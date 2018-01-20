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谷开来

中共著名政治人物薄熙来的妻子。

因涉嫌谋杀英国商人尼尔·海伍德被捕，2012年被法庭以故意杀人罪判处死缓，后减刑为无期徒刑。

China's former Chongqing Municipality Communist Party Secretary Bo Xilai (R) and his wife Gu Kailai stand at a mourning held for his father Bo Yibo, former vice-chairman of the Central Advisory Commission of the Communist Party of China, in Beijing in this January 17, 2007 file photo. China holds its most sensational trial this week since convicting the Gang of Four over 30 years ago, putting Gu Kailai, the wife of deposed leader Bo Xilai, in the dock for murder. Legal experts and activists expect her to receive the kind of rapid guilty verdict handed down in almost all Chinese criminal trials - the kind Gu once compared favourably to the United States where she felt the guilty risked going free on legal technicalities. Picture taken January 17, 2007. REUTERS/Stringer/Files (CHINA - Tags: CRIME LAW POLITICS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

张晓军狱外现身 曾协助谷开来谋杀 20.01.2018

一名接近薄熙来家庭的消息人士向《南华早报》透露，曾经协助薄谷开来谋杀英国商人海伍德的张晓军参加了薄一波的悼念活动。
©PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN ; Thionville 04 avril 2016. Illustration pour le Panama Papers ou panamaleaks . Scandale financier planetaire d'avoirs dans les paradis fiscaux avec des montages financiers douteux dans des sociétés offshore pour echapper au fisc et dans le viseur le cabinet Mossack Fonseca du Panama qui denonce un crime ... Photo Julio pelaez (c) picture-alliance/maxppp/J. Pelaez

德语媒体：巴拿马文件之“薄谷开来篇” 08.04.2016

作为全球第一家，也是唯一一家获得“巴拿马文件”完整一手材料的媒体，《南德意志报》本周四发表了题为“太子党”（Die Prinzlinge）的文章，结合已知消息以及“巴拿马文件”最新披露的信息，重新构筑了谷开来和海伍德的“惊悚剧”。
31 Oct 1993: Zhang Linli (left), Wang Junxia (second left), Ma Juhren, Coach (centre right), Khang Lirong (right) all of China with Dr Primo Nebiolo (centre) during the IAAF World Marathon Cup in San Sebastian, Spain. Junxia came first, Linli came second and Lirong came third in the Marathon. \ Mandatory Credit: Allsport UK /Allsport

英媒：国际田联着手调查马家军事件 05.02.2016

中国前长跑运动员、多项世界纪录保持者王军霞90年代在一封联名信中表示，在其运动生涯中，自己和其队友被迫系统性使用违禁药物。国际田联将从这份联名信入手，对事件展开调查。
Chinesischer Menschenrechtler Pu Zhiqiang Archivbild

7张图看一周大事 19.12.2015

本周发生哪些大事？德国之声汇集一周“要闻”：朝鲜牡丹峰乐团突然取消公演离京；浦志强案周一开庭；北京法院建议薄谷开来、刘志军死缓改无期；美联储十年来首次加息。
China's former Chongqing Municipality Communist Party Secretary Bo Xilai (R) and his wife Gu Kailai stand at a mourning held for his father Bo Yibo, former vice-chairman of the Central Advisory Commission of the Communist Party of China, in Beijing in this January 17, 2007 file photo. China holds its most sensational trial this week since convicting the Gang of Four over 30 years ago, putting Gu Kailai, the wife of deposed leader Bo Xilai, in the dock for murder. Legal experts and activists expect her to receive the kind of rapid guilty verdict handed down in almost all Chinese criminal trials - the kind Gu once compared favourably to the United States where she felt the guilty risked going free on legal technicalities. Picture taken January 17, 2007. REUTERS/Stringer/Files (CHINA - Tags: CRIME LAW POLITICS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

