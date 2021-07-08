谷歌、苹果、亚马逊“好日子”到头 G20推动全球税率改革

多年来世界各国为了吸引国际巨头公司投资落户，竞相推出“没有最优惠，只有更优惠”的企业税率。20国集团国家最新全球税收改革预示着，像谷歌、苹果这样大公司几乎不用交税的好日子要到头了。
(德国之声中文网）宣布这一一消息的是德国副总理肖尔茨(Olaf Scholz)。这位社民党总理候选人很自豪的说：“这将使世界变得更美好”。让他自豪的原因是：世界主要工业和贸易国家已经同意在全球范围内清除避税天堂，并要求大型数字化企业缴纳更多税款。据说现场响起了掌声，对于这位今年秋天参与竞选德国下一任总理的候选人来说，这个改革是一个可圈可点的成功。
肖尔茨多年来一直在国际层面上推动这一税法改革。扭转一个大约100年来都没有改革更新过的税收体制。
近几十年来，世界各国都陷入恶性竞争的局面。在吸引大型企业投资落户的斗争中，各国政府不断削减公司税，力求达到更低的税率。美国财政部长耶伦（Janet Yellen）表示：“这是个没有人能成为赢家的比赛”。相反，这种竞争夺走了一些国家的资源，而它们本来可以更好的用于其公民福利和基础设施建设。包括对学校、医院或养老金体系的投资。
目前的情况是：全球型企业，尤其是像亚马逊、谷歌、苹果这样的数字化公司往往几乎不用纳税。因为它们可以将利润转移到避税天堂，用合法的技巧节省数十亿美元。德国财政部官员表示，对于街道上的小型手工企业或者书店相比，这是不公平的。
仅谷歌、亚马逊、苹果、脸书和微软几家企业 就让G20国集团国家潜在的税务损失接近320亿美金
20国集团最新推出的改革计划包括两项创新。首先，无论公司总部在哪里，只要它活跃于国际市场，就必须要缴纳至少15%的公司税。而且如果一家公司在国外的子公司所交税款没有达到15%，母公司的所在国就有权征收税款差额。这样一来，对于大公司来说，就不再值得向避税天堂转移利润。
改革的第二部分是关于税收蛋糕的分配。大公司将不再仅被其母公司所在国征税，而是在业务开展良好的国家也必须交税。对于一些通过互联网销售获得高额利润，但却在相关国家没有设立分支机构的公司来说，目前的规则是它们不用为此交税。而新的规则将打破这一现状，具体税收分配细节目前仍在规划之中。
新的分配规则只适用于大型和高利润的企业。目前还不清楚有多少德国公司将受其影响。 德国《周日世界报》援引德国Ifo经济研究所的研究报告报道称，包括电子产品零售商Ceconomy、德国电信、汉高、德国莱茵集团（RWE）、拜耳（Bayer）、SAP、阿迪达斯和德国邮政在内的德国公司可能受到影响。而影响更大的则是美国包括谷歌、苹果在内的数字化企业，新的政策意味着它们必须在欧洲支付更多税额。
从德国目前的情况来看，没有调整其公司税的必要，因为相关税率已经大约在30%，远高于G20国集团酝酿中15%的水平。根据欧盟执委会经济事务执委真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)向德新社透露的消息，目前有11个欧盟国家的公司税低于15%的水平。
经济合作与发展组织（OECD）预计，引入最低税率能产生1500亿美金的额外税收收入。重新分配可能为所谓的市场国家额外带来1000亿美元的收入。目前没有可靠的数字表明德国能从中获益多少。根据德国Ifo经济研究所的专家估计，德国可能通过重新分配获得7至9亿欧元。而根据欧盟的数字，最低企业税还可能给德国额外带来57亿欧元的收入。
139个经合组织国家中的132个国家现在已经在工作层面上达成了一致，包括知名的避税天堂，如开曼群岛。另一方面，爱尔兰、爱沙尼亚和匈牙利这三个欧盟国家到目前为止不同意这一新的改革政策。因为用低税率吸引公司入住是这三个国家振兴经济的主要商业模式。爱尔兰财政部长多诺霍（Paschal Donohoe）担心他的国家可能会失去五分之一的企业税收收入。
而肖尔茨领导的德国财政部仍然相信，最后会“说服这三个国家走上正轨”。20国集团的决议问世后，各方正在就细节问题进行磋商。磋商的内容包括，如何定义企业盈利。此外包括法国在内的国家，甚至认为15%这一税率并不够高。肖尔茨希望新的改革措施2023年能够付诸实行。为了保障再分配政策的实施，各国将为此签署一份新的受国际法保护的多边条约。
肖尔茨确信，实施改革措施不会再出错。 但不仅是欧盟的三个反对国可能是一个问题。协议是否能在美国国会获得多数支持也是一个问题，虽然该国财长耶伦对此信心满满，并强调了改革对美国人的特殊好处。
改革是否能真正为吸引大公司的竞争踩下刹车？目前的答案仍然是不确定的。毕竟，没有人可以禁止各国以其它救济补贴措施来吸引公司。比如可想而知的是较低的社会保障金，较低的地皮税，大额研究补助金和搬迁补贴。包括德国基民盟/基社盟和绿党的成员在内的批评人士指出：改革计划为银行、航运和原材料产业推出例外政策。比如说，大型货运船只仍然可以挂着巴拿马、利比里亚或马绍尔群岛等避税天堂国家的旗帜游弋自如。
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