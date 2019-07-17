谷歌暗助中国? 特朗普宣布启动调查

(德国之声中文网) 週二，美国总统特朗普宣布，将对谷歌是否暗中支持中国政府展开调查。

特朗普引述Paypal共同创办人以及资本家彼得·蒂尔(Peter Thiel)对谷歌被中国特务渗透的质疑，说他是「比任何人都了解情况的聪明小伙子」，因此特朗普团队将会着手调查这件事。

特朗普打算出动多个政府单位调查蒂尔所言是否属实，司法部也可能包含在内。

中国间谍渗透世界第一大搜寻引擎?

谷歌在声明中说: 「如同我们过去所说过的，我们没有和中国军方合作。」

谷歌会如此回复，是因为谷歌已经不是第一次被质疑。

事实上，早在彼得·蒂尔之前，海军将军、同时也是美国参谋长联席会议主席的邓福德 (Joseph Dunford) 在今年三月就已经在国会公听会上表达过类似的担忧。而在周二的参议院公听会上，谷歌的公共政策和政府关系副总裁巴迪亚(Karan Bhatia)告诉共和党参议员霍利 (Josh Hawley) 说，公司和中国很少有业务往来:「基本上，我们在中国做的事情非常少，尤其是跟其他主流的科技公司相比的话。」他补充道，关于配合中国政治审查的搜寻引擎的开发计划，谷歌已经暂停。谷歌接下来只会在咨询「关键角色」的前提下会重启计划。巴迪亚拒绝做下不审查内容的承诺，也没有同意让第三方检查其调整内容的方针。

富豪呼吁政府调查Google

德裔美国人蒂尔虽然是Paypal的创办人，但是在脸书创办之后不久，随即投入大笔资金到脸书，现在也是脸书董事之一。脸书是谷歌网路广告的主要竞争者。此外，蒂尔私下也有提供一些顾忌谷歌广告影响力的州政府级与联邦级的共和党政治人物金钱上的援助。

根据彭博新闻社与Axios.com7月15日的报导，蒂尔7月14日在全美保守主义会议上发表演说中提出三大问题，呼吁美国联邦调查局与中央情报局去询问谷歌管理阶层是否认为自己被中国情报单位渗透。

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根据Axios.com报导，蒂尔对谷歌提出的三个问题分别是:

1. 有多少的外国情报机关渗透了谷歌人工智慧的曼哈顿计划?

2. 谷歌的管理阶层是否认为他们自己被中国的情报机构全面渗透?

3. 谷歌是否认为自己被全面渗透，所以才会做出类似于叛国的决定: 与中国军方而非美国军方合作? 因为他们所做的理性决定实在太糟、太短视，好似这项科技若没有从正规管道出台，还是会从后门被偷走。

目前Google对此的回应是，谷歌并没有与中国军方合作。

罗法/杨威廉(路透社、美联社)