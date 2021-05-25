谭德塞博士的艰难战斗 

（德国之声中文网）谈及新冠大流行瘟疫，谭德塞博士习惯使用大词。这位世界卫生组织总干事在发言中称，世界正面临 "灾难性的道德失败 "，要求 "全球团结"，确保人类的"共同未来"。其实，此次大会也关系到世卫组织及其负责人谭德塞本人的未来。

很长时间以来，为确保其设址日内瓦的该组织掌门人地位，这位埃塞俄比亚前外交部长和卫生部长不得不奋力一搏。5月24日至6月1日，在世卫组织的最高机构——世界卫生大会年会上，现年56岁的他极有可能再度感受到194个成员国的不满。毕竟，在他起始于2017年的任期中，中国的一次地方疫情竟蜕变成数十年来的最严重全球健康危机。

世卫组织广受责备，“过失“清单很长：这个国际顶级卫生监督机构及其负责人对新冠瘟疫灾难到来的反应太迟缓、太官僚、太不透明。就在数天前，一独立调查委员会还批评说，世卫组织过晚宣布出现“国际公共卫生紧急事件“。美国外交关系委员会全球卫生问题高级研究员费德勒（David Fidler）便指责世卫组织及其领导人谭德塞有意显示亲近中国， "损害了自己的权威"。

现任总干事任期明年届满。各成员国是否会允许这位有博士头衔的他再掌门５年，将主要取决于抗疫成功与否。谭德塞总干事指望通过国际新冠疫苗全球获得动议（Covax）遏制病毒的传播。该动议2020年4月问世，旨在确保全球范围内公平、快速分配新冠疫苗。几乎所有国家、联合国儿童基金会和其它众多组织都参加了这一动议。



全球施打的疫苗非洲之占1% 疫苗不足导致非洲国家接种计划进展极其缓慢

尤其是贫困国家被指定为该动议组织的疫苗供应对象，以保障这些国家的大多数人都能免费接种。谭德塞总干事称该动议是"伟大的机会"。然而，相关机制迄今进展不顺。该动议于2月下旬发出首批疫苗。但据联合国儿童基金会执行主任福尔(Henrietta Fore)称，在圣灵降临节这周，交付数量将只会达到6500万剂，而此时，本应"至少交付1.7亿剂"。

疫苗短缺对非洲民众打击尤重。根据联合国本月中旬提供的数字，到目前为止，全世界已施打的13亿剂疫苗中，只有百分之一是在非洲。世卫组织非洲区主任莫蒂（Matshidiso Moeti）警告说，非洲大陆许多国家的疫苗接种运动 "未能在全国范围内开展。我们几乎还未超出起跑线。”

产生这一紧急状况原因何在？首先，它同许多发展中国家缺乏基础设施和训练有素的医务人员有关。其次，基于自愿捐款的该动议仍缺少资金，2021年，资金缺口近20亿美元——一些富国相当吝啬。再者，疫苗网络本身就缺少疫苗——富国将市场购买一空。而全球最大疫苗生产国印度还禁止疫苗出口。印度药业巨头——血清研究所（Serum Institute）首席执行官波纳瓦拉（Adar Poonawalla）表示，"年底 "前可恢复向该动议交付新冠疫苗。

尽管困难重重，该动议仍不放弃其雄心勃勃的目标：至2021年底，提供20亿剂疫苗。然而，若目前这一速度继续下去，则这一目标势必落空。世卫组织总干事谭德塞对此也心知肚明。难怪，他利用一切机会警告富国和疫苗研发商们，不要搞 "疫苗民族主义 "，牺牲其他国家利益。他清楚得很，"疫苗民族主义"亦威胁着自己的世卫组织职业生涯的继续。

（福音教通讯社）

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