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中共著名政治人物薄熙来的妻子。
因涉嫌谋杀英国商人尼尔·海伍德被捕，2012年被法庭以故意杀人罪判处死缓，后减刑为无期徒刑。
一名接近薄熙来家庭的消息人士向《南华早报》透露，曾经协助薄谷开来谋杀英国商人海伍德的张晓军参加了薄一波的悼念活动。
作为全球第一家，也是唯一一家获得“巴拿马文件”完整一手材料的媒体，《南德意志报》本周四发表了题为“太子党”（Die Prinzlinge）的文章，结合已知消息以及“巴拿马文件”最新披露的信息，重新构筑了谷开来和海伍德的“惊悚剧”。
中国前长跑运动员、多项世界纪录保持者王军霞90年代在一封联名信中表示，在其运动生涯中，自己和其队友被迫系统性使用违禁药物。国际田联将从这份联名信入手，对事件展开调查。
本周发生哪些大事？德国之声汇集一周“要闻”：朝鲜牡丹峰乐团突然取消公演离京；浦志强案周一开庭；北京法院建议薄谷开来、刘志军死缓改无期；美联储十年来首次加息。
中国多家媒体周一（12月14日）报道，北京法院今年11月16日公示，建议将薄谷开来、刘志军两人的刑期减为无期徒刑。理由是两人服刑期间无故意犯罪，且表现良好。
继2012年3月有媒体报道称，实德集团董事长徐明被控制后，有关其被捕到被判刑的过程一直不为人知。现在有消息称，这名中共落马高官薄熙来的前商业伙伴已死亡，他本该明年9月服刑期满。
2015年开始的第一天，薄熙来的长子李望知发布微博，讲述他现在与狱中生父的关系，并表达了他的个人期望。
英国商人海伍德遭谋杀事件最终引出中共高官薄熙来倒台。判决距今已有一年，海伍德母亲昨日发声明，指责北京不愿承担赔偿，又指中国的推诿为其声誉留下了一大污点。
在薄熙来案即将宣判之际，海外媒体日前发布一封据称为薄熙来致家人的信件。薄信中称自己被“冤枉”，对与谷开来有关的事件完全不知情，并表示将在狱中等待真相大白的一天。
薄案庭审以“桃色门”收尾，公众获得意外谈资。法律人士认为根据公诉方表态，薄有可能会被判无期，但他会上诉；薄案第二季将有更多悬念：薄瓜瓜是否会受惩处？王立军、谷开来是否会再受审？
薄熙来案第五天，薄熙来称王立军因暗恋谷开来叛逃；网友称：一场“政治审判”立变“狗血连续剧”。审判长宣布休庭，合议庭评议后择期宣判。评论人士认为薄成功搅局，会迎来薄案第二季。
今日下午，被称为薄熙来案中最值得期待的环节，即检方指控薄熙来在薄谷开来故意杀害海伍德案和王立军叛逃时的滥用职权罪开始审理。王立军终现身法庭，与薄熙来当庭对质。
薄熙来庭审进入到第三日,薄全盘翻供。大多证人未予出庭，关键证人薄谷开来等人也是通过证词或视频方式；另公诉方指薄法庭自辩与纪委调查不符，都让公众质疑纪委取证效力。
据济南中院“微博直播”消息，薄熙来案庭审第二天，法庭公布了薄谷开来的作证视频，薄谷开来证实法国别墅为自己的资产，购买款则由徐明提供，薄熙来对此知情。
薄熙来一度被认作有可能成为中国最高领导人，随着2012年王立军出走美国领事馆一事曝光后，围绕薄熙来其家人和身边亲信的一系列事件浮出水面，薄熙来本人被指控受贿、贪污、滥用职权“三宗罪”。
薄熙来一度是中共前景最辉煌的政治明星，现在成了被控有受贿、贪污、滥用职权的嫌犯，仿佛应了中国的一句老话：站得越高，摔得越狠。点击浏览薄事件时间表：
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