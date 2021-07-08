谷歌、苹果、亚马逊“好日子”到头 G20推动全球税率改革

(德国之声中文网）宣布这一一消息的是德国副总理肖尔茨(Olaf Scholz)。这位社民党总理候选人很自豪的说：“这将使世界变得更美好”。让他自豪的原因是：世界主要工业和贸易国家已经同意在全球范围内清除避税天堂，并要求大型数字化企业缴纳更多税款。据说现场响起了掌声，对于这位今年秋天参与竞选德国下一任总理的候选人来说，这个改革是一个可圈可点的成功。

肖尔茨多年来一直在国际层面上推动这一税法改革。扭转一个大约100年来都没有改革更新过的税收体制。

近几十年来，世界各国都陷入恶性竞争的局面。在吸引大型企业投资落户的斗争中，各国政府不断削减公司税，力求达到更低的税率。美国财政部长耶伦（Janet Yellen）表示：“这是个没有人能成为赢家的比赛”。相反，这种竞争夺走了一些国家的资源，而它们本来可以更好的用于其公民福利和基础设施建设。包括对学校、医院或养老金体系的投资。

目前的情况是：全球型企业，尤其是像亚马逊、谷歌、苹果这样的数字化公司往往几乎不用纳税。因为它们可以将利润转移到避税天堂，用合法的技巧节省数十亿美元。德国财政部官员表示，对于街道上的小型手工企业或者书店相比，这是不公平的。

仅谷歌、亚马逊、苹果、脸书和微软几家企业 就让G20国集团国家潜在的税务损失接近320亿美金

解决方案--两大支柱

20国集团最新推出的改革计划包括两项创新。首先，无论公司总部在哪里，只要它活跃于国际市场，就必须要缴纳至少15%的公司税。而且如果一家公司在国外的子公司所交税款没有达到15%，母公司的所在国就有权征收税款差额。这样一来，对于大公司来说，就不再值得向避税天堂转移利润。

改革的第二部分是关于税收蛋糕的分配。大公司将不再仅被其母公司所在国征税，而是在业务开展良好的国家也必须交税。对于一些通过互联网销售获得高额利润，但却在相关国家没有设立分支机构的公司来说，目前的规则是它们不用为此交税。而新的规则将打破这一现状，具体税收分配细节目前仍在规划之中。

对德国的影响

新的分配规则只适用于大型和高利润的企业。目前还不清楚有多少德国公司将受其影响。 德国《周日世界报》援引德国Ifo经济研究所的研究报告报道称，包括电子产品零售商Ceconomy、德国电信、汉高、德国莱茵集团（RWE）、拜耳（Bayer）、SAP、阿迪达斯和德国邮政在内的德国公司可能受到影响。而影响更大的则是美国包括谷歌、苹果在内的数字化企业，新的政策意味着它们必须在欧洲支付更多税额。

从德国目前的情况来看，没有调整其公司税的必要，因为相关税率已经大约在30%，远高于G20国集团酝酿中15%的水平。根据欧盟执委会经济事务执委真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)向德新社透露的消息，目前有11个欧盟国家的公司税低于15%的水平。

经济合作与发展组织（OECD）预计，引入最低税率能产生1500亿美金的额外税收收入。重新分配可能为所谓的市场国家额外带来1000亿美元的收入。目前没有可靠的数字表明德国能从中获益多少。根据德国Ifo经济研究所的专家估计，德国可能通过重新分配获得7至9亿欧元。而根据欧盟的数字，最低企业税还可能给德国额外带来57亿欧元的收入。

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！ 微软：不能捆绑销售 经过了5年的调查，2004年欧委会得出结论，认为微软滥用在PC操作系统上的垄断地位，对微软处以4．97亿欧元罚款。并给出了90天的期限，微软在此期间要推出一个没有“Mediaplayer”的Windows版本。与此同时，该机构还要求微软在120天内向竞争对手提供通信代码。

