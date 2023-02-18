谭德塞：新冠溯源是道义责任

（德国之声中文网）世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，新冠溯源是一项道义上的责任，而且所有关于疫情源头的假设都应该加以探究。这是他迄今发表的关于溯源任务最为强硬的表态。在疫情爆发三年多之后，这一联合国机构仍在致力于查明新冠病毒的起源。

据《华尔街日报》报道，一家美国机构评估称，新冠疫情大流行很可能是由中国实验室意外泄漏造成的，这给世界卫生组织的溯源工作增加了更多压力。

美国众议院本周已经投票决定为上述评估报告解密，预计相关报告内容很快会公之于众。北京已经对相关结论予以否认。

周六晚间，谭德塞在推特上发文表示，理解新冠疫情的源头和探究所有假设始终是一项科学上必须完成的任务，以帮助我们避免未来的疫情爆发；同时也是面对数百万死于新冠的人以及饱受长期新冠（LongCOVID）困扰的人不可推卸的道义责任。



此推文发布正值WHO正式将新冠疫情定义为“大流行”三周年之际。

本周末，由活动人士、政界人士和学者联署的一封公开信发出呼吁，此时人们关注的焦点应该是如何避免新冠疫苗分配的不公平，因为这造成了至少130万原本可以避免的死亡病例。

2021年，一个由世界卫生组织带领的专家小组在武汉地区进行了数周调查，随后发布的报告指出，新冠病毒很可能是通过另一个中间宿主从蝙蝠传染到人身上的，但是在这方面还需要更多研究。中国则拒绝了后续的调查行动。

在此之后，世界卫生组织成立了一个关于危险病原体的科学咨询专家组，但是到目前为止尚未得出有关新冠疫情大流行如何开始的结论，并指出原因是关键数据缺失。

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（路透社）

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