法院建议薄谷开来、刘志军死缓改无期 14.12.2015

中国多家媒体周一（12月14日）报道，北京法院今年11月16日公示，建议将薄谷开来、刘志军两人的刑期减为无期徒刑。理由是两人服刑期间无故意犯罪，且表现良好。
--FILE--Xu Ming, Chairman of Dalian Shide Group, watches a 21st round football match of the 2007 Chinese Football Association Super League between Dalian Shide and Beijing Guoan in Dalian city, northeast Chinas Liaoning province, 5 September 2007. The chairman of privately owned chemical business Dalian Shide Group has been detained over alleged involvement in economic crimes, according to reports on Saturday (31 March 2012). Xu Ming, who also sits on the board of the Bank of Dalian and was named the eighth richest person on Chinas mainland in 2005 by Forbes, was held by on March 15 by Chinas Central Commission for Discipline Inspection, the Economy & Nation Weekly reported, quoting unidentified sources. Xu, famous for aggressive approaches, founded Shide Group in 1992 and started tapping the petroleum market in 1998. picture-alliance/dpa/Hua Dl

薄熙来前商业伙伴徐明狱中去世 06.12.2015

继2012年3月有媒体报道称，实德集团董事长徐明被控制后，有关其被捕到被判刑的过程一直不为人知。现在有消息称，这名中共落马高官薄熙来的前商业伙伴已死亡，他本该明年9月服刑期满。
In this TV grab taken on 22 September 2013, Bo Xilai, former Secretary of the Chongqing Municipal Committee of the Communist Party of China (CPC), speaks during a trial at the Jinan Intermediate Peoples Court in Jinan city, east Chinas Shandong province. A Chinese court has sentenced former leading politician Bo Xilai to life in prison after finding him guilty on charges of graft, accepting bribes and abuse of power. The Jinan Intermediate Peoples Court announced the verdict against Bo on Sunday (22 September 2013).

薄熙来长子李望知感叹“人生苦短” 02.01.2015

2015年开始的第一天，薄熙来的长子李望知发布微博，讲述他现在与狱中生父的关系，并表达了他的个人期望。
British businessman Neil Heywood poses for a photograph at a gallery in Beijing, in this handout picture dated April 12, 2011. China's Communist Party has suspended former high-flying politician Bo Xilai from its top ranks and named his wife a suspect in the murder of Heywood, a dramatic turn in a scandal shaking leadership succession plans. REUTERS/China.org.cn/Handout (CHINA - Tags: POLITICS CRIME LAW TPX IMAGES OF THE DAY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

海伍德母亲要求中国做出赔偿 12.09.2014

英国商人海伍德遭谋杀事件最终引出中共高官薄熙来倒台。判决距今已有一年，海伍德母亲昨日发声明，指责北京不愿承担赔偿，又指中国的推诿为其声誉留下了一大污点。
China's former Chongqing Municipality Communist Party Secretary Bo Xilai looks on during a meeting at the annual session of China's parliament, the National People's Congress, at the Great Hall of the People in Beijing, March 6, 2010. China has charged disgraced former senior politician Bo Xilai with bribery, abuse of power and corruption, state news agency Xinhua said on July 25, 2013, paving the way for his trial. Picture taken March 6, 2010. REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: POLITICS CRIME LAW)

薄熙来：将在狱中静静等待 19.09.2013

在薄熙来案即将宣判之际，海外媒体日前发布一封据称为薄熙来致家人的信件。薄信中称自己被“冤枉”，对与谷开来有关的事件完全不知情，并表示将在狱中等待真相大白的一天。
Ousted Chinese politician Bo Xilai sits in court on the third day of his trial in Jinan, Shandong Province, in this still image taken from video shot on August 24, 2013. Bo Xilai accepted responsibility for 5 million yuan ($817,000) in funds he is accused of embezzling which ended up in his wife's bank account, saying he had let his attention wander, in testimony read out in court on Saturday. Bo, once a rising star in China's leadership, is facing charges of corruption, bribery and abuse of power. REUTERS/CCTV via Reuters TV (CHINA - Tags: POLITICS CRIME LAW) ATTENTION EDITORS � THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

薄案第二季有何悬念? 27.08.2013

薄案庭审以“桃色门”收尾，公众获得意外谈资。法律人士认为根据公诉方表态，薄有可能会被判无期，但他会上诉；薄案第二季将有更多悬念：薄瓜瓜是否会受惩处？王立军、谷开来是否会再受审？
In this image taken from video, Former Chinese politician Bo Xilai reads in a court room at Jinan Intermediate People's Court in Jinan, eastern China's Shandong province, Sunday, Aug. 25, 2013. Bo on Sunday sought to discredit his former top aide as a lying, unreliable witness as the ousted leader denied criminal responsibility in the country's messiest political scandal in decades.decades. (AP Photo/CCTV via AP Video) CHINA OUT, TV OUT ***FREI FÜR SOCIAL MEDIA***

