谜底揭开：西班牙退位国王移居阿联酋 

（德国之声中文网）在一桩金融丑闻不断发酵的背景下，西班牙王室日前（8月17日）通报说，老国王胡安·卡洛斯已移居阿联酋。

二周前，胡安·卡洛斯本人曾表示，他将离开西班牙，但未透露去向，引起对他会去哪国定居的众多猜测。西班牙和瑞士检方此前已启动对胡安·卡洛斯涉嫌有金融不轨行为的司法调查。

西班牙王室一名发言人通报说，现年82岁的这位老国王8月3日前往阿联酋后留在了那里。该发言人未提供更多细节。

王室的这一通报证实了亲君主制的西班牙《ABC 日报》关于老国王已在那里定居的猜测。其它媒体曾猜测，这位前君主或许会在他度过部分青少年时代的葡萄牙定居，或者会在多米尼加共和国度过余生。

涉嫌金融犯罪？

瑞士一检察官正调查胡安·卡洛斯早前给其情妇、丹麦商人塞恩-维特根斯泰因-塞恩（Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn）的一笔银行汇款。媒体报道说，沙特国王阿卜杜拉曾将8500万欧元（一亿美元）存入这位前西班牙国王可支配的一银行账户。之后，胡安·卡洛斯从该帐户中转汇6500万欧元给了塞恩-维特根斯泰因。

西班牙最高法院检方目前也正就胡安·卡洛斯涉嫌收受回扣指控展开调查。根据该项指控，胡安·卡洛斯从2011年西班牙合股公司中标沙特高铁项目收取巨额回扣。连接麦加和麦地那的全长450公里的该高铁线路2018年正式通车。

争议性君主

1975年，西班牙独裁者弗朗哥去世后两天，胡安·卡洛斯一世登基。因帮助国家实现民主转型，他口碑甚佳。

2012年，西班牙正经历经济萧条，而他在博茨瓦纳的一次奢侈旅行曝光，使其亲民形象大受打击，此次旅行的一张照片上显示，这位国王肩扛一支猎枪，身后是一头死去的大象。

现任国王费利佩六世已经宣布放