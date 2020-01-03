谴责、呼吁克制--伊朗袭击后的国际反应

（德国之声中文网）德国政府就伊朗报复性袭击美国在伊拉克基地作出严厉谴责。国防部长克兰普-卡伦鲍尔表示："我们对这一进攻性行为予以最严厉的反对。"她表示，现在必须尽全力平息事态。

克兰普-卡伦鲍尔表示："现在的关键是，不让这一螺旋继续上升。"她说，德国政府将使用各渠道的全部可能性。"现在首先是伊朗方面不要让局势进一步激化，因此，呼吁也特别再次面向德黑兰。"

这位国防部长表示，在伊朗导弹袭击美军驻伊拉克基地中，没有德国士兵伤亡。她说，德国政府整夜都与美国国防部保持联络，这一联络"运作良好"。德国国防部将申请国际联盟的13个框架国尽快会晤举行磋商。

"德国士兵收到警报进入防空洞"

德国联邦国防军正在检查伊尔比尔基地是否造成损失。德国联邦议会防御与外交事务委员会的一次汇报中称，德国士兵收到导弹袭击的警报，随后进入防空洞。

德国外交部长也对伊朗的导弹袭击作出谴责。马斯称："我们呼吁伊朗不要采取任何可能让形势进一步激化的步骤。我们数天来一直与各方保持联络，以冀能平息局势。我们呼吁各参与方保持冷静克制。"

德国总理默克尔周二晚与美国总统特朗普就伊朗、伊拉克局势等通了电话。

"中东战争只会让伊斯兰国得利"

英国周三谴责伊朗对伊拉克国际联军据点的导弹袭击，同时证实无英军伤亡。

英国外交大臣拉布表示："我们谴责这一对联军--包括英军驻守的伊拉克军事基地的袭击。我们也对有关伤亡和使用弹道导弹的报道表示关切。"

拉布所指的伤亡是什么并不清楚。但英国国防部的另一份声明则称："我们证实英国方面没有伤亡。"该声明称，相关官员正在紧急确认当地的事实情况。

英国外交大臣拉布

拉布呼吁德黑兰表现出克制。"我们呼吁伊朗不要再重复这样无所顾忌的危险袭击，而是紧迫寻求形势的缓和。"他补充说："如果中东发生战争只会让伊斯兰国等恐怖组织得利。 "

英国在伊拉克驻有约1400名军方和平民工作人员。这是有67国的国际反伊斯兰国联盟的一部分。

法国政府圈中传出消息，不会从伊拉克撤军。目前有约160名法国士兵在该国驻守。

中国外交部发言人耿爽周三表示，呼吁各方保持克制。他表示，正在与相关政府进行密切磋商，包括在联合国以及通过中国在巴格达的大使馆。

据路透社报道，耿爽是在伊朗导弹袭击伊拉克驻军基地后作出表态的，但他未直接提及此事。耿爽同时对美国在该地区的军事行动作出批评。

西班牙宣布将把部分驻伊拉克士兵撤至科威特。丹麦宣布，在阿尔-阿萨德军事据点驻守的130名丹麦士兵没有伤亡。挪威军方也表示在该据点无本国士兵伤亡。芬兰国防部表示芬兰驻军事先收到了袭击警报，得到保护，没有人员伤亡。

多家航空公司停飞或绕行

以色列总理内塔尼亚胡对美国总统特朗普表示坚决支持。路透社报道称，内塔尼亚胡表示，应当就特朗普对苏莱曼尼采取的行动表示祝贺。他说，无论是谁试图进攻以色列，都会受到严厉的对待。

此外，德国汉莎、法航、俄罗斯航空部门等宣布或建议停飞伊朗及伊拉克空域。中国南航也取消了周三乌鲁木齐飞德黑兰的一个航班。

苗子/达扬（德新社、美联社等）