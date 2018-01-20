薄熙来前商业伙伴徐明狱中去世

继2012年3月有媒体报道称，实德集团董事长徐明被控制后，有关其被捕到被判刑的过程一直不为人知。现在有消息称，这名中共落马高官薄熙来的前商业伙伴已死亡，他本该明年9月服刑期满。