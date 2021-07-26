谢锋：中国外交界的又一匹“战狼”

“既要坏事做绝，还想好处占尽！”中国外交部副部长谢锋在天津与美国常务副国务卿舍曼会谈时一句话，把人们的目光转移到中国外交界的这匹新“战狼”身上。
(德国之声中文网)有媒体和舆论纷纷以“战狼”形容中国外交界展露锋芒的这位新星。关注谢锋的背景，可以得知这位1964年出生的江苏江都人曾就读于中国人民大学的外交学院。外交官生涯从1986年出任中华人民共和国外交部西欧司科员、随员开始，经过中国驻马耳他共和国、美国、印度尼西亚使领馆的职业积累，于2017年到2021年期间被中国外交部委任为驻香港特别行政区特派员公署特派员，从2021年2月开始担任外交部副部长职务。分管政策规划、美大和拉美地区事务以及翻译工作。
在高升副部长之前，谢锋就已经在香港展露过“战狼”的锋芒。2019年11月，美国国会参议院通过了香港人权与民主法案后，谢锋鲜有的以中国外交部驻港代表的身份，召见美国驻港总领事史墨客（Hanscom Smith），严厉表达不满情绪。他批评美国有关政客“逆时代潮流而动，为捞取个人政治资本，假人权、民主、自由之名，行混淆是非、颠倒黑白之实，支持黑衣暴徒违法行凶”。
谢锋当时表示：“任何外来威胁、施压都吓不倒、压不垮包括香港同胞在内的14亿中国人民，任何力量都不能阻挡中华民族伟大复兴的进程，奉劝美方不要打错算盘……中国在过去困难时期都从未弯过腰，现在更不会屈服于任何外来压力”。
这类强硬的表态，让中国官媒也找到了中美博弈中的新语态。新华社当时在谢锋做出上述表态后几日，发表了题为“任何威胁都吓不倒中国人民”的评论文章，称“任何外来威胁、施压都吓不倒、压不垮包括香港同胞在内的14亿中国人民，任何力量都不能阻挡中华民族伟大复兴的进程。我们奉劝美方不要打错了算盘”，几乎原封不动的套用谢锋的表态。
如今，谢锋又为中美外交增添了新的“战狼语录”，7月26日，他与美国常务副国务卿舍曼会谈时的强硬表态包括：“美方没有资格在中方面前指手画脚谈民主人权……美方应该首先解决好自己的人权问题。从历史看，对土著居民搞种族灭绝；从现实看，消极抗疫造成62万美国人死亡；从世界看，长期穷兵黩武，用谎言挑起战争，给世界带来深重灾难。美国凭什么以全球民主人权代言人自居？”
当然，谢锋此论对美强硬表态中，除了“坏事做绝，还想好处占尽”这样的说法，还包括谢锋对美国提出对华“竞争、合作、对抗”政策路线的表态。谢锋表示，这样的“三分法”，就是“遏制打压中国的‘障眼法’。对抗遏制是本质，合作是权宜之计，竞争是话语陷阱。”
从中国社交媒体上允许发表的言论来看，谢锋这样的表态深得人心。在“凤凰网”相关报道的评论区内，有网友把“坏事做绝，好事占尽”评为“经典名句”，称“一句话把美帝自私自利的丑恶嘴脸暴露的淋漓尽致。”评论区内，对谢锋的好评无数。名为“恍如来音”的用户表示：“美方既要坏事做绝，又要好处占尽。这要让全世界都听到。”
纵观德语和英语主流媒体对“谢舍会”的报道，谢锋“坏事做绝，好事占尽”的说法除了被像《环球时报》这样的官方媒体英文版用“do bad things and get good results”这样并不十分准确的翻译体现之外，并没有得到太大的关注度。英文和德文媒体关注的主要集中在谢锋有关：“中美关系陷入僵局，根本原因在于美国一些人把中国当作‘假想敌’”，并且“妖魔化中国”的表态。
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7月26日，中国外交部副部长谢锋在天津与到访的美国常务副国务卿舍曼举行会谈。这是自今年1月美国总统拜登上任以来美国访华的最高阶官员。外界分析认为，舍曼此次天津行程的重要议题可能是为未来美国总统拜登与中国国家主席习近平会晤铺平道路。
周四，中国驻巴基斯坦外交官张和清在其实名注册的推特账号发布推文，指出“对待敌人，我们就是‘战狼’”，并附以极具侮辱色彩的竖中指图片。目前该推文虽已被删除，但有关中国战狼外交的讨论仍在继续。
前不久，中国官方的新华社援引习近平在政治家的讲话报道称：“要注重把握好基调，既开放自信也谦逊谦和，努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象。 ”难道中国要放弃“战狼外交”吗？