谷歌、脸书实施员工疫苗接种义务 

（德国之声中文网）重返在美国的办公地点之前，互联网公司谷歌和Facebook的所有员工必须接种冠状病毒疫苗——这两家公司分别作出这一宣布。与此同时，鉴于Delta变异毒株疾速蔓延，这两家企业决定延长员工居家办公期限。

境外员工未来亦须接种

谷歌首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）在一篇博文中明确表示，“每个来我们园区工作的人都必须接种疫苗”。"他写道：“我们将在未来几周内在美国实行这一规定，并在未来几个月内扩展至美国以外地区，根据各国的新冠规定和疫苗供应情况作相关调整。”

在致13万多名员工的一封电子信中，皮查伊称，员工们或从10月18日起便可返回办公室。此前，该公司将日期定在9月1日。去年年初，谷歌向员工们提供了选择在家工作的机会。

主管人力资源的脸书副总裁戈勒（Lori Goler）在一份声明中表示，对国内员工的强制性疫苗接种将根据“当地条件和规定” 实施。她说，对于那些因医疗或其它原因不能接种疫苗的人，予以区别对待。她称，公司尚在研究如何处理境外员工问题。

脸书计划9月时，办公室员工容量达50%，从10月起，正式在办公室上班。

纽约州政府雇员也有接种义务

鉴于美国公民接种疫苗意愿不彰，纽约州和加利福尼亚州及另外多个城市此前已宣布对政府雇员实施强制性接种。纽约州长科莫（Andrew Cuomo）宣布，从9月份起，该州全部公共卫生工作者必须接种疫苗，所有政府雇员都须出示疫苗接种证明，或者，自9月6日起每周检测。

纽约州州长科莫 （Andrew Cuomo）

本周一（7月26日），美国退伍军人事务部成为第一个宣布对所有医护人员实行新冠疫苗接种义务的联邦机构。美国总统拜登周二表示，正考虑对200多万联邦雇员实施强制性疫苗接种。

根据负责监督实施工作场所反歧视法的美国联邦平等就业机会委员会（EEOC）的规定，雇主有权要求员工证明自己已接种COVID-19冠状病毒疫苗，出于医疗或宗教原因不能接种者除外。

美国大约3.3亿公民中，完全接种者比例目前为49%。近期来，尽管有各种激励措施和广泛宣传，国民接种疫苗意愿显著下降。

（德新社，美联社）

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