 谷歌德国年度热搜：“Rebecca在哪儿？” | 非常德国 | DW | 11.12.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

非常德国

谷歌德国年度热搜：“Rebecca在哪儿？”

谷歌公布了本年度德国用户搜索最多的关键词。结果出人意料。德国用户2019年在谷歌上搜的最多话题涉及一件失踪案。

Google Mutterkonzern Alphabet Inc. (picture-alliance/dpa/C. Dernbach)

（德国之声中文网）今年2月失踪的少女瑞贝卡（Rebecca）是德国的谷歌用户最关注的关键词，至少从年度热搜排行榜上看，包含这名柏林女中学生名字的搜索数量增幅最高。搜索"瑞贝卡在哪里？"的人次超过了想知道"盲肠在哪里？"的人。

排在第二位的是今年4月毁于大火的巴黎圣母院。第三位是今年的手球世界杯。第四名是今年去世的时尚大师--"老佛爷"拉格斐。排在第五位的是一个男孩的名字"Julen"，这个5岁男童今年1月在西班牙不慎落入一个废弃井道，被救出时已经不在人世。

Karl Lagerfeld (picture-alliance/AP Photo/E. Agostini)

时尚传奇拉格斐

排在第6到第10名的分别是："欧洲议会选举"、"女足世界杯"、"柏林墙倒塌30周年"、不久前破产的旅行社"托马斯·库克"（Thomas Cook）和瑞典"罢课教主"格蕾塔的名字"Greta Thunberg"。

Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (Getty Images/H. Hitier )

延伸阅读：谷歌2018年有哪些热搜词？

谷歌公布的这份排行榜列出的是与去年相比，搜索增幅最大的关键词。在德国，2019年显然有很多用户对一种在网络上疯传的"牙线舞"（Floss Dance）产生了兴趣。在以"Wie"（德语的"怎样"）开头的问题类别下，"牙线舞怎么跳？"是被问的最多的问题。

Floss Dance (picture-alliance/AP Photo/Washington Prime Group/K. Kmonicek)

传说中的“牙线舞”

这个类别的第二名是"基本退休金有多高？"，第三名是"哈利王子的宝宝叫什么？"（这两个问题在德语里都以Wie开头。）

2019年依然经久不衰的话题及关键词是"英国脱欧"（Brexit）。它已连续3年进入以"Was"（什么）开头的搜素问题的前5名。今年排在这样类别问题第一名的是"什么是第13条？"第13条是欧盟知识产权改革中的一个争议条款。

 

叶宣/乐然（德新社等）

DW.COM

谷歌2018年有哪些热搜词？

无论在德国还是在全世界，世足赛是2018年谷歌用户搜索最多的热搜词。但是令德国人感兴趣的还有王室逸闻和昆虫类话题。 (16.12.2018)  

圣诞假期谷歌上的热门搜寻

圣诞节期间，世界各国的网友在想什么?看看谷歌搜索结果可以一探究竟。德国人最想知道的是一部美国恐怖电影。美国人在这个家庭团聚的假日居然一直在寻找这个地点。 其他国家的人搜寻的又是什么? (26.12.2018)  

相关内容

Symbolbild Apps Facebook, Google und Google + Anwendungen

大赦国际：谷歌和脸书侵犯人权 21.11.2019

大赦国际向人们发出警告：美国互联网巨头谷歌和脸书的商业模式是以“普遍监视”为基础，它们对亿万人的个人数据有着前所未有的掌控。

Google

谷歌2018年有哪些热搜词？ 16.12.2018

无论在德国还是在全世界，世足赛是2018年谷歌用户搜索最多的热搜词。但是令德国人感兴趣的还有王室逸闻和昆虫类话题。

China Stadt Shenzhen Skyline

“保四争五”有那么敏感吗？ 06.12.2019

中国知名经济学家高善文发表演讲认为，今后十年中国的经济增速平均不会超过5%。他预测，届时中国的增长目标很有可能是“保四争五”。有消息称，北京当局“全网封杀”了高善文的这篇演讲；不过此文以及相关讨论依然在中国社交平台以及《财新网》等媒体上可见。

广告

谷歌德国年度热搜：“Rebecca在哪儿？”

谷歌公布了本年度德国用户搜索最多的关键词。结果出人意料。德国用户2019年在谷歌上搜的最多话题涉及一件失踪案。  

德语媒体：学员还是囚徒

中国近来发起大规模宣传攻势，宣讲新疆反恐斗争的成就，并称”培训中心“全部学员都已结业，这一说法引起德语媒体的关注。而在关注维吾尔人命运的同时，华为与5G话题也在德国舆论中继续发酵。  

长平观察：“焚书坑儒”的日常生活化

一张在图书馆门口焚书的照片在网络上引发不安。时评人长平认为，焚书这一具有沉痛的历史寓意行为，和安静和谐的日常生活化场景，描绘了中国从未停止思想审查、言论管制和镇压异议人士的政治现实。  