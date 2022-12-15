 谭德赛希望明年结束新冠紧急状态 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.12.2022

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时政风云

谭德赛希望明年结束新冠紧急状态

世卫组织总干事谭德赛12月14日在日内瓦表示，他希望在2023年的某个时候能够宣布CoViD-19不再构成全球公共卫生紧急事件。同时，他也再次呼吁中国方面公开数据，以便更好地进行病毒溯源研究。此外，中国的新冠死亡人数存在着很大的不确定性。

谭德赛再次呼吁中国方面公开数据，以便更好地进行病毒溯源研究

谭德赛再次呼吁中国方面公开数据，以便更好地进行病毒溯源研究

（德国之声中文网）谭德赛(Tedros Adhanom Ghebreyesus)说，世卫组织紧急事件委员会将在1月召开会议，讨论何时才能达到宣布结束紧急状态的标准。他强调，即便做出了这样的宣布，新冠病毒本身也不会消失，而是会继续存在，"所有国家都必须学会与管控其他呼吸道疾病一样地管控新冠病毒。"谭德赛提到，目前许多国家正面临流感病毒以及呼吸道合胞病毒(RSV)的流行。

需要指出的是，世卫组织并不能宣布"新冠疫情大流行"结束，因为该组织的术语中并不包括"大流行"(Pandemic)。目前针对新冠病毒的全球公共卫生紧急状态是在2020年下半年宣布的，其目的在于警醒各国政府，敦促其采取防控措施并开展合作。具体的措施则依然由各国政府自行决策制订。同样地，世卫组织何时结束紧急状态，并不直接影响各国的防疫措施。

世卫组织总干事谭德赛在讲话中还指出，一年前奥密克戎变种刚被确认发现时，新冠病毒每周会在全球范围内造成5万人丧生，而现在则降低到了每星期不到1万人。"但这依然有1万人。而且所有国家仍然有许多事情可以做从而拯救生命。不管怎样，我们已经走过了很长的路。"

北京呼吸道疾病人数暴增，图为一家药房前排队等候的市民

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中国会有多少人死于新冠?

不过，新冠疫情死亡病例数的变化趋势，在接下来一段时间内会有很强的不确定性。由于中国12月初急剧转变了防疫政策，全国疫情正在迅速升温。虽然中国国家卫健委数字显示，全国12月15日共报告新增病例2157起，但是各地近期显著降低了核酸检测力度，导致大量感染者无法被纳入官方统计数据中。而且，卫健委12月14日已经宣布不再统计无症状感染者数据----以往的疫情通报中，无症状感染者在总感染人数中占据了绝大多数。

官方疫情数字保持平稳的同时，许多大城市的医院却传出了呼吸道疾病就诊人数暴增的消息。北京市卫健委就披露，截至12月11日，全市的发热门诊患者达2.2万人次，比一周前高出16倍，120急救电话的呼入量急剧增加，在9日达到高峰，24小时呼入量3.1万次，达到常态时的6倍。

根据中国疾病预防控制中心原副主任、国家新冠病毒肺炎联防联控机制专家组成员冯子健12月6日在清华大学的一次演讲，依照数学模型测算，放宽防疫管控后的第一波疫情高峰，"人群中的感染率可能达到60%左右，随后会逐步回落到一个平稳期，最终我们可能80%-90%的人都会经历感染。"

60%的中国人口即意味着超过8亿人。而目前全球的感染人数为6.48亿人。而且，和西方发达国家相比，中国的人均医疗资源明显偏低，老年人群中的新冠疫苗接种率也是重大短板。根据中国国家卫健委的数据，11月底全国60岁以上老年人完成两针接种的比例为86%，加强针接种率约为68%。但是80岁以上老年人两针接种率仅为66%，加强针接种率更是只有40%，在东亚各国中垫底。作为对比，德国60岁以上老年人加强针接种率已经超过85%。 

不少医学研究者已经对全面放开防疫措施，将会导致多少人死于新冠进行了分析。就在今年11月，广西疾控中心主任医师卓家同在《上海预防医学》杂志上发表论文指出，如果参照香港今年的疫情发展，中国内地在放开防疫规定的情况下，感染新冠病毒的人数将会激增至超过2.33亿，可能有200万人死于新冠。

不过，中国政府最近几天并未通报过任何新冠死亡病例。

後疫情時代：對抗「長新冠」長路漫漫

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