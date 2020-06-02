 谭德塞亲中? 美媒掀世卫应对中国内幕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.06.2020

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谭德塞亲中? 美媒掀世卫应对中国内幕

回到一月份，世卫多次公开赞扬中国对新冠病毒反应快速，并一再感谢中国政府「立即分享病毒的基因序列」，并说中国的工作和对透明度的承诺「令人印象非常深刻」。但这些称赞的背后其实另有内情。

China Tedros Adhanom und Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/Naohiko Hatta)

悉尼大学全球卫生学教授卡姆拉德-斯科特（Adam Kamradt-Scott）说，如果世卫组织逼中国逼得太紧，可能会影响其在中国的驻点。

(德国之声中文网) 根据美联社取得世卫内部的录音显示，世卫并没有像特朗普宣称的那样与中国勾结，而是被蒙在鼓里，因为中国只给了世卫合法范围内最低限度的信息。

根据国际法，世卫必须迅速与成员国分享信息，并就不断变化的危机发出警报。但美联社取得资料发现，中国与世卫的分享并不及时，而且也不足够。

悉尼大学全球卫生学教授卡姆拉德-斯科特（Adam Kamradt-Scott）说，在疫情爆发时，只要延迟几天发布基因序列都很严重。他还指出，中国政府的表现缺乏透明度，世卫组织总干事谭德塞继续为中国辩护是有问题的。

他认为谭德塞的做法损害了世卫的信誉。他说:「他是不是做得太过分了？我认为这方面的证据很明显......这让人们对中国和世卫组织之间的关系产生许多疑问。这也许是一个警示的故事。」

世卫为何不断称赞中国?

报导提到，世卫官员在公开场合赞扬中国是因为想从政府那里「哄骗」出更多的信息。

但内容也指出，世卫组织专家认为，尽管中国官员缺乏透明度，但中国科学家在检测和解码病毒方面做得 「非常好」。

世卫工作人员曾争论，如何在不激怒中国当局的情况下，要求中国提出基因序列和详细的病人数据。他们担心失去与中国沟通的管道会给中国科学家带来麻烦。

高力指出，世卫不能放纵中国来决定哪些信息能告诉其他国家，他说那样这「与我们责任不符」。

华盛顿大学卫生计量与评估研究所教授莫克达德(Ali Mokdad)说：「很明显，如果中国和世卫行动得更快，我们可以挽救更多的生命，避免很多人死亡。」

但其他的专家和他也指出，如果世卫对中国采取更多对抗措施，可能会引发更糟糕的情况，也就是根本得不到任何信息。

世卫官员的真正心情

美联社报导，在世卫不断称赞中国政府的幕后，内部官员对于中国严重拖延传递抗疫信息感到相当沮丧。

美联社认为，新的消息显示世卫是一个夹在中美间的机构，尽管权力有限，但却急于索取更多的数据。

在1月的第二周，世卫组织紧急情况主管瑞安(Michael Ryan)告诉同事，现在是时候对中国施加更大的压力。他担心2002年在中国爆发的SARS重演。

他说：「这正是同样的情况，我们无止尽地试图从中国那边获得最新的情况。」

瑞安认为，最好的办法是由世卫利用中国政府提供的数据进行独立分析，了解病毒是否容易人传人。他还指出，中国没有像过去一些其他国家，例如刚果，那么合作。

China Peking WHO Covid-19 Coronavirus Adhanom Ghebreyesus (picture-alliance/Photoshot)

虽然国际法规定，各国有义务向世卫报告可能对公共卫生产生影响的信息，但联合国机构没有执法权，不能独立调查国家内部的流行病，而必须依靠成员国的合作。

美联社获得的录音显示，世卫官员在1月6日那周的会议上私下抱怨说，中国没有分享足够的数据来评估病毒人传人的有效性，或评估病毒对世界其他地区造成的风险，以至于浪费了许多宝贵时间。

美国流行病学家克尔科霍夫 (Maria Van Kerkhove)，在一次内部会议上说：「我们所掌握的信息非常少......显然不足以让你们进行适当的规划。」

世卫驻中国的最高官员高力　(Gauden Galea)在另一次会议上提到中国官媒央视时说:「我们目前的状态就是，他们在央播出前15分钟才给了我们信息。」

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特朗普在华盛顿称世卫组织未能实施改革，并指责该组织沦为中国的傀儡。这位美国总统宣布将终止与世卫组织的关系。对此，德国本周六表示“失望”，并称特朗普与世卫断交将让全球卫生遭遇重挫。欧盟也呼吁美国，“重新考虑”该决定。 (30.05.2020)

美国总统特朗普几周前曾称他透过服用抗疟疾药物来预防感染新冠病毒引发哗然。而世卫现在宣布，在经过仔细评估後，要暂停部份国家以疟疾用药治疗新冠病毒的临床试验。与此同时，世卫专家再次於公开场合称赞中国抗疫经验，称北京对协助国际调查都采取开放态度。 (26.05.2020)

德国自民党籍联邦议员安德鲁·乌尔曼（Andrew Ullmann）给世卫组织在新冠疫情中的表现只打了C减。他在接受德国之声记者采访时表示，世卫组织成为了很多国家的玩偶。他指责中国阻止台湾加入世卫，也针对美国对中国的指控提出批评。 (24.05.2020)

中国数据公布延迟

美联社报导中也提到，中国在3个不同的政府实验室从各自完全解码病毒的基因序列，到公开序列，中间隔了一个多星期。

在1月的第一周，中国早已陆续有三个国家实验室确定新冠病毒基因序列，却一直没有公开。直到1月11日，其中一个位于上海的实验室在网站上公布了新冠病毒的基因序列，激怒中国疾控中心官员以后，三个实验室才一起在1月12日的网站上公布基因序列，距离他们各自完成解码病毒已经过了一周。

美联社援引十几个采访和内部文件解释，中国疾控中心领导阶层内部的竞争激烈，以及中国公共卫生系统内部对信息的严格控制是主因。

除此之外，根据世卫1月内部会议的录音显示，中国在向世卫提供患者和病例的详细数据上至少慢了两周以上。这时中国的疫情可能已大幅减缓。

报导发出之前，世卫及其他在文章中提到的官员拒绝回答美联社提出的问题。美联社也为了保护消息来源无法提供录音或书面的会议记录。

邹宗翰/张慈 (美联社)

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