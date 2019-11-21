谷歌德国年度热搜：“Rebecca在哪儿？”

（德国之声中文网）今年2月失踪的少女瑞贝卡（Rebecca）是德国的谷歌用户最关注的关键词，至少从年度热搜排行榜上看，包含这名柏林女中学生名字的搜索数量增幅最高。搜索"瑞贝卡在哪里？"的人次超过了想知道"盲肠在哪里？"的人。

排在第二位的是今年4月毁于大火的巴黎圣母院。第三位是今年的手球世界杯。第四名是今年去世的时尚大师--"老佛爷"拉格斐。排在第五位的是一个男孩的名字"Julen"，这个5岁男童今年1月在西班牙不慎落入一个废弃井道，被救出时已经不在人世。

时尚传奇拉格斐

排在第6到第10名的分别是："欧洲议会选举"、"女足世界杯"、"柏林墙倒塌30周年"、不久前破产的旅行社"托马斯·库克"（Thomas Cook）和瑞典"罢课教主"格蕾塔的名字"Greta Thunberg"。

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谷歌公布的这份排行榜列出的是与去年相比，搜索增幅最大的关键词。在德国，2019年显然有很多用户对一种在网络上疯传的"牙线舞"（Floss Dance）产生了兴趣。在以"Wie"（德语的"怎样"）开头的问题类别下，"牙线舞怎么跳？"是被问的最多的问题。

这个类别的第二名是"基本退休金有多高？"，第三名是"哈利王子的宝宝叫什么？"（这两个问题在德语里都以Wie开头。）

2019年依然经久不衰的话题及关键词是"英国脱欧"（Brexit）。它已连续3年进入以"Was"（什么）开头的搜素问题的前5名。今年排在这样类别问题第一名的是"什么是第13条？"第13条是欧盟知识产权改革中的一个争议条款。

叶宣/乐然（德新社等）