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！ 又是微软：这次是9亿 2007年，欧委会将目标再次锁定微软，重罚其上交9亿欧元的罚款。当时的理由是：这家IT巨头直到2007年向竞争对手收取技术信息许可费，这种做法不公平不合理，违反了2004年欧盟推出的反垄断规定。

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！ 英特尔：给好处费 2009年，欧盟开出一张刷新记录的天价罚单：英特尔Intel要上交10.6亿欧元的罚款，长达9年的激烈垄断纷争以此达到高潮。竞争监管机构指出，英特尔给德国大型电子产品零售商Media Saturn Holding优惠折扣，要求后者仅销售安装了英特尔处理器的电脑。

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！ 微软还没完 2013年，微软又得向欧盟上交5.6亿罚款。因为这家美国集团违反了2009年的承诺，没有给用户提供安装其他公司浏览器的可能。欧委会指出，2011年5月至2012年7月之间，微软没有遵守欧盟的规定。

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！ 英飞凌——操控价格 2014年欧委会宣布对4家芯片制造商处以1.3亿总额的罚款，其中就包括英飞凌Infineon。这家慕尼黑企业须支付的罚金最多，达到8200万欧元。当时的指控是：英飞凌在2003年9月至2005年9月之间与飞利浦、三星和瑞萨都操控芯片价格。

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！ 谷歌“踩”对手 2017年，谷歌刷新了被欧盟罚款的新记录——24.2亿欧元。欧盟委员会裁定谷歌滥用搜索引擎市场的主导优势，在搜索结果中偏袒自己的服务项目Google Shopping，进行不公平竞争，将自己的比价服务置于网页最上端，而竞争对手的比价服务则被挤到下面。

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！ 高通独霸“天下” 2017年，苹果的供应商之一高通Qualcomm 要给欧盟汇出9.97亿欧元的巨额罚款。这家美国企业被指向苹果支付数百万，以保证自身专属供应商的地位，其他竞争公司因此超过5年都没有机会进入LTE基带芯片组市场。Qualcomm是该领域最大的供应商。 作者: Notker Oberhäuser



如何继续？

139个经合组织国家中的132个国家现在已经在工作层面上达成了一致，包括知名的避税天堂，如开曼群岛。另一方面，爱尔兰、爱沙尼亚和匈牙利这三个欧盟国家到目前为止不同意这一新的改革政策。因为用低税率吸引公司入住是这三个国家振兴经济的主要商业模式。爱尔兰财政部长多诺霍（Paschal Donohoe）担心他的国家可能会失去五分之一的企业税收收入。

而肖尔茨领导的德国财政部仍然相信，最后会“说服这三个国家走上正轨”。20国集团的决议问世后，各方正在就细节问题进行磋商。磋商的内容包括，如何定义企业盈利。此外包括法国在内的国家，甚至认为15%这一税率并不够高。肖尔茨希望新的改革措施2023年能够付诸实行。为了保障再分配政策的实施，各国将为此签署一份新的受国际法保护的多边条约。

新政策的绊脚石

肖尔茨确信，实施改革措施不会再出错。 但不仅是欧盟的三个反对国可能是一个问题。协议是否能在美国国会获得多数支持也是一个问题，虽然该国财长耶伦对此信心满满，并强调了改革对美国人的特殊好处。

改革是否能真正为吸引大公司的竞争踩下刹车？目前的答案仍然是不确定的。毕竟，没有人可以禁止各国以其它救济补贴措施来吸引公司。比如可想而知的是较低的社会保障金，较低的地皮税，大额研究补助金和搬迁补贴。包括德国基民盟/基社盟和绿党的成员在内的批评人士指出：改革计划为银行、航运和原材料产业推出例外政策。比如说，大型货运船只仍然可以挂着巴拿马、利比里亚或马绍尔群岛等避税天堂国家的旗帜游弋自如。

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