谴责俄罗斯决议？ 安理会再成战场

（德国之声中文网）美国希望在联合国安理会推动一项谴责俄罗斯占领乌克兰领土的决议。该决议草案由阿尔巴尼亚提出，旨在呼吁联合国成员国不要承认乌克兰改变疆域以及责成俄罗斯从邻国撤军。

美国驻联合国大使托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield ）在周二（9月27日）安理会一次会议上表示，“如果接受俄罗斯（在占领土地）无耻的公投，那么我们便打开了潘多拉盒子而再也无法盖上。”美国一名官员透露，华盛顿希望推动安理会迅速通过这项决议。

至于俄罗斯可动用否决权拒绝该决议，托马斯-格林菲尔德说，“如果俄罗斯在安理会选择躲避承担责任，我们将考虑通过联大全体会议向莫斯科发出无法抗拒的信号。”

今年以来，安理会已就乌克兰议题召集了20多次会议，但都因俄罗斯是常任理事国具有否决权而无法转变成行动。

俄、乌、英、中均表态

俄罗斯驻联合国大使涅班济亚（Vassily Nebenzia）没有针对安理会决议事宜表态，但说在乌东和乌南地区的公投是透明的，并遵守了选举标准，他还说，“如果基辅不承认它的错误以及战略失误，违法民意，一意孤行，那么，这一程序还会继续下去。西方的唯一目标是削弱俄罗斯，使其尽可能吐血、被耗干。”

乌克兰驻联合国大使称，公投在许多情况下是在持枪举行的。

英国驻联大副大使卡琉济（James Kariuki ）表示，任何一项公投，如果是在枪口下进行，同“自由”和“公正”便毫无相干。

周二（9月27日）俄罗斯安排的当地官员称，5天的公投结果显示，被占领地区的大部分乌克兰人愿意成为俄罗斯的一部分。路透社报道，俄罗斯议会将在几天内正式以立法形式兼并相关4个地区。

乌克兰总统泽连斯基以连线形式对安理会表示，公投结果为事先预设，他呼吁，将俄罗斯开除出所有国际组织并采取新的对俄制裁。

他说，“俄罗斯将无耻的公投称为‘正常’，吞并克里米亚以及乌克兰其它领土，这一行径意味着与俄罗斯总统没有任何谈判的空间。”泽连斯基警告道，“吞并别国领土将他同全人类对立起来”。

中国的乌克兰战争问题上的立场有无改变，以及它将怎样表决，也是人们关注的焦点，毕竟中国尚未对俄罗斯侵略乌克兰公开表示批评。

中国驻联合国大使张军在安理会说，孤立和制裁只能通向死胡同，“怎样看待乌克兰的态度以及中国对此的立场是一贯且明确的。这就是，所有国家的主权与领土完整都应得到尊重。”

自开战以来，中国向俄罗斯提供外交支持，张军也在安理会多次呼吁，应尊重俄罗斯的合理忧虑，以谈判解决争端。

（路透社、法新社等）