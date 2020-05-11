 谭德塞:台湾参与WHA提案已送审 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.05.2020

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谭德塞:台湾参与WHA提案已送审

世界卫生大会5月18日开幕。本次大会因为疫情将以视讯方式召开。讨论焦点将锁定在世卫在这次疫情间是否有失职之处。此外，台湾参与世卫也是另一个敏感话题。

WHO in Genf | Coronavirus | Tedros Adhanom Ghebreyesus (Getty Images/AFP)

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5月18到19日举行的世界卫生大会开幕倒数。防疫表现受到国际关注的台湾加强遊说，盼以观察员身份参与。美国也正在发展新策略带台湾突破中国强力防堵。 (12.05.2020)

美国总统特朗普决定切断世卫金援后，尚未确认是否参加5月18日到19日的世界卫生大会。但是白宫却倾全力在北京压力下支持台湾参与。这场中美角力谁的胜算大? (07.05.2020)

世卫大会即将在5月18日举行，各界持续关注台湾是否会收到邀请。台湾卫福部长周三在台北见驻台外媒记者时表示，对於重返世卫一事，台湾愿意接受任何结果，但期盼世卫拿出世界领导人的态度，确保程序正义不受影响。 (06.05.2020)

世界卫生大会召开在即，但仍未松口让台湾参加会议。台湾周二呼吁世界卫生组织在新冠疫情大流行期间摆脱中国的控制，并强调只有台湾民选政府能代表2300万人民。世卫则强调，自1971年起就认定北京政府是中国唯一合法代表。 (05.05.2020)

(德国之声中文网) 世界卫生组织（WHO）周一 (5月18日)有可能提出台湾以观察员身份参加世界卫生大会（WHA）的相关议题。除此之外，谭德塞在一份日期为5月15日的WHA议程文件中说，该提案正提交总务委员会审议。

这个由不同地区15国组成的委员会通常在每届WHA开始时组成，负责决定是否可以在议程上增加其他项目。但这个委员会今年因为疫情无法在18日开会做出任何任何裁决。只能将台湾参与议题移至年底的实体会议讨论。

但是18日世界卫生大会上，只要有国家提出台湾议案，各国还是会进行表决。

世卫发言人查伊布 (Fadela Chaib)告诉法新社记者:「WHA的决定通常是以协商一致的方式做出的......如果认为有必要进行表决，考虑到我们在视讯大会上的限制，表决会很困难，但不是不可能。」

台湾目前被排除在世卫组织之外，但随着疫情发展，华盛顿与北京关系日趋紧张，美国总统特朗普政府不顾中国反对，多次呼吁让台湾参加WHA。

伯利兹、危地马拉、马绍尔群岛和洪都拉斯在内的近15个国家已致函世卫组织总干事谭德塞，要求将台湾的参与问题列入议程。

世卫组织在新闻发布会上多次被问到这个问题，世卫表示其为大会秘书处，只有成员国才能决定是否邀请台湾参加。

预计多国元首、政府首脑和部长们将出席为期两天的视讯会议。世卫希望在今年下半年可以回复实体会议来讨论疫情。

邹宗翰/杨威廉 (法新社)

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