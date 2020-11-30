 谭德塞:不要把病毒溯源政治化  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.12.2020

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时政风云

谭德塞:不要把病毒溯源政治化 

世卫11月30日再次强调，他们会尽可能找到新冠病毒的源头，并呼吁批评者不要继续将这个议题「政治化」。中国外交部则重申，中国对调查新冠起源采取开放透明的态度。

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktor WHO

谭德塞11月30日呼吁，此前不断指控中国掌控找寻新冠起源任务的批评者不要再将这个议题「政治化」。

(德国之声中文网) 世界卫生组织11月30日表示，他们会尽一切可能找到新冠病毒的动物源头，并坚持找到源头才能避免未来再爆发散播全球的疫情。世卫秘书长谭德塞告诉媒体：「我们希望知道新冠病毒的源头为何，我们也会尽全力去找出新冠病毒的源头。」

谭德塞也呼吁，此前不断指控中国掌控找寻新冠起源任务的批评者不要再将这个议题「政治化」。他说：「世卫的立场非常明确。我们需要知道新冠病毒的源头，因为这样的知识会帮助我们避免未来再出现类似的传染病。」

自从疫情爆发至今，疫情最严重的美国不断抨击世卫处理疫情的方式，强调世卫向中国低头，不愿在疫情爆发初期，针对病毒源头展开调查。其他批评者则对世卫可能让中国主导调查新冠起源的任务表示担忧。

自从疫情爆发以来，全球已有超过146万人丧命於新冠病毒，并有将近6300万人感染病毒。过去数月，世卫不断努力要派国际专家团队至中国针对新冠病毒的起源，以及病毒一开始如何感染人体进行调查。

Außenministerium Sprecherin Hua Chunying China

中国外交部发言人华春莹同一天表示，在新冠病毒溯源问题上，中方本着开放丶透明丶负责任的态度。

今年7月，世卫派了一个团队去中国为国际调查做前置作业。不过，目前仍不清楚完整的国际调查团队何时能抵达中国进行调查。上周，世卫的首席应变专家莱恩 (Mike Ryan) 表示，世卫希望能尽快派遣国际调查团队至武汉展开调查。

与此同时，谭德塞驳斥外界指控国际调查团队不够透明化的说法。他强调，国际调查团队的专家名单以及他们运作的基准都已公诸於世。谭德塞说：「我们没什麽好隐藏的。我们希望了解新冠病毒的起源，我不希望外界对这个目标有任何混淆。」

中国外交部：病毒溯源是一个复杂的科学问题

此外，中国外交部发言人华春莹也在11月30日的例行记者会上评论了调查新冠病毒起源一事。她说，病毒溯源是一个复杂的科学问题，应由科学家在全球范围开展国际科学研究与合作，促进对病毒动物宿主和传播途径的了解，更好预防未来可能出现的风险，保护各国人民的生命安全和健康。

DW.COM

在德国电视二台的一期谈话节目中，哈勒大学医院病毒学家科库勒表示，目前在世界传播的新冠病毒是首先出现在意大利的一种变异体。不过，他也表示，新冠病毒最初是来自中国，传播到意大利后才发生变异的。

北京多次强调，尽管首先报告新冠病例，但并不意味着中国就是疫情起源的地方。WHO官员表示，现在就宣称新冠病毒并非起源于中国还具有“很高的猜测成分”，并且强调病毒溯源应该先从最早发现人类感染的地方入手。

由于中国政府在进口食品方面采取更严格的防疫控制，不少主要依靠进口的食品就成为了“牺牲品”，比如牛肉。北京新发地市场已经暂停所有冷冻、冷藏产品的销售和储存，不少超市的冷鲜肉货架上，也少了牛肉的踪影。

华春莹表示：「在溯源问题上，中方本着开放丶透明丶负责任的态度，率先同世卫组织开展科学合作。世卫组织也向中方提供了全球新冠病毒溯源的研究进展，有关合作正在稳步推进，双方保持着密切交流和沟通。」

国际专家一开始相信新冠病毒是在武汉当地一个贩卖野生动物的市场从动物身上转移至人体。然而，他们後来又认为，市场可能并非新冠疫情的起源地。相反的，市场应该是扩大新冠病毒传染的地方。

科学界广泛都认为新冠病毒源自於蝙蝠，但是是透过哪种动物传至人类，目前仍处於未知的状态。

杨威廉/邹宗翰 (法新社、路透社) 

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