薄案庭审结束：狗血剧情和荒诞政治 26.08.2013

薄熙来案第五天，薄熙来称王立军因暗恋谷开来叛逃；网友称：一场“政治审判”立变“狗血连续剧”。审判长宣布休庭，合议庭评议后择期宣判。评论人士认为薄成功搅局，会迎来薄案第二季。
Chongqing municipality ex-police chief Wang Lijun (C) looks on during his sentencing inside the courtroom of the Chengdu People's Intermediate Court in Chengdu, Sichuan province in this still image taken from video September 24, 2012. Wang was found guilty on four charges, including seeking to conceal the murder of a British businessman Neil Heywood in a scandal that felled the ambitious politician Bo Xilai. REUTERS/CCTV via REUTERS TV (CHINA - Tags: CRIME LAW POLITICS) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

王立军法庭作证“一个耳光引发的血案” 24.08.2013

今日下午，被称为薄熙来案中最值得期待的环节，即检方指控薄熙来在薄谷开来故意杀害海伍德案和王立军叛逃时的滥用职权罪开始审理。王立军终现身法庭，与薄熙来当庭对质。
Disgraced Chinese politician Bo Xilai stands trial inside the court in Jinan, Shandong province August 22, 2013, in this photo released by Jinan Intermediate People's Court. Fallen Chinese politician Bo appeared in public for the first time in more than a year on Thursday to face trial in eastern China, the final chapter of the country's most politically charged case in more than three decades. REUTERS/Jinan Intermediate People's Court/Handout via Reuters (CHINA - Tags: POLITICS CRIME LAW TPX IMAGES OF THE DAY) ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS

“证人不出庭，证言如妖风”？ 24.08.2013

薄熙来庭审进入到第三日,薄全盘翻供。大多证人未予出庭，关键证人薄谷开来等人也是通过证词或视频方式；另公诉方指薄法庭自辩与纪委调查不符，都让公众质疑纪委取证效力。
Gu Kailai (R) who is the wife of disgraced politician Bo Xilai gives a recorded testimony during his trial at the Intermediate People's Court in Jinan, Shandong Province on August 23, 2013. Fallen Chinese politician Bo Xilai resumed his defence against bribe-taking charges on August 23, a court said, after he mounted a feisty performance on the trial's opening day. AFP PHOTO/Mark RALSTON (Photo credit should read MARK RALSTON/AFP/Getty Images)

薄谷开来作证，政治夫妻就此决裂？ 23.08.2013

据济南中院“微博直播”消息，薄熙来案庭审第二天，法庭公布了薄谷开来的作证视频，薄谷开来证实法国别墅为自己的资产，购买款则由徐明提供，薄熙来对此知情。
In this photo taken Friday, March 9, 2012, Chongqing party secretary Bo Xilai, walks past other Chinese leaders from left, Zhou Yong Kang, China's Communist Party head of Political and Legislative affairs committee, Vice Premier Li Keqiang and propaganda chief Li Changchun during a session of the National People's Congress held in Beijing. China's state news agency announced Thursday, March 15, 2012 that Bo resigned amid a scandal involving his former police chief and replaced by Chinese Vice Premier Zhang Dejiang. (Foto:Ng Han Guan/AP/dapd)

薄熙来-从政治明星到庭上被告 20.08.2013

薄熙来一度被认作有可能成为中国最高领导人，随着2012年王立军出走美国领事馆一事曝光后，围绕薄熙来其家人和身边亲信的一系列事件浮出水面，薄熙来本人被指控受贿、贪污、滥用职权“三宗罪”。
China's former Chongqing Municipality Communist Party Secretary Bo Xilai (L) and former Deputy Mayor of Chongqing Wang Lijun (R) sing the national anthem during a session of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) of the Chongqing Municipal Committee, in Chongqing municipality in this January 7, 2012 file photo. Wang, the former police chief at the heart of China's biggest political scandal in decades faces trial next week on charges of defection, taking bribes and illegal surveillance. REUTERS/Stringer/Files (CHINA - Tags: CRIME LAW POLITICS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

薄熙来事件大事记 20.08.2013

薄熙来一度是中共前景最辉煌的政治明星，现在成了被控有受贿、贪污、滥用职权的嫌犯，仿佛应了中国的一句老话：站得越高，摔得越狠。点击浏览薄事件时间表：
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