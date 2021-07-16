谭德塞：未排除实验室泄漏可能，期待中国更好地配合调查

世卫组织总干事谭德塞指责中国未能分享新冠病毒溯源第一阶段调查所需的原始数据，敦促中国对第二阶段调查给予更多配合，并增加透明度。中国外交部发言人称 "反对将溯源问题政治化"。
（德国之声中文网）世界卫生组织周五（7月16日）表示，新冠病毒（Covid-19）溯源调查的第二阶段应包括在中国的进一步研究和实验室审查。
在对成员国所做的闭门简报中，世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）为下一阶段的调查提出了五个优先事项。
根据世卫组织提供的他的发言稿，这些优先事项包括 "对在2019年12月发现的人类感染最初病例所在地区运作的相关实验室和研究机构进行审查"。
他还建议调查人员应重点关注对于导致新冠病毒的" SARS CoV-2出现最早传播迹象的地区的优先研究"。
他呼吁对最早发现新冠疫情的中国武汉市及其周边的动物交易市场进行更多的研究。
新冠疫情已经造成全球400多万人死亡，世卫组织面临越来越大的压力，国际社会呼吁更进一步的病毒溯源调查。
新冠疫情于2019年底首次在武汉出现，直到一年多后的今年1月，世卫组织才派出一个独立的国际专家小组，去帮助中国同行探究疫情起源。
调查小组于3月下旬发表了一份报告，却没有得出新冠病毒如何首次感染人类的确切结论。报告只是根据调查者认为的可能性对几种假设进行了排序，发现该病毒最有可能通过一种中间宿主从蝙蝠扩散到人类。另一种猜想认为病毒可能源自实验室泄漏，报告认为“极不可能”（extremely unlikely)。
该调查因缺乏透明度和信息提供通道，以及没有对实验室泄漏猜想进行更深入的评估而广受批评。
长期以来，关于病毒起源的实验室泄漏猜想被嘲笑为右翼阴谋论，并遭到中国政府的强烈反对，但是如今得到越来越多的认真对待了。 根据法新社获得的信息，世卫组织已经制定了一项评估实验室安全和生物安全的协议，以帮助确认该病毒是否可能源自实验室事故。
该协议提供了病毒样本的储存和废物处理等方面的评估措施，以帮助调查新冠病毒起源以及未来爆发疫情的可能。
谭德塞认为所有的猜想都还在讨论中。他在周四告诉记者，排除实验室泄漏的可能性是 "不成熟的"。
中国外交部发言人赵立坚拒绝接受这一说法，他坚持3月份发表的调查报告的结论，即“实验室泄露极不可能”，并说 "反对将溯源问题政治化"。
他还驳斥了谭德塞在周四的新闻发布会上关于中国未能分享第一阶段调查所需的原始数据的指控，称“专家组获得了大量数据和信息，对由于部分信息涉及个人隐私不能复制和携带出境表示充分理解”。
在周五的声明中，谭德塞感谢中国和其它国家给他写信。他说，"我同意病毒溯源是一项科学工作，必须远离政治"。
他说："我们期望中国支持下一阶段的科学调查，本着透明精神分享所有相关数据。"
在上一个调查小组前往中国之后，北京一直在推动将下一阶段的调查重点转移到其它地方。
但是，有读到内部简报的外交人士称，中国是其中唯一被提到作为下一个调查目的地的国家。
谭德塞强调，弄清病毒起源"至关重要"，由此可以 "了解这场疫情是如何开始的，并防止未来再次爆发"。
这位世卫组织总干事周五还宣布成立一个新的永久性国际新型病原体起源科学咨询小组（SAGO）。
他说，这个新小组将在下一个阶段的新冠病毒溯源调查以及未来病毒源头调查中发挥重要作用。
消息来源：法新社
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