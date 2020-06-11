谢尔盖·普罗科菲耶夫：庆祝十月革命20周年康塔塔  

普罗科菲耶夫很早就展现出音乐天赋，最早的作品是5岁时即兴弹奏的一首钢琴曲，是母亲为他记录下来的。

父母对普罗科菲耶夫进行了精心栽培，13岁那年，普罗科菲耶夫带着自己的四部歌剧、两部奏鸣曲、一部交响曲和多首钢琴曲报考彼得堡音乐学院并被录取。之后他在那里一呆就是十年。从作曲系、指挥系和钢琴系毕业后，普罗科菲耶夫先后到伦敦、罗马等地演出。

1918到1936年期间，他先后寄居美国、法国，从事创作和演出。1936年回国；1947年获俄罗斯联邦人民艺术家称号，1953年逝世后被追授列宁奖金。

普罗科菲耶夫创作了大量作品，代表作有第1、5交响曲，第3钢琴协奏曲，交响童话“彼得与狼”等等。

请听普罗科菲耶夫1937年创作的庆祝十月革命20周年康塔塔，由乌拉尔爱乐交响乐团演奏。

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