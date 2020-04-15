 谭德塞亲中遭殃 美上下炮火对准世卫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.04.2020

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时政风云

谭德塞亲中遭殃 美上下炮火对准世卫

特朗普宣布美国将暂停资助世卫，调查世卫在疫情间是否失职。不过这个大动作也引起许多人质疑，特朗普是否在转移自己防疫不利的事实。

China Tedros Adhanom und Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/Naohiko Hatta)

世卫总干事从疫情爆发以来不断与中国互相称赞，引起外界诸多质疑。

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美国总统特朗普周二在例行记者会上再抛震撼弹，无预警宣布暂停美国贡献给世卫的资金。他批评世卫无条件接受中国提供的讯息，并捍卫中国政府的行为。同时，欧洲在疫情持续趋缓后，多国也开始讨论何时解除封锁。 (15.04.2020)

德语媒体认为，中国获入联合国人权理事会协商小组既滑稽又令人失望，没有人会真心相信中国能在人权事务上使世界更美好。《星期日世界报》则指出，听命于中国的世卫组织使全球人民的福祉受到威胁。 (13.04.2020)

台湾与世卫的口角继续延烧。世卫称台湾在去年底寄的信内未提到新冠病毒「人传人」的可能, 但台湾官方却立即公布电邮内容, 企图反驳世卫的指控。双方的交锋, 也在网路上引起各方不同的解读。 (13.04.2020)

过去几周，台湾与世卫的关系在国际社会上受到诸多关注，而世卫在多次透过声明来证明他们没有孤立台湾后，却在周三无预警的指控台湾政府对秘书长谭德塞发动含有种族歧视的人身攻击。台湾总统蔡英文周四对此表示抗议，台湾外交部也要求谭德塞立即向台湾道歉。 (09.04.2020)

美国总统特朗普7日抨击世卫处理新冠疫情的方式，指控该组织严重失职，并威胁考虑冻结美国提供给世卫的预算。世卫随后反击。中国武汉在经历长达两个多月的封城后，在4月8日正式解封。 (08.04.2020)

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)周二(4月14日)表示，美国将试着 "从根本上改变 "世界卫生组织。

他说:「世界卫生组织过去做得不错，但遗憾的是，这次没有发挥出最高水平。」他强调要确保世卫在保证美国人的安全上能发挥实际作用。

特朗普政府表示，在去年年底中国武汉爆发出新冠病毒疫情之后，世卫过度依赖中国官方的说法，像是中国说法表示不会人传人，还赞扬北京的透明度。

不过也有批评者认为，美国受到疫情重创下，被指控防疫不利的特朗普现在急于找一个外国的替罪羊。

特朗普在1月份时说疫情 「完全在控制中」，但现在美国已经有超过2万多人死亡，是全球最高。

特朗普一度想用「中国病毒」反击中国外交部病毒来源是美国的说法，但他随后表示不再使用这个词，也开始将矛头对准世卫。

特朗普15日宣布，美国将暂停资助世卫。美国是世卫组织的第一大捐助国，去年向世卫组织提供超过4亿美元。

美国参议员也出招

根据美媒Axios报导，除了美国执政团队对世卫炮声隆隆，美国参议员也已致函世界卫生组织，要求其对这次疫情初期处理情况作出交代。

参议员斯科特(Rick Scott )和其他6名共和党参议员在4月14日写给世卫组织总干事谭德塞。信中说:「美国纳税人资助了世卫组织。我们有责任确保这些纳税人的钱被明智地使用。」

内容要求世卫说明世卫组织的小组首次抵达中国调查疫情的时间，协调世卫组织在中国调查工作的负责人、组织领导人除了世卫薪金以外的经济来源，还有2019年底到2020年初疫情相关防治工作的文件和通信，特别是世卫和中国领导层之间的文件和通信。

(法新社等)

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