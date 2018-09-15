（德国之声中文网）拉里·佩奇（Larry Page）和谢尔盖·布林（Sergey Brin）在公司博客上共同发文说，现在到了"扮演自豪的父母角色"的时候。两位谷歌公司创始人放弃了谷歌母公司Alphabet的领导职位。 21年前创立这家互联网巨头、如今已是亿万富豪的两人表示："当我们认为公司有了更好的领导班子时，我们不会再占据着管理职位不放。"

此前佩奇一直担任Alphabet公司的首席执行官，布林担任公司总裁。最近以来，两人很少在公司露面。他们是凌驾于公司董事会的管理委员会成员。此外，他们还通过拥有更多投票权的特殊股份而对公司具有长期影响力。

谷歌CEO皮柴（Sundar Pichai）升任Alphabet公司董事会新一任主席。现年47岁的皮柴祖籍印度，他于2004年来到谷歌。在2015年升任谷歌高管之前，他已经参与推出了许多产品，例如Chrome浏览器和安卓（Android）操作系统。除了担任董事会主席之外，他将继续担任谷歌的 CEO职位。

新任董事会主席皮柴

除谷歌外其它子公司业绩不佳

2015年，Alphabet成为谷歌的母公司，目的是对谷歌以及其它几个作为独立子公司的新领域进行统一管理。当时，担任谷歌高管的皮柴进入母公司的最高领导层。如今的Alphabet总公司旗下还包括无人驾驶汽车公司Waymo和送货无人机公司Wing。

但是，公司的收入几乎全部来自谷歌公司的广告业务。其他子公司的新技术则是成本高于营业额。不过今年，谷歌的业绩已让Alphabet股值增长了近四分之一。

但是，该公司与其他美国科技巨头一样，正面临越来越大的政治压力。长期以来平安无事的谷歌也成为当局反垄断调查的目标。欧盟竞争事务专员韦斯特格（Margrethe Vestager）也宣布对谷歌处以超过80亿欧元的罚款。不过对这家互联网巨头来说，几乎是九牛一毛。

李京慧/叶宣 (德新社、法新社、路透社)