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谷歌上诉成功，免交欧盟15亿欧元罚款

2024年9月18日

欧盟普通法院裁定谷歌赢得一起诉讼，不需要支付一笔数目为14.9亿欧元（16.7亿美元）的罚款。这是欧盟在过去十年内对谷歌开出的三大罚单之一。

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谷歌辩称多年前已使其业务行为符合欧盟的规定。
谷歌辩称多年前已使其业务行为符合欧盟的规定。图像来源: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

（德国之声中文网）欧盟普通法院周三（9月18日）裁定谷歌赢得一起诉讼，不需要支付一笔数目为14.9亿欧元（16.7亿美元）的罚款。

欧盟委员会于 2019 年对谷歌开出了这笔巨额罚单，指控这家美国科技巨头在搜索结果中优先显示自己的购物链接，违反了竞争法规。

谷歌辩称多年前已使其业务行为符合欧盟的规定。

法官在裁决中表示："普通法院完全撤销了欧盟委员会的决定。"

谷歌发表声明表示，该公司对法院承认原决定存在错误并撤销罚款感到"高兴"，"我们将仔细阅读整个判决书。"

上周，谷歌在另一项反垄断罚款的上诉中败诉。
上周，谷歌在另一项反垄断罚款的上诉中败诉。图像来源: Andrew Matthews/empics/picture alliance

法院裁定欧委会犯错

欧盟委员会作为该联盟的反垄断监督机构，指控谷歌在其与网站签订的合同中设有排他性条款，限制其竞争对手的广告。

然而，谷歌表示在2016年已经修改了这些条款，使其符合欧盟法律。

欧盟普通法院表示，委员会在评估这些合同时"犯了错误"。该项裁决仍可上诉。

这笔款项是欧盟在过去十年内对谷歌开出的三大罚单之一。上周，谷歌在另一项反垄断罚款的上诉中败诉。在那起案件中，欧盟成功论证了谷歌优先显示其自己的购物链接而不是第三方网站，妨碍了市场竞争

（美联社、德新社）

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