谷歌停止在中国大陆的翻译服务

（德国之声中文网）谷歌（Google）旗下的网上翻译工具"谷歌翻译"于9月末停止了中国版服务（translate.google.cn），相关智能手机应用也停止服务。谷歌翻译是这家搜索引擎巨头在中国为数不多的遗留服务之一。

据彭博社、美联社报道，谷歌翻译的中国大陆网页和手机应用现在显示的是一张通用搜索栏的照片，点击后会重新定向到大陆用户无法访问的谷歌翻译香港网站。

用户报告说，从上周六开始，他们就无法访问该服务，也不能再使用谷歌Chrome浏览器内置的翻译功能。不清楚的是，在中国到底有多少用户使用谷歌翻译服务。

面对中国政府对互联网内容的审查，谷歌不愿遵守相关审查规定，早于2010年就关闭了在中国大陆的搜索引擎服务。后来，中国当局采取行动，封锁了谷歌的其他服务，如电子邮件服务Gmail和谷歌地图。

2017年，谷歌通过一个专门的中文域名在大陆提供翻译服务，试图探索如何在中国市场保持立足点。谷歌还曾考虑为中国大陆市场提供审查版搜索引擎服务，但在来自多方面的反对声浪下，于2019年终止了该项目。

中国科技公司百度和搜狗等也提供的本土的翻译服务。

中国当局通常封锁大多数西方社交媒体平台和服务，包括谷歌、脸书（Facebook）和推特（Twitter）。中国自己的社交媒体平台必须严格遵守有关规则，审查当局认为具有政治敏感性的关键词和话题，进行删帖、屏蔽等等。

（美联社、彭博社等）

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