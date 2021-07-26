谢锋：中国外交界的又一匹“战狼”

(德国之声中文网)有媒体和舆论纷纷以“战狼”形容中国外交界展露锋芒的这位新星。关注谢锋的背景，可以得知这位1964年出生的江苏江都人曾就读于中国人民大学的外交学院。外交官生涯从1986年出任中华人民共和国外交部西欧司科员、随员开始，经过中国驻马耳他共和国、美国、印度尼西亚使领馆的职业积累，于2017年到2021年期间被中国外交部委任为驻香港特别行政区特派员公署特派员，从2021年2月开始担任外交部副部长职务。分管政策规划、美大和拉美地区事务以及翻译工作。

“战狼”香港露锋芒

在高升副部长之前，谢锋就已经在香港展露过“战狼”的锋芒。2019年11月，美国国会参议院通过了香港人权与民主法案后，谢锋鲜有的以中国外交部驻港代表的身份，召见美国驻港总领事史墨客（Hanscom Smith），严厉表达不满情绪。他批评美国有关政客“逆时代潮流而动，为捞取个人政治资本，假人权、民主、自由之名，行混淆是非、颠倒黑白之实，支持黑衣暴徒违法行凶”。

谢锋当时表示：“任何外来威胁、施压都吓不倒、压不垮包括香港同胞在内的14亿中国人民，任何力量都不能阻挡中华民族伟大复兴的进程，奉劝美方不要打错算盘……中国在过去困难时期都从未弯过腰，现在更不会屈服于任何外来压力”。

这类强硬的表态，让中国官媒也找到了中美博弈中的新语态。新华社当时在谢锋做出上述表态后几日，发表了题为“任何威胁都吓不倒中国人民”的评论文章，称“任何外来威胁、施压都吓不倒、压不垮包括香港同胞在内的14亿中国人民，任何力量都不能阻挡中华民族伟大复兴的进程。我们奉劝美方不要打错了算盘”，几乎原封不动的套用谢锋的表态。

中国外交部副部长谢锋在天津与美国常务副国务卿舍曼会谈现场

中美外交新“战狼语录”

如今，谢锋又为中美外交增添了新的“战狼语录”，7月26日，他与美国常务副国务卿舍曼会谈时的强硬表态包括：“美方没有资格在中方面前指手画脚谈民主人权……美方应该首先解决好自己的人权问题。从历史看，对土著居民搞种族灭绝；从现实看，消极抗疫造成62万美国人死亡；从世界看，长期穷兵黩武，用谎言挑起战争，给世界带来深重灾难。美国凭什么以全球民主人权代言人自居？”

当然，谢锋此论对美强硬表态中，除了“坏事做绝，还想好处占尽”这样的说法，还包括谢锋对美国提出对华“竞争、合作、对抗”政策路线的表态。谢锋表示，这样的“三分法”，就是“遏制打压中国的‘障眼法’。对抗遏制是本质，合作是权宜之计，竞争是话语陷阱。”

墙内战狼墙内红

从中国社交媒体上允许发表的言论来看，谢锋这样的表态深得人心。在“凤凰网”相关报道的评论区内，有网友把“坏事做绝，好事占尽”评为“经典名句”，称“一句话把美帝自私自利的丑恶嘴脸暴露的淋漓尽致。”评论区内，对谢锋的好评无数。名为“恍如来音”的用户表示：“美方既要坏事做绝，又要好处占尽。这要让全世界都听到。”

纵观德语和英语主流媒体对“谢舍会”的报道，谢锋“坏事做绝，好事占尽”的说法除了被像《环球时报》这样的官方媒体英文版用“do bad things and get good results”这样并不十分准确的翻译体现之外，并没有得到太大的关注度。英文和德文媒体关注的主要集中在谢锋有关：“中美关系陷入僵局，根本原因在于美国一些人把中国当作‘假想敌’”，并且“妖魔化中国”的表态。

