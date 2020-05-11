谭德塞:台湾参与WHA提案已送审

(德国之声中文网) 世界卫生组织（WHO）周一 (5月18日)有可能提出台湾以观察员身份参加世界卫生大会（WHA）的相关议题。除此之外，谭德塞在一份日期为5月15日的WHA议程文件中说，该提案正提交总务委员会审议。

这个由不同地区15国组成的委员会通常在每届WHA开始时组成，负责决定是否可以在议程上增加其他项目。但这个委员会今年因为疫情无法在18日开会做出任何任何裁决。只能将台湾参与议题移至年底的实体会议讨论。

但是18日世界卫生大会上，只要有国家提出台湾议案，各国还是会进行表决。

世卫发言人查伊布 (Fadela Chaib)告诉法新社记者:「WHA的决定通常是以协商一致的方式做出的......如果认为有必要进行表决，考虑到我们在视讯大会上的限制，表决会很困难，但不是不可能。」

台湾目前被排除在世卫组织之外，但随着疫情发展，华盛顿与北京关系日趋紧张，美国总统特朗普政府不顾中国反对，多次呼吁让台湾参加WHA。

伯利兹、危地马拉、马绍尔群岛和洪都拉斯在内的近15个国家已致函世卫组织总干事谭德塞，要求将台湾的参与问题列入议程。

世卫组织在新闻发布会上多次被问到这个问题，世卫表示其为大会秘书处，只有成员国才能决定是否邀请台湾参加。

预计多国元首、政府首脑和部长们将出席为期两天的视讯会议。世卫希望在今年下半年可以回复实体会议来讨论疫情。

邹宗翰/杨威廉 (法新社)