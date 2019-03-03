谷歌“蜻蜓”未死 “茅台” “龙飞”转世

尽管互联网技术巨头谷歌已经多次表态没有计划为中国市场推出“阉割版”的“蜻蜓”搜索引擎。但多名谷歌员工在对公司的内部信息调查中发现，“蜻蜓”计划并没有寿终正寝，仍有大量人力资源在为“茅台”和“龙飞”服务。
（德国之声中文网）尽管谷歌CEO皮采（Sundar Pichai）在2018年12月中旬接受美国国会的听证时表示，谷歌当下没有推出中国搜索引擎的计划。但据关注新闻及信息自由的美国网络媒体The Intercept最新透露的内部消息，谷歌并没有彻底放弃"蜻蜓"，仍然在安排专人为这一给中国市场量身定做的搜索引擎编写代码。
2018年8月，多方媒体报道称，谷歌正在开发一款符合中国大陆政治与法律管理条件的搜索引擎，内部代号为"蜻蜓"，而谷歌的这一行为曾引发公司内外广泛的批评。谷歌曾于2010年高调撤出中国，声称遭有中国政府官方背景的黑客袭击，并长期需要按照中国政府的行政命令配合审查工作。
谷歌曾经高调离开 如今要悄悄回归
2018年11月底，超过200名谷歌工程师、设计和管理人员联名签署公开信，要求谷歌终止开发供中国用户使用的有审查功能的搜索平台。虽然总裁皮采于第一时间强调谷歌不会在近期推出中国版搜索引擎，但该公司1400多名员工依然进行内部连署，要求谷歌针对"蜻蜓"计划的细节加强透明度、监管和问责。当时中国工信部的一名不愿具名的官员向路透社透露，尚无迹象表明谷歌方面叫停了推出这一新的搜索应用软件的计划。不过他称，认为2019年上市是"不现实"的。
根据The Intercept的报道，谷歌公司的几名雇员继续在自发组织的调查中发现，自从去年年底公司领导层将与"蜻蜓"有关的工程师调离后，仍然有人在继续编写与这一中国项目有关的程序代码。
"蜻蜓"代码仍在继续
参与内部调查的员工发现，在现有的相关程序编码中，有500处改动是2018年12月份做出的，2019年1月和2月的相关改动数量为400处。而据一位知情人士透露，从2017年8月开始，相关代码之前每个月改动的数量平均为150次至500次。同时还有大约100人在公司内部的"成本中心"（sost center）架构中，仍然服务于"蜻蜓"项目。鉴于谷歌领导层12月有关暂不启动为中国量身定做搜索引擎的说法，实际情况表明谷歌仍没有放弃开发"蜻蜓"计划。
该网站在最新报道中囊括了一份据称是谷歌"蜻蜓"项目主管森格普塔（Caesar Sengupta）给该项目的员工发出的内部机密信件。信中表示："在过去的几个季度中，我们从不同的角度评估了中国的搜索引擎看上去应该是什么样子的。我们在对这个市场以及消费者的需求有了进一步了解的同时，仍有许多未知数的存在。我们现在没有相关的启用计划。"
谷歌的高管在这份内部文件中指出："7月时，我们明显感觉这个项目不会取得太大的进展。从那时起，许多人其实已经退出了这个项目。而其他人仍然在与此相关的领域开展工作，比如说提高我们的中文能力。这也有利于让我们的全球用户。在我们最终确定2019年的业务规划时，我们期待您的首要目标是高效的工作并且有明确的目标。所以我们已经开始调整成本中心的资源配置，以更好的反应员工的实际工作情况。再次谢谢各位，您的团队领导会就接下来的事宜与您商定下一步骤。"
就此，了解"蜻蜓"项目运作的消息人士向The Intercept透露，这一项目的工作人员被告知不用立即停止，而是应该先完成手中的工作，然后才会被调派至其它部门。报道称，谷歌的CEO皮采在公开和私下场合都没有明确表示会彻底放弃"蜻蜓"这一项目。所以谷歌内部一些与该项目无直接关联的员工自发组织了对公司内部编码的审查工作。他们在谷歌的计算机系统中发现了两个为智能手机系统开发的应用。内部代号为"茅台"（Maotai）和"龙飞"（Longfei）--报道指出，谷歌曾计划在中国为苹果的iOS系统和安桌系统推出相应的手机搜索APP应用软件。