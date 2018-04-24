 谷歌再遇欧盟巨额罚单 | 经济纵横 | DW | 18.07.2018

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经济纵横

谷歌再遇欧盟巨额罚单

欧盟委员会指控谷歌滥用其在智能手机操作系统的市场领导地位，对这家美国科技巨头处以43.4亿欧元罚款。

Google startet 'right to be forgotten' Formular für Entfernung von Inhalten (picture-alliance/ROPI/Eidon/Scavuzzo)

去年，欧盟委员会曾认定谷歌的购物搜索功能构成不正当竞争，将对该公司处以24.2亿欧元的巨额罚款。

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美国一向认为华为与中国共产党渊源颇深，会对国家安全形成威胁。如今脸书被爆数据分享给华为，人们需不需要担心其他公司也一样? (08.06.2018)

谷歌投资别的公司其实不是新闻，但仍处于“退出”状态的谷歌投资中国公司就是新闻了。在争夺亚洲市场主导权的战役中，谷歌宣布参股中国一家互联网零售业巨头，走“曲线”回归中国市场。 (18.06.2018)

（德国之声中文网）布鲁塞尔方面表示，谷歌的安卓系统免费提供多家手机厂商使用，然而也相对附上一定的使用条件。每部手机都必须在安卓系统上安装全套的Google应用程式（如搜索，地图服务或Chrome浏览器），即通过自家的安卓系统保护谷歌搜索引擎的垄断行为。

欧盟委员会周三宣布向谷哥开罚43.4亿欧元，罚款金额大幅超越去年因其在购物搜索服务中降低竞争对手排名而开出的24亿欧元。

根据市场观察站Gartner的数据，去年安卓系统的智能手机市场份额为85.9％。 苹果iOS操作系统占14％。此次针对谷歌滥用安卓系统取得市场主导地位的罚款金额，成为欧盟史上在该领域的最高罚款。去年6月，在经过长达7年的调查后，欧盟委员会裁定谷歌滥用搜索引擎市场主导优势，在搜索结果中偏袒自己的服务项目Google Shopping，排挤其他竞争对手，因而对该企业开出24.2亿欧元罚单。

  • Symbolbild Krawatte Schlips Krawattenknoten (Fotolia/Robert Kneschke)

    谷歌公布十大“求救”热搜问题

    如何打领带？

    打领带是男士进入职场后的第一道必修课。领带太长不行，太短也难免尴尬。美国总统特朗普用胶带粘领带的方式，一不小心就暴露出其穿衣礼仪中的问题。而看看谷歌热搜中10个以“如何（How to）”开头的问题，“如何打领带”最困扰网民。

  • Symbolbild Kuss (picture-alliance/dpa/F. May)

    谷歌公布十大“求救”热搜问题

    如何接吻？

    通常以为，“接吻”对热恋中的情侣来说是再自然不过的事。但当人们认为是最不以为然的事情时，世界上仍有很多人对“如何接吻”这件事感兴趣。谷歌的调查显示，这一问题被排在热搜第二位。

  • Schwangeren Bauch (Fotolia/Andres Rodriguez)

    谷歌公布十大“求救”热搜问题

    如何怀孕？

    说到怀孕，每对夫妇都有各自的心得，但万变不离其中的问题是，“怎样怀孕”，甚至是怎样快速“怀孕”。搜索引擎固然强大，可身体的事还应遵循科学。

  • Adipositas in Deutschland (picture-alliance/dpa)

    谷歌公布十大“求救”热搜问题

    减肥和画画

    “如何减肥？”跟“如何画画？”也在全球网民热搜得10大问题之列。肥胖是当下困扰着许多人的问题。据称，全球目前有30%的人口有肥胖问题。健康专家警告说，避免有损健康的减肥方式。减肥没有捷径，要“管住嘴、迈开腿”。

  • Symbolbild Finanzen - Geld anlegen (picture alliance/dpa Themendienst/Wuestenhagen)

    谷歌公布十大“求救”热搜问题

    如何赚钱？

    或许有人会惊讶，怎么赚钱这种问题连小孩子都能回答：上班就能挣钱。而热搜得背后可能预示着，越来越多人真正想知道的是如何赚大钱！

  • English breakfast (picture-alliance/Food and Drink Photos/G. Ainsley)

    谷歌公布十大“求救”热搜问题

    煎饼和法国吐司

    谷歌热搜前10大问题呈现出一个有趣现象：一边有人想知道，怎么减肥？一边有人想知道，怎么只做美食？尤其是如何制作煎饼和法国吐司。可有时人就是这么矛盾：嘴里边吃，心里却告诉自己要减肥。

  • Bewerbung - Vorstellungsgespräch (picture alliance/dpa/B. Pedersen)

    谷歌公布十大“求救”热搜问题

    如何写一封求职信？

    当代职场的“铁饭碗”越来越少，因此如何正确书写一封求职信自然已成为求职者要掌握的基本技能。

  • Deutschland Wetter Hitze Mann am Strand (Imago/Jochen Tack)

    谷歌公布十大“求救”热搜问题

    如何减掉肚子上的赘肉？

    对于这一问题，谷歌搜出的答案是：减掉肚子上的肉并不容易，不要认为每天只做几个仰卧起坐就能减。全身有氧运动是消耗腹部脂肪的第一步。

    作者: 严严


据法新社消息指出，欧盟公平竞争委员维斯塔格尔(Margrethe Vestager)已于週二晚间，提前告知谷歌执行长皮采(Sundar Pichai)该裁决结果，并于週三就谷歌罚款问题召开新闻发布会。据路透社援引谷歌发言人弗尼(Al Verney)回应，谷哥将对43.4亿欧元的罚金提出上诉。

"安卓系统提供每个人更多元的选择，而不是更少的选择"，弗尼表示：" 一个活跃的生态系统、快速创新和较低价格是健全竞争(robust competition)的故有特徵。我们将对委员会的裁决提出上诉。"。维斯塔格尔则在会后表示："我非常喜欢美国，但这和我们当前的这件事情没有关係"，她补充道："我们是站在世界的角度坚守竞争法，而非带有政治立场。"

 

陈闵榕 （综合报道）

 

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谷歌公布十大“求救”热搜问题

谷歌（google）官方最近公布一项调查：全球网民在谷歌搜索的以“如何”开头的“10大热门问题”，而且还给出了解决之道。 (05.09.2017)  

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