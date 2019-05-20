谷歌“断供”华为 德国网民炸开锅

（德国之声中文网）德国的主要媒体都在显著位置报道了有关华为被谷歌"断供"的消息：除非是开源软件，华为今后将无法获得谷歌公司的任何硬件、软件以及技术支持服务。

多数德国读者对这种情况表示愤怒。在相关媒体在线报道的留言板上，有人写道："政治干预企业的做法应该被禁止。如果特朗普不高兴，谷歌就不许给华为供货--怎么能这样！另外美国在互联网领域的权力太大了"。

"难以相信，这意味着谷歌以及脸书这样的企业不可信赖，随时可能被外交政策当作工具利用。现在欧洲必须警醒，开发自己的智能手机操作系统。"

"谷歌的市场垄断地位被政界利用了，而这正是特朗普一直以来对险恶的中国人的指责。"

"我想知道，谷歌是不是至少要支付违约罚金？如果这是来自政府的直接指令，这是否符合世贸组织的规定？还是说这是特朗普的一个非法举动？"

德语媒体报道中指出，除了中国市场，全球销售的绝大多数安卓手机都预装了GMAIL、谷歌地图、谷歌PLAY商店、谷歌框架服务这样的非开源应用软件。如果华为手机今后不预装这些谷歌应用，将会失去对欧洲消费者的吸引力。

华为近年来在德国已经拥有了不断壮大的用户群。这些用户自然觉得自己莫名其妙地成了贸易战的受害者。

"作为华为手机用户该怎么办呢？换成那个被咬掉一口的苹果也不是办法， 因为那样会被NSA（美国国家安全局）监听。……对我来说结论是：要最大可能地抵制谷歌。"

还有人给"华为用户"支招，表示可以自己安装安卓软件："对这个不正义政府的经济战，（消费者）可以有所反制：买华为手机，然后安装开放源码（open source）的App。这应该是谷歌不愿意看到的，也是让软件开发商不乐意的。"

还有人从特朗普的贸易政策联想到欧盟面对华为，特别是5G网络技术的态度："欧盟应该跟进。在5G建设中依赖一家中国企业是极端天真的做法。欧盟和德国政府真是让人难以置信，我们公民没有发言权吗？这可事关我们的数据！"

接着有人反驳："可是，以为只要跟着美国走，拒绝华为、购买美国产品就能万事大吉，同样太天真。美国不是为了安全，而是为了保护本国工业，但美国工业的利益可不是欧盟决策的标准。"

还有人举一反三："应该在欧盟禁止思科（Cisco）。众所周知，思科和NSA密切合作。"

说到窃密与数据安全，发言者的参照尺度和出发点有很大差距。有人认为美国监守自盗："关于华为窃听的怀疑，没有一项证据！有人（指美国）在自己的国家、对盟友和随从这样做，可是有据可查的，--有时就在我们当中，我们却毫无还手之力。"

也有人不信任威权制度下的起家的华为："这是一家有限责任公司，而不是上市公司，其背景、结构并不透明，它可以毫无顾忌地向共产党提供信息。特朗普做得对，但他选择的方法则是错误的。"

"在波兰，华为员工涉嫌从事间谍活动，捷克也因安全风险而对华为和中兴展开调查。我看，特朗普这次把中国人逼进了墙角。无休止的技术盗窃总算会结束了。"

当然，有的读者已经在忧心贸易战的下一步骤："难以想象，中国人现在还能顾全颜面地继续谈判。接下来会发生什么？是（中国）所有苹果供货厂商的总罢工，还是限制稀土出口量？"