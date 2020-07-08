 谭德塞宣布成立调查委员会全面调查新冠疫情 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.07.2020

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时政风云

谭德塞宣布成立调查委员会全面调查新冠疫情

世卫组织总干事谭德塞本周四（7月9日）在成员国网上会议上宣布，对新冠疫情进行“独立且全面的评估”。

Schweiz Genf WHO Treffen | Tedros Adhanom Ghebreyesus (picture-alliance/Xinhua/WHO)

（德国之声中文网） 世卫组织总干事谭德塞在会议上表示，“现在已经到了该自我反省的时候”。他指出，目的是从过往中吸取教训，避免悲剧在未来重演，同时也为了加强（国际间）的合作，拯救更多生命。

谭德塞还介绍说，调查委员会主席由新西兰前总理克拉克（Helen Clark）和利比里亚前总统约翰逊-瑟利夫(Ellen Johnson Sirleaf)担任。

谭德塞表示，最终不会出现一个放在书架上落灰的标准式的报告。他说：“我们对这件事的态度是认真的。”调查的具体安排还需要成员国协商表决决定。

谭德塞呼吁世卫组织成员国向调查委员会推荐专家。第一份报告有望在今年11月出炉。

谭德塞宣布这一消息前一天，美国宣布正式退出世卫组织。美国总统特朗普批评世卫组织同中国勾结掩盖新冠疫情的爆发。特朗普认为世卫组织应该为疫情在全球蔓延承担连带责任。

洪沙/达扬 （基督教新闻社）

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