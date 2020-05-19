 谷歌投资百亿 在印度设数字化基金 | 经济纵横 | DW | 13.07.2020

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经济纵横

谷歌投资百亿 在印度设数字化基金

美国互联网巨头谷歌周一（7月13日）宣布在印度投资100亿美元，设立谷歌印度数字化基金。此举意在与脸书、亚马逊等竞争对手争夺印度这个拥有13多亿人口的巨大市场。

Google in Neu-Delhi (picture-alliance/dpa/R. Gupta)

（德国之声中文网）谷歌首席执行长皮查伊（Sundar Pichai）宣布，未来5到7年内，将在印度投资100亿美元。他表示，这笔资金将"加速印度的数字化经济"，投资范围包括电子结账系统、教育和卫生领域中的当地企业和基础设施。

皮查伊周一在印度的在线谷歌年会上正式宣布设立"谷歌印度数字化基金"。他说，"我们将通过股权投资、伙伴关系以及运营、基础设施和生态系统的结合来实现目标。这反映出我们对印度及其数字经济的未来充满信心。"

谷歌指出，这项投资的目标是让人们能负担得起信息的获取、开发新产品、促进企业的数字转型并让人工智能落实于医疗、教育和农业领域中。

皮查伊称："毫无疑问，我们在印度以及全球正面临艰难时刻。健康和经济的双重挑战迫使我们重新思考如何工作和生活。但挑战的时代可能会带来令人难以置信的创新时刻。"

USA Entwicklerkonferenz Google I/O in Mountain View Sundar Pichai (picture-alliance/dpa/J. Chiu)

谷歌首席执行长皮查伊宣布设立印度数字化基金

香饽饽

人口数量仅次于中国的印度是世界第二大数字营销市场，也是谷歌积极扩展版图的地区。YouTube、安卓等许多谷歌旗下产品在印度广受欢迎。预计在2020年，印度的网民规模将达到6.5亿人次，智能手机用户则超过4.5亿人。

皮查伊表示，谷歌的新投资将寻求与印度政府的"数字化印度"项目合作。本周一，他向印度总理莫迪介绍了新计划。根据印度政府的一项声明，莫迪对于信息安全及隐私表达了担忧。莫迪表示："科技公司需致力于消减信任赤字。"

多家美国科技巨头都盯上了印度市场。今年4月，脸书宣布向印度信实工业（Reliance Industries）旗下通讯公司Jio Platforms投资57亿美元，帮助6000万家小型企业实现数位化。

今年1月，亚马逊首席执行官贝索斯（Jeff Bezos）宣布了一项在印度投资10亿美元的新计划，将亚马逊在该国的投资总额推向65亿元。

张筠青/凝炼（德新社、法新社）

 

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