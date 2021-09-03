谜底揭晓！拉舍特为何在灾区开怀大笑？

（德国之声中文网）这张照片让拉舍特付出了极大的代价。基民盟前主席拉舍特（Armin Laschet）曾经是联邦总理的热门人选，外界一度看好他成为默克尔接班人。但今年7月17日，时任北威州州长的拉舍特与联邦总统施泰因迈尔一同探视洪灾灾区时，被媒体捕捉到他在背后与人聊天哈哈大笑的画面，引发民众怒火，其民调支持度也因此应声下滑。究竟拉舍特为何大笑？这个谜底在年底终于被德国媒体解开。

根据"德国编辑部网络"（RND）报道，当时联邦总统施泰因迈尔正在洪灾重灾区埃尔夫施达特（ Erftstadt）发表讲话，表达与灾民的团结之情并承诺提供援助。此时，拉舍特以及一群随行人员就站在施泰因迈尔身后不远处。据在场人士还原当时情况，拉舍特开玩笑地批评站在他身旁的基民盟籍地方官员弗兰克·罗克（Frank Rock）只称呼总统"施泰因迈尔先生"，而非"联邦总统先生"。罗克则对拉舍特说，他对于施泰因迈尔"跟你一样矮"感到惊讶。报道指出，拉舍特和罗克都不知道正在进行电视转播，其一行人也听不到施泰因迈尔讲话的内容。

拉舍特哈哈大笑的画面被媒体镜头捕捉到。这一画面播出后引来排山倒海的批评声浪。

拉舍特受到其他政党以及德国民众的严厉批评。他与罗克事后都为此致歉。拉舍特在推特上写道："我非常感谢联邦总统（来北威州）视察灾情。我们都非常关注受灾群众的命运。我们和很多受灾居民交谈了解情况，所以这让我对于（总统讲话过程中出现的）情况给大家造成的印象更加感到遗憾。这是不合适的，我很抱歉。"

但拉舍特的道歉无法灭火，基民盟的民调在此之后依然大幅下滑。当时就有网民在他的道歉推文下写道："你不会成为总理的，阿明(拉舍特的名字)。" 而最终拉舍特确实与总理宝座失之交臂。

（综合报道）

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