谣言风暴席卷香港 谁在操弄真相?

(德国之声中文网) 在8月11日的尖沙咀，一名女子右眼受伤流血倒地的照片在网路上广传，目前为止对于她是否永久失明，都还没有第一手消息，但是已经有媒体开始误传她确定失明。与此同时，对于她的失明原因也传出两种说法: 主流报导称是港警布袋弹射穿她的护目镜导致她眼球破裂、眼睛附近骨头碎裂，但是另一方面也有人称她是被同为示威者的中大学生发射钢珠击中。

香港理工大学应用科学系助理教授钟剑华表示，这个消息的真实性还在逐步确认当中。面对香港抗争至今有真假资讯、也有误传讯息，钟剑华表示，除了需要时间和其他的资料来证明「事实」，其实「后真相」也变成兵家必争之地－事实如何已经不重要，人们相信与否才是重点。

钟剑华以警方逮捕购买「观星镭射笔」的学生事件为例，他说:「警察在记者会裡边，实验真的把报章都烧焦了。可是后来有人说，黑色的油墨是特别易燃的。 用这个方法这么近，照射这么久，自然就能烧起来。可是很都人不明白这一点，就在网上不断地传，说电筒有很大的烧伤能力。」

钟剑华认为若有留意，还是可以比对不同信息作查核，可以分辨出消息的真假，但是「有些人自己主动放弃，自己的选择...你没办法改变他们。」他提到，社群媒体中很多团体只喜欢跟自己圈子打交道，不容易让外面声音影响他们。他说自己与一些香港小商人在微信的群组，无奈地说:「他们那班人都是很相信特区政府、北京、中联办那些讯息。 我尝试把一些真正的资料放上去，他们都不太理会。」

另一方面，研究假新闻的香港大學新聞及傳媒研究中心助理教授鍛治本正人(Masato Kajimoto)也支持这种想法。他告诉CNN: 「就算没有任何支持真假的证据，人们也都倾向于相信我们想要相信的东西，忽略我们不想相信的事物。」CNN在报导中补充道，在「解放军进入香港」的造假推特在被证实是假的之前，就已经处及84万人、被转发超过8000次。鍛治本正人说，其实像中国进军香港的谣言在2014年雨伞运动时就已经出现过。

德国之声问，在这种情况下，香港人到底相信什么媒体? 钟剑华指出，香港每一年都有香港传媒公信力调查，里面看出香港人愈来愈相信网上的媒体，对于传统媒体信任度愈来愈低。「北京政府控制的那几个传媒，像是文汇和大公报公信力都很低。」他说，近年来，连过去公信力强的媒体，像是《明报》在处理敏感新闻的立场，也让他们最近几年的公信力逐渐下滑。

争议事件不同诠释

1. 元朗倒地的是不是孕妇?

在7月21日元朗白衣人无差别袭击事件当中，一张照片在网上流传，照片中一名女子倒卧在地，旁边有人正在进行救治。 女子腹部微凸，被人指是孕妇，谴责白衣人连孕妇也不放过。 之后又有人说女子只是身形丰腴，并没有怀孕。 这个争论最后没有结果。

2. 中国解放军进军香港?

7月24日，中国国防部发言人吴谦被记者问及驻港大陆军队如何应对香港局势时，回答：「在驻军法的第三章第14条有明确规定。 」在他的回答以后，时不时有谣言流传有中国解放军进入香港。 例如一张照片拍到解放军「ZG车牌」的救护车在香港出现，有人称是中共派解放军入港，最终香港01辟谣，经查核后发现照片中的车辆是属于中国驻港军队，本来就在香港，不是中国加派。 同样的谣言也以视频的形式出现: 网络上疯传着几辆装甲车往罗湖方向前进，后来港府出面澄清，该视频是2018年中共军车通过九龙。 或是，有一批中国军队在车站内行走的视频，声称解放军进入香港，最后也被法新社证实为假消息，该车站其实在中国拍摄。

3. 示威者钳断警察手指?

在7月14日沙田新城市广场的警民混战当中，传出有示威者钳断警察手指的消息。 但是这个消息事后被《传真社》证实是假消息，该警员的手指完好无缺，而被指为钳断手指的「工具」事实上是警察被夺去的警棍。立场新闻报导，香港多家媒体如成报、大公报、信报、港台、经济等都曾经报导这个消息，一些传媒在发现报导失实之后，低调删去相关内容。《传真社》向警方公共关系科核实，但是警方没有正面回应。

4. 警棍镶铁环?

7月27日，速龙小队在元朗站追打示威者，一张照片显示速龙小队员手上指着前方的警棍前端有一圈物品，谣传为小队加装铁环加强杀伤力。 之后警方发出声明，表示照片中的索带事实上是警棍的塑料圈松脱后往前滑。 之后民权观察又出面反驳，说警方提供的相片显示索带与警棍之间有空隙，以及索带上的扣是一致地排列；但记者拍摄的新闻图片当中，该环状物或胶索带是以完全索紧的状况箍在警棍未端，与警棍之间没有空隙，环上的扣并以不规则方式排列， 质疑两张相片并不相符。

5. 观星笔还是激光枪?

8月6日，香港浸大学生会会长方仲贤因为购买10支「观星笔」被警察逮捕。此举引起街坊居民不满，自發性包围深水埗警署。警察隔天召开记者会，称方仲华购买的是具有攻击性的「镭射枪」，并且现场用检获的「镭射枪」示范性能，当紫蓝色的镭射光照向纸张，大约7到8秒，纸张冒出白烟并有烧焦味。警方也称，以「高能量镭射枪」形容证物，是为了让大众更理解概念，区别出这次证物能量高到可以点燃纸张，与一般镭射笔存在差异。但是在7日晚上，大批民众仍旧前往天文馆集会，显示出对警方的说法不埋单。

钟剑华强调，虽然「真相」很难马上就被证实，但一般民众应该要有多元的资讯来源。此外，他提到，香港媒体计划有许多官员和政治团体的公信力调查，还有对中央政府的支持度，如何看中港两地的身份认同等等。这些内容都可以提供作为参考。这样才不会成为一言堂或是假讯息的受害者与传播者。