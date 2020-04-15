谭德塞亲中遭殃 美上下炮火对准世卫

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)周二(4月14日)表示，美国将试着 "从根本上改变 "世界卫生组织。

他说:「世界卫生组织过去做得不错，但遗憾的是，这次没有发挥出最高水平。」他强调要确保世卫在保证美国人的安全上能发挥实际作用。

特朗普政府表示，在去年年底中国武汉爆发出新冠病毒疫情之后，世卫过度依赖中国官方的说法，像是中国说法表示不会人传人，还赞扬北京的透明度。

不过也有批评者认为，美国受到疫情重创下，被指控防疫不利的特朗普现在急于找一个外国的替罪羊。

特朗普在1月份时说疫情 「完全在控制中」，但现在美国已经有超过2万多人死亡，是全球最高。

特朗普一度想用「中国病毒」反击中国外交部病毒来源是美国的说法，但他随后表示不再使用这个词，也开始将矛头对准世卫。

特朗普15日宣布，美国将暂停资助世卫。美国是世卫组织的第一大捐助国，去年向世卫组织提供超过4亿美元。

美国参议员也出招

根据美媒Axios报导，除了美国执政团队对世卫炮声隆隆，美国参议员也已致函世界卫生组织，要求其对这次疫情初期处理情况作出交代。

参议员斯科特(Rick Scott )和其他6名共和党参议员在4月14日写给世卫组织总干事谭德塞。信中说:「美国纳税人资助了世卫组织。我们有责任确保这些纳税人的钱被明智地使用。」

内容要求世卫说明世卫组织的小组首次抵达中国调查疫情的时间，协调世卫组织在中国调查工作的负责人、组织领导人除了世卫薪金以外的经济来源，还有2019年底到2020年初疫情相关防治工作的文件和通信，特别是世卫和中国领导层之间的文件和通信。

(法新社等)