊括了一份据称是谷歌"蜻蜓"项目主管森格普塔（Caesar Sengupta）给该项目的员工发出的内部机密信件。信中表示："在过去的几个季度中，我们从不同的角度评估了中国的搜索引擎看上去应该是什么样子的。我们在对这个市场以及消费者的需求有了进一步了解的同时，仍有许多未知数的存在。我们现在没有相关的启用计划。"

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！ 微软：不能捆绑销售 经过了5年的调查，2004年欧委会得出结论，认为微软滥用在PC操作系统上的垄断地位，对微软处以4．97亿欧元罚款。并给出了90天的期限，微软在此期间要推出一个没有“Mediaplayer”的Windows版本。与此同时，该机构还要求微软在120天内向竞争对手提供通信代码。

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！ 又是微软：这次是9亿 2007年，欧委会将目标再次锁定微软，重罚其上交9亿欧元的罚款。当时的理由是：这家IT巨头直到2007年向竞争对手收取技术信息许可费，这种做法不公平不合理，违反了2004年欧盟推出的反垄断规定。

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！ 英特尔：给好处费 2009年，欧盟开出一张刷新记录的天价罚单：英特尔Intel要上交10.6亿欧元的罚款，长达9年的激烈垄断纷争以此达到高潮。竞争监管机构指出，英特尔给德国大型电子产品零售商Media Saturn Holding优惠折扣，要求后者仅销售安装了英特尔处理器的电脑。

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！ 微软还没完 2013年，微软又得向欧盟上交5.6亿罚款。因为这家美国集团违反了2009年的承诺，没有给用户提供安装其他公司浏览器的可能。欧委会指出，2011年5月至2012年7月之间，微软没有遵守欧盟的规定。

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！ 英飞凌——操控价格 2014年欧委会宣布对4家芯片制造商处以1.3亿总额的罚款，其中就包括英飞凌Infineon。这家慕尼黑企业须支付的罚金最多，达到8200万欧元。当时的指控是：英飞凌在2003年9月至2005年9月之间与飞利浦、三星和瑞萨都操控芯片价格。

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！ 谷歌“踩”对手 2017年，谷歌刷新了被欧盟罚款的新记录——24.2亿欧元。欧盟委员会裁定谷歌滥用搜索引擎市场的主导优势，在搜索结果中偏袒自己的服务项目Google Shopping，进行不公平竞争，将自己的比价服务置于网页最上端，而竞争对手的比价服务则被挤到下面。

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！ 高通独霸“天下” 2017年，苹果的供应商之一高通Qualcomm 要给欧盟汇出9.97亿欧元的巨额罚款。这家美国企业被指向苹果支付数百万，以保证自身专属供应商的地位，其他竞争公司因此超过5年都没有机会进入LTE基带芯片组市场。Qualcomm是该领域最大的供应商。 作者: Notker Oberhäuser



谷歌的高管在这份内部文件中指出："7月时，我们明显感觉这个项目不会取得太大的进展。从那时起，许多人其实已经退出了这个项目。而其他人仍然在与此相关的领域开展工作，比如说提高我们的中文能力。这也有利于让我们的全球用户。在我们最终确定2019年的业务规划时，我们期待您的首要目标是高效的工作并且有明确的目标。所以我们已经开始调整成本中心的资源配置，以更好的反应员工的实际工作情况。再次谢谢各位，您的团队领导会就接下来的事宜与您商定下一步骤。"

就此，了解"蜻蜓"项目运作的消息人士向The Intercept透露，这一项目的工作人员被告知不用立即停止，而是应该先完成手中的工作，然后才会被调派至其它部门。报道称，谷歌的CEO皮采在公开和私下场合都没有明确表示会彻底放弃"蜻蜓"这一项目。所以谷歌内部一些与该项目无直接关联的员工自发组织了对公司内部编码的审查工作。他们在谷歌的计算机系统中发现了两个为智能手机系统开发的应用。内部代号为"茅台"（Maotai）和"龙飞"（Longfei）--报道指出，谷歌曾计划在中国为苹果的iOS系统和安桌系统推出相应的手机搜索APP应用软件。