“战狼外交”的前世今生 电影《战狼》 2015年，由吴京自导自演的军事题材电影《战狼》上映后受到欢迎。中国媒体搜狐新闻报道，该片票房达到5.45亿人民币。吴京继而在2017年推出了续集《战狼2》，片子同样卖座。这部电影民族主义情绪相当浓厚，其中的一些台词“犯我中华者，虽远必诛”，“中国护照不能让你到达世界上每个地方，但他能让你从世界上任何一个地方回来”广为流传。而几乎在同一时期，特朗普出任美国总统，中美爆发贸易战。中国外交作风渐渐强硬，这种新的外交风格开始被形容为“战狼式外交”。

“战狼外交”的前世今生 外交风格转风向 北京近年来一改邓小平定下的韬光养晦外交基调。CNN指出，与过去几十年素来温和的中国外交官们相比，“战狼外交”是一种完全不同的类型。这些中国外交官不会发表冗长的声明，而是在推特和其他社交媒体平台上，对任何针对中国或共产党的批评进行直接回击。

“战狼外交”的前世今生 有狼才有战狼？ 中国的外交官们最初并没有否认这种表述。根据中国官媒央视报道，中国驻英国大使刘晓明今年5月曾表示，中国坚持走和平路线，然而因为世界上有“狼”，因此中国需要“战狼”来捍卫国家尊严。图为《战狼2》剧照。

“战狼外交”的前世今生 战狼外交官 “战狼外交”代表人物之一是中国外交部发言人赵立坚，其言论多次引发争议。比如3月，他在推特上提出，可能是美军把新冠疫情带到了武汉。 “五眼联盟”外长发出针对香港问题的声明后，他在例行发布会上回应，不管他们长“五只眼”还是“十只眼”，只要胆敢损害中国的主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎。最近一次引发争议是赵立坚发布的一则抨击澳军在阿富汗战争罪行的推文以及相关图片。澳洲总理莫里森表示，中国政府完全应该为这条推文感到羞耻。

“战狼外交”的前世今生 战狼大使们 中国驻澳大利亚大使成竞业4月威胁说，如果澳州政府继续推动调查新冠病毒源头(图为冠状病毒结构示意图)，中国民众可能抵制澳大利亚的产品或者旅游。中国驻巴西大使杨万明则针对巴西总统博尔索纳罗的儿子指责中共“专制政权”的说法，在推特上称他去了一次迈阿密后“感染思想病毒”。

“战狼外交”的前世今生 战狼学者 《环球时报》总编辑胡锡进最近发出“战狼呛声”，声称若是蓬佩奥及以上美国官员访台，中国应该在台北超低飞行动，宣誓中国主权。学者金灿荣(见图)曾表示，中国块头大了，物理上再继续韬光养晦已经做不到了，他在2018年11月的一次讲话中说，中国GDP是日本的2.5倍，现在蹲下来也比日本高，怎么韬光养晦。

“战狼外交”的前世今生 “战狼”效果适得其反 可北京的“战狼外交”未能改善中国的国际处境，相反，地缘政治变得进一步恶化。澳大利亚战略政策研究所（ASPI）的学者汉森（Fergus Hanson）指出，由于中共开始表现得日益“咄咄逼人”，其在澳民众舆论中的形象“急转直下”。越来越多的国家开始站出来反对中国“战狼外交”，明确表示对于新疆再教育营和限制香港自由的反对。

“战狼外交”的前世今生 中国外交部不高兴 中国外交部最近也不满“战狼外交”的说法。根据中国外交部网站，中国外交部副部长乐玉成在一次论坛发演讲时表示，给我们贴“战狼外交”这个标签，至少是对中国外交的误解。他还指出，中国从来就是礼仪之邦、以和为贵，从没有主动挑衅别人，也没有跑到别人家门口更没有到别人家里去挑事，“是别人到我们家门口耀武扬威，我们不得不奋起自卫”。 作者: 文木





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