 谭德塞批疫苗外交 中国拟加入全球疫苗供应 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.05.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

谭德塞批疫苗外交 中国拟加入全球疫苗供应

中国国药疫苗7日通过世卫组织紧急使用认证，现在又传出正与全球疫苗免疫联盟 (GAVI)谈判，以协助更多贫穷国家获得疫苗。

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus

谭德塞坚持，即使是拥有广泛的疫苗供应和疫情爆发国家减少，人民应该还是要保持警惕，并从之前提早放松却导致疫情再起的教训中学习。

(德国之声中文网)  世卫组织负责人谭德塞周一 (5月10日) 抨击疫苗外交，表示各国利用新冠疫苗获得竞争优势。他说：「疫苗外交不是合作......我们不能通过竞争来战胜这种大流行病。」

谭德塞提到，俄罗斯和中国等国家向急需疫苗的国家捐赠了大量本国生产的Covid疫苗，是为了换取市场准入和影响力。他谴责不该在需要「「明确和纯粹的合作」时进行「地缘政治操作」。

他说：「如果你为资源而竞争，或者如果你为地缘政治优势而竞争，那么病毒就会获得优势。」

自2019年底新冠病毒出现以来，这场大流行病已造成近330万人死亡，扰乱了正常生活，破坏全球经济。谭德塞表示，虽然全球病例数量趋于平稳，但数字「高到让人无法接受」，并指出，仅在上周，全球就有超过540万个新病例和近9万人死亡的报告，特别是在印度，数字仍在飙升。

虽然快速的疫苗接种计划使一些富裕国家开始向正常化迈进，但新冠病毒在许多国家肆虐，人们对全球疫苗不平等的担忧也在增加。

他说：「低收入和中低收入国家占世界人口的47%，但只获得了世界疫苗的17%......纠正这种全球不平衡是解决方案的一个重要部分。」

Chinas Impfstoff Sinopharm

国药集团7日获得了世界卫生组织（WHO）的紧急使用认证，使其有资格参与COVAX计划，并加强了中国政府在全球接种中的参与。

DW.COM

對於美國總統拜登提出的疫苗專利豁免，歐盟各國多表示反對。在這種情況下，世貿組織是知識產權和國際貿易的最終權威。

世界卫生组织为中国国药集团生产的新冠疫苗亮了绿灯。该疫苗成为首个获得世卫认可的非西方国家研制的新冠疫苗。这一批准将有助于加速全球正在进行的疫苗接种运动。

“特殊情况特殊处理”——美国贸易代表戴琪表示，华盛顿支持暂时放弃新冠疫苗专利权，以更好地抗击疫情。欧盟委员会主席冯德莱恩表示对此提议“持开放态度”。疫苗制药厂的股价则应声下跌。

中国的科兴疫苗进入欧洲药品管理局的快速审批程序。而一天前，世界卫生组织也宣布，本周将对中国两款疫苗是否授予紧急使用权做出决定。

中国加大全球疫苗计划参与

全球疫苗免疫联盟 (GAVI)发言人周一 (5月10日)表示，GAVI正在与包括中国国药集团在内的新冠疫苗制造商进行谈判，以扩大“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）管道并确保分配的剂量。

COVAX计划由全球疫苗免疫联盟和世卫组织联合实施，为世界上最贫穷的人提供新冠疫苗，但该计划遇到了重大供应问题。迄今为止，由印度血清研究所制造的阿斯利康针剂占了推出的大部分剂量，但由于印度疫情大爆发，当局限制了出口。

发言人对路透社表示，GAVI代表COVAX，正在与包括国药集团在内的几家制造商进行对话，以进一步扩大和丰富产品组合，确保基金参与者能够获得更多疫苗剂量。

她在提到美国疫苗制造商时补充说：「继Moderna和Novavax的新公告之后，我们将继续在适当的时候提供有关任何新交易的更新信息。」

Novavax6日表示，已与GAVI达成协议，向参与COVAX项目的国家生产和分发3.5亿剂新冠疫苗。GAVI上周则表示，Moderna公司今年将向COVAX计划提供3400万剂新冠疫苗，明年将提供4.66亿剂。GAVI继续呼吁为COVAX募资，并在９日表示，至少需要在6月前增加17亿美元以稳定2021年和2022年初的供应。

(路透社、法新社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Coronavirus Impfung

德国拒绝美国暂停放弃新冠疫苗专利提议 07.05.2021

德国联邦政府对美国要求放弃冠状病毒疫苗专利的呼吁表示拒绝，称扩大疫苗适用范围的主要障碍不是知识产权，而保护支持产权是创新的源泉。

Chinas Impfstoff Sinopharm

中国国药新冠疫苗获世卫紧急使用授权 08.05.2021

世界卫生组织为中国国药集团生产的新冠疫苗亮了绿灯。该疫苗成为首个获得世卫认可的非西方国家研制的新冠疫苗。这一批准将有助于加速全球正在进行的疫苗接种运动。

Nordirland Belfast | Coronavirus | Impfung Pfizer/BioNTech

全球新冠疫苗接种超10亿 25.04.2021

就在五个月前，第一批新冠疫苗接种计划才开始实施。现在，已经有超过10亿人接种针对这个病毒的疫苗。

广告

媒体看中国

Japan Osaka | G20 Gipfel | Angela Merkel | Xi Jinping

德语媒体：默克尔的中国幻觉

刚刚搁置同中国的投资协定，欧盟马上又宣布将同印度就建立自由贸易区展开谈判。这是巧合，还是地缘政治的又一场博弈？  