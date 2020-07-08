谭德塞宣布成立调查委员会全面调查新冠疫情

世卫组织总干事谭德塞本周四（7月9日）在成员国网上会议上宣布，对新冠疫情进行“独立且全面的评估”。
（德国之声中文网） 世卫组织总干事谭德塞在会议上表示，“现在已经到了该自我反省的时候”。他指出，目的是从过往中吸取教训，避免悲剧在未来重演，同时也为了加强（国际间）的合作，拯救更多生命。
谭德塞还介绍说，调查委员会主席由新西兰前总理克拉克（Helen Clark）和利比里亚前总统约翰逊-瑟利夫(Ellen Johnson Sirleaf)担任。
谭德塞表示，最终不会出现一个放在书架上落灰的标准式的报告。他说：“我们对这件事的态度是认真的。”调查的具体安排还需要成员国协商表决决定。
谭德塞呼吁世卫组织成员国向调查委员会推荐专家。第一份报告有望在今年11月出炉。
谭德塞宣布这一消息前一天，美国宣布正式退出世卫组织。美国总统特朗普批评世卫组织同中国勾结掩盖新冠疫情的爆发。特朗普认为世卫组织应该为疫情在全球蔓延承担连带责任。
洪沙/达扬 （基督教新闻社）
多名美国与联合国官员周二证实美国政府已正式递交退出世卫的通知书，预计将於2021年7月6日生效。此举引来各界批评，但也有部分共和党议员支持特朗普的决定。批评者表示，特朗普的决定将会威胁到美国人民的健康。 (08.07.2020)
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