 谭德赛：我们请求中国给出这些数据 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.09.2021

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谭德赛：我们请求中国给出这些数据

世界卫生组织秘书长谭德赛在柏林表示，新冠病毒溯源之所以政治化，是因为没有得到原始数据。

Deutschland Berlin | Eröffnung Pandemie-Frühwarnzentrum der WHO | Merkel & Ghebreyesus

默克尔总理和谭德赛在世卫柏林预警中心剪彩仪式上

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在今年1月的新冠朔源调查在透明度及资料完整度上受外界质疑后，世卫又展开了第二阶段的朔源研究，但中国拒绝提供关于最早新冠确诊者的相关数据。然而世卫18日又表示，他们有信心中国会继续协助朔源工作。

中国卫健委副主任曾益新7月22日在新闻发布会上表示，中国不接受世界卫生组织提出的新冠溯源第二阶段调查计划。他说，这个计划里面透露出“对常识的不尊重和对科学的傲慢态度”。美国立即回应，表达失望。

（德国之声中文网）世界卫生组织的周三（9月1日）在柏林举办了大流行病预警中心剪彩仪式。默克尔总理以及施潘卫生部长均到场并做了演讲。世卫组织秘书长谭德赛说，“病毒跑得快，预警会跑得更快。”

德国出资1亿美元建立的柏林预警中心，将汇总来自各国的数据，分析之后将结论通报世界卫生组织总部，世卫则在这个基础上做出行动建议。这些数据包括人类及动物健康、人口流动以及气候变化产生的后果等等。

世卫组织委托德国筹备一份全球防范大流行病机制。签署参加这个机制的国家必须承诺透明以及合作。谭德赛表示，若有违反透明及合作的原则，将考虑采取制裁措施，这很重要。

德新社报道称，围绕新冠疫情溯源问题，中国至今以保护个人数据为由，拒绝交出最初疑似感染新冠病毒的174份病例的原始资料。中国声称新冠溯源问题被美国政治化。

谭德赛在柏林表示，“出现溯源政治化，是因为没有像预想的那样，顺利得到数据和相关资讯。”他继续说，“我们请求中国，给出这些数据。”

（德广联、德新社等）

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