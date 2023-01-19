谷歌母公司Alphabet宣布裁员1.2万

（德国之声中文网）谷歌的母公司Alphabet周五表示，将裁员12000人，这相当于其总雇员数量的6%。该公司总裁皮查伊（Sundar Pichai）周五在发给员工的一封电邮中宣布了这一消息。

本周内，另一科技业巨头微软（Microsoft）刚刚宣布了裁员1万人的决定。此前，亚马逊（Amazon）和脸书母公司Meta也分别宣布裁员1.8万和1.1万。德新社报道指出，在疫情期间，这些网络科技公司因为业务繁荣而大幅增加雇员。根据现已公布的数据，Alphabet公司在去年9月底的时候总雇员人数接近18.7万，这比前一年多了大约3.7万人。

Alphabet总裁皮查伊在信件中写道，这是一个艰难的决定，但是他表示自己会对裁员决定“负全部责任”。如今的“经济现实”已经和疫情期间截然不同了。

不过他也指出，谷歌正在准备“与用户、开发者和企业分享一些全新的体验”，并且指出人工智能在各项产品中的应用将给公司“带来优厚的机遇”。

皮查伊解释道，裁员决定是在对人员和优先事项进行审核之后做出的，并且裁员行动将是跨越地区的。面临解雇的人员包括人事招聘、公司职员、工程和产品团队多个业务领域。在美国的员工已经收到了相应的通知邮件，他们将会获得一笔遣散费和六个月的医疗保险，以及移民支持。

而在海外分支机构，裁员通知可能需要更长的时间，以遵守当地的劳动法规。

皮查伊表示，Alphabet在核心业务以外的领域可能会裁员力度更强：公司希望把资源更多地集中到优先发展的核心业务上来，这其中也包括数年前就被列为重点的人工智能研发领域。

投资机构Hargreaves Lansdown的分析师斯特里特（Susannah Streeter）对路透社表示，广告业务对谷歌搜索引擎和YouTube平台起到了支撑作用，但是并未免于受到经济动荡的牵连。

“广告业绩增长的时期已经宣告结束，这与疫情结束后社会重新开放初期消费激增的繁荣景象形成对比”，斯特里特表示。与此同时，Alphabet公司还面临着来自竞争对手和监管方面的压力。

德新社指出，最近一段时间，在经济萧条趋势和通货膨胀高企等因素的影响之下，跨国科技巨头的业务增长呈现颓势。谷歌和Meta目前的盈利几乎完全依靠网络广告，而大中小企业为适应经济形势采取的节约成本举措也开始产生影响。比如电商平台亚马逊就面临消费者购买热情减弱和物流成本上升的双重打击。

在这一波科技公司的裁员大潮中，谷歌母公司Alphabet和微软的裁员力度接近，分别有6%和5%的职工被解雇。而脸书母公司的裁员比例则高达13%。在全球拥有150万雇员的电商平台亚马逊的情况则不尽相同，在物流领域裁员较少，但是办公文员岗位的裁员幅度相对较大。

2022年被马斯克收购的推特（Twitter）公司则显得十分“另类”。这位特斯拉创始人在接管之后不久，就把推特差不多一半员工炒了鱿鱼，其中包括一众公司高管。

不过与其它科技业巨头相比，Alphabet公司的独特之处在于，整个集团的营收基本上都来自于谷歌业务，而这些收入会分配给集团下属的一些未来项目，比如机器人出租车和无人机派送包裹等。这些项目都耗资巨大，不过Alphabet近年来也开始控制这方面的支出。

（路透社、德新社）

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