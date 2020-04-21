“谭博士” – 世卫总干事其人其事

（德国之声中文网）每每接受采访，谭德赛(Tedros Adhanom Ghebreyesus)都会谈起一段往事：他七岁时，不得不眼睁睁地看着大他两岁的哥哥被病魔夺去生命，而在一个拥有正常医疗系统的国家，这种病本不至于夺人性命。但当时的埃塞俄比亚，却没有一个能够正常运作的医疗保健系统。

谭德赛说，作为世卫组织总干事，他之所以致力于改善医疗体系，就是因为他无法接受，“穷人生个小病也不得不死”的现状。他说，哥哥的死至今仍是他工作的动力。

改革埃塞俄比亚医疗制度

现年55岁的谭德赛有着多年在卫生系统就职的经验。九十年代，他在英国攻读传染病学，并获得公共卫生专业的博士学位。2005年至2012年，担任埃塞俄比亚卫生部长期间，他对该国的医疗系统进行了大规模改革和扩建。

七年时间里，埃塞俄比亚建立了一系列医疗中心，聘请了数万名医务人员为乡村地区提供基本的医疗服务，并首次在该国引入了医疗保险制度。医科高等院校的数量从三所增加到33所，而医生人数更是一度呈现出爆炸式增长的趋势。肺结核、霍乱和艾滋病的死亡率下降了近90%。

据报道，2009年之后，谭德赛也为改善该国的母婴保健系统立下了汗马功劳。2012年至2016年，谭德赛还曾担任过埃塞俄比亚外交部长。

霍乱之争

但是，谭德赛的政绩在埃塞俄比亚也并非没有争议。尤其在遏制传染病方面，这位前卫生部长迄今仍面临严重的指控。有人指责他在2006年至2011年期间，曾多次隐瞒霍乱疫情，并迟迟不肯采取必要措施。德国之声埃塞俄比亚语组主任沙多姆斯基（Ludger Schadomsky）曾密切关注谭德赛就任卫生部长期间的工作轨迹。他回忆道：“当时尽管有种种迹象显示，这里可能爆发了霍乱，但每当我们采访埃塞俄比亚卫生当局时，对方总是称之为‘腹泻’予以搪塞。”

谭德赛担任卫生部长期间发生的几次霍乱疫情中，该国两大族裔阿姆哈拉人和奥罗莫人受到的冲击最大。因此，2017年，谭德赛被提名为世卫组织总干事时，曾在上述两大族群中引发了大规模抗议浪潮。谭德赛本人属于提格雷少数民族，该族虽然只占全国总人口的6%，但却得以常年主导该国的政界。

人权活动人士阿德弗里斯（Kassahun Adefris）当年接受德国之声采访时，就曾对谭德赛被提名世卫组织总干事表示担忧：“他担任卫生部长期间，隐瞒霍乱疫情，造成很多人死于非命。因此，我认为让这样一位犯过这样错误的人出任要职，实在是件令人忧虑的事情。” 人权组织“人权观察”当年也曾反对谭德赛出任世卫组织总干事，理由是他代表着一个打压反对派和新闻自由的专制政府。

谭德赛的改革计划

一些专家们表示，谭德赛出任世卫组织总干事后，他的一些核心改革计划已经初见成效。他们认为，在谭德赛领导下，世卫组织对卫生风险的反应速度变得更为快捷更加广泛，同2013年至2014年期间西非的埃博拉疫情期间世卫组织的反应形成鲜明对比。时任世卫组织总干事的中国人陈冯富珍曾因此招致广泛批评。

同美国发生争执

尽管如此，也有人批评说，在本次新冠疫情爆发后，世卫组织为了顾及中国政府的面子，没有就遏制疫情采取更为积极的措施。出于这一理由，美国总统特朗普甚至宣布暂停对世卫组织的资助。但是，至少有一点是没有争议的，谭德赛担任埃塞俄比亚政府高官期间，尤其是在2012年至2016年外交部长任内，一直同北京领导层保持着极其密切的关系。直到今天，亚的斯亚贝巴仍是北京最亲密的战略伙伴之一。

不过，谭德赛治下的世卫组织同美国总统特朗普之间的矛盾并不是疫情后才出现的。早在2017年，特朗普就曾发出缩减对世卫组织资助的威胁。有鉴于此，谭德赛就任之前就已宣布，他计划扩大世卫组织的捐助国范围，“以避免陷入财政困境。”他当时表示：“无论金额多少，捐助的国家越多，情况就会变得越好。”