谷歌再遇欧盟巨额罚单

欧盟委员会指控谷歌滥用其在智能手机操作系统的市场领导地位，对这家美国科技巨头处以43.4亿欧元罚款。
（德国之声中文网）布鲁塞尔方面表示，谷歌的安卓系统免费提供多家手机厂商使用，然而也相对附上一定的使用条件。每部手机都必须在安卓系统上安装全套的Google应用程式（如搜索，地图服务或Chrome浏览器），即通过自家的安卓系统保护谷歌搜索引擎的垄断行为。
欧盟委员会周三宣布向谷哥开罚43.4亿欧元，罚款金额大幅超越去年因其在购物搜索服务中降低竞争对手排名而开出的24亿欧元。
根据市场观察站Gartner的数据，去年安卓系统的智能手机市场份额为85.9％。 苹果iOS操作系统占14％。此次针对谷歌滥用安卓系统取得市场主导地位的罚款金额，成为欧盟史上在该领域的最高罚款。去年6月，在经过长达7年的调查后，欧盟委员会裁定谷歌滥用搜索引擎市场主导优势，在搜索结果中偏袒自己的服务项目Google Shopping，排挤其他竞争对手，因而对该企业开出24.2亿欧元罚单。
据法新社消息指出，欧盟公平竞争委员维斯塔格尔(Margrethe Vestager)已于週二晚间，提前告知谷歌执行长皮采(Sundar Pichai)该裁决结果，并于週三就谷歌罚款问题召开新闻发布会。据路透社援引谷歌发言人弗尼(Al Verney)回应，谷哥将对43.4亿欧元的罚金提出上诉。
"安卓系统提供每个人更多元的选择，而不是更少的选择"，弗尼表示：" 一个活跃的生态系统、快速创新和较低价格是健全竞争(robust competition)的故有特徵。我们将对委员会的裁决提出上诉。"。维斯塔格尔则在会后表示："我非常喜欢美国，但这和我们当前的这件事情没有关係"，她补充道："我们是站在世界的角度坚守竞争法，而非带有政治立场。"
陈闵榕 （综合报道）