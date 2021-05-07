谭德塞批疫苗外交 中国拟加入全球疫苗供应

(德国之声中文网) 世卫组织负责人谭德塞周一 (5月10日) 抨击疫苗外交，表示各国利用新冠疫苗获得竞争优势。他说：「疫苗外交不是合作......我们不能通过竞争来战胜这种大流行病。」

谭德塞提到，俄罗斯和中国等国家向急需疫苗的国家捐赠了大量本国生产的Covid疫苗，是为了换取市场准入和影响力。他谴责不该在需要「「明确和纯粹的合作」时进行「地缘政治操作」。

他说：「如果你为资源而竞争，或者如果你为地缘政治优势而竞争，那么病毒就会获得优势。」

自2019年底新冠病毒出现以来，这场大流行病已造成近330万人死亡，扰乱了正常生活，破坏全球经济。谭德塞表示，虽然全球病例数量趋于平稳，但数字「高到让人无法接受」，并指出，仅在上周，全球就有超过540万个新病例和近9万人死亡的报告，特别是在印度，数字仍在飙升。

虽然快速的疫苗接种计划使一些富裕国家开始向正常化迈进，但新冠病毒在许多国家肆虐，人们对全球疫苗不平等的担忧也在增加。

他说：「低收入和中低收入国家占世界人口的47%，但只获得了世界疫苗的17%......纠正这种全球不平衡是解决方案的一个重要部分。」

中国加大全球疫苗计划参与

全球疫苗免疫联盟 (GAVI)发言人周一 (5月10日)表示，GAVI正在与包括中国国药集团在内的新冠疫苗制造商进行谈判，以扩大“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）管道并确保分配的剂量。

COVAX计划由全球疫苗免疫联盟和世卫组织联合实施，为世界上最贫穷的人提供新冠疫苗，但该计划遇到了重大供应问题。迄今为止，由印度血清研究所制造的阿斯利康针剂占了推出的大部分剂量，但由于印度疫情大爆发，当局限制了出口。

发言人对路透社表示，GAVI代表COVAX，正在与包括国药集团在内的几家制造商进行对话，以进一步扩大和丰富产品组合，确保基金参与者能够获得更多疫苗剂量。

她在提到美国疫苗制造商时补充说：「继Moderna和Novavax的新公告之后，我们将继续在适当的时候提供有关任何新交易的更新信息。」

Novavax6日表示，已与GAVI达成协议，向参与COVAX项目的国家生产和分发3.5亿剂新冠疫苗。GAVI上周则表示，Moderna公司今年将向COVAX计划提供3400万剂新冠疫苗，明年将提供4.66亿剂。GAVI继续呼吁为COVAX募资，并在９日表示，至少需要在6月前增加17亿美元以稳定2021年和2022年初的供应。

(路透社、法新社)

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