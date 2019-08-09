 谷歌提前断供 华为新手机无预装应用 | 科技环境 | DW | 03.09.2019

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科技环境

谷歌提前断供 华为新手机无预装应用

中国通信设备巨头计划于两星期后在德国慕尼黑发布其新款旗舰手机。不过，由于美国政府的制裁令，新款手机将只搭载开源的安卓操作系统，而不预装谷歌的配套应用。这将极大地影响中国境外市场用户的使用体验。

Paraguay Google Play Store und Huawei Logo (picture-alliance/ZUMA Wire/A. M. Chang)

(德国之声中文网) 华为计划在9月19日发布其新一代旗舰手机Mate30 。这也将是华为公司在海外发售的第一款不预装谷歌地图、谷歌PLAY商店、谷歌框架服务等配套应用程序的安卓智能手机。谷歌方面已经在回复《法兰克福汇报》问询时确认，将不向华为Mate30提供配套应用的许可。

对于中国境内用户而言，这并不会影响使用体验。谷歌地图、YouTube、Gmail等配套应用在中国本来就无法正常使用，华为等手机厂商早在七年前就不再于中国境内市场安装这些谷歌公司提供的配套应用程序。但对于绝大多数国际市场用户而言，这些配套应用却是不可或缺的，尤其是谷歌PLAY商店，几乎被视作是安卓操作系统的一部分，大量用户都通过该平台安全、便捷地下载其他应用程序。许多第三方应用程序也依赖于谷歌框架服务。

新款手机遭制裁

这也将是今年5月特朗普政府出台针对华为的制裁令之后，首次在消费者层面上产生实质影响。5月中旬，特朗普政府宣布了通信业国家安全紧急状态，随后美国商务部将华为列入限制名单，所有美国企业都不得与华为有业务往来，除非获得美国政府的特别许可。根据该禁令，凡是非开源的谷歌公司软件产品，都不得提供给华为手机预装使用。尽管安卓操作系统的核心部分(AOSP，有时也称作公共版安卓)是开源软件，但是GMAIL、谷歌地图、谷歌PLAY商店、谷歌框架服务等非开源应用软件却需要谷歌授权。

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美国政府将中国科技大厂华为列入黑名单之后，一度表示将会用暂时性许可的方式，让美国企业可以贩售较不敏感的商品给华为。但消息人士指出，这项承诺至今两个月并没有兑现。 (28.08.2019)

美联社报导，华为创办人任正非在接受专访时表示，根据目前美国的政治局势，美国政府应该不会放宽对华为等科技公司所施行的出口禁令，不过他也认为华为能够透过发展自身科技来继续蓬勃发展。 (21.08.2019)

中国科技巨头华为与美国的恩恩怨怨仍然未解。虽然美国商务部长罗斯周一表示，华为禁令暂缓90天，但该国总统特朗普毫不掩饰对这家中国企业的反感。 (19.08.2019)

在8月9日的华为消费者业务开发者大会上，华为消费者业务总裁余承东正式向外界发布并介绍了自研操作系统“鸿蒙”。他强调，华为手机依然会优先使用安卓系统，但是迁移到鸿蒙非常便捷。 (09.08.2019)

据媒体报道，谷歌要求特朗普政府允许其与华为继续保持业务联系，让华为可以继续使用谷歌安卓系统，称“断供”威胁全球谷歌用户的安全。与此同时，华为方面就孟晚舟案发布声明，称美方证据不充分、加方执法存在严重的程序滥用。 (07.06.2019)

上星期，特朗普总统宣布了电信业的国家安全紧急状态，美国商务部也旋即将华为列入“黑名单”，美国企业需要特别许可才能与华为做生意。现在，谷歌公司已经宣布中断业务往来，华为则承诺继续为其安卓产品提供安全更新等服务。 (20.05.2019)

这一禁令主要适用于华为公司的新款手机，禁令生效前已经上市的型号暂时不受影响。

华为公司不久前接受德国之声采访时曾经表示，其已经售出的、或者已经出货进入全球库存的智能手机、平板产品将继续获得安全更新等服务与售后支持。"作为安卓的全球重要伙伴，华为已经为安卓系统的开放与成长作出了重要贡献，与安卓开源平台紧密合作，打造一个让用户与产业都受益的生态圈。华为将继续致力于打造安全、可持续的软件生态圈，为全球所有用户提供最出色的体验。"

不过，在接受《法兰克福汇报》采访时，华为也强调："公司将继续使用安卓操作系统以及安卓生态圈--只要美国政府同意。"

谷歌为何提前"断供"？

根据目前的信息，华为Mate30将肯定不预装谷歌PLAY商店、谷歌框架服务等非开源应用程序，但是将依然搭载开源的安卓操作系统。

值得注意的是，美国商务部给予谷歌等企业以一定的宽限期，不久前还将宽限期再次延长到11月19日。理论上，谷歌公司依然可以给9月19日上市的华为Mate30手机提供配套应用程序的预装许可。暂不清楚谷歌提前"断供"究竟是迫于商务部的压力还是想要主动迎合特朗普政府。

同样不明朗的是，购买Mate30的用户是否能够自行安装谷歌公司的配套应用程序。

不过，即使新手机因为缺乏谷歌预装应用而在海外市场销量不佳，华为公司的总体业绩也不会受到太大影响。华为手机业务的一半以上营业额都是在中国本土市场。根据市场调研机构Canalys的数据，华为手机在中国本土市场的占有率达到38%。尽管中国手机市场近两年来正在萎缩，但是华为的销量却依然在增长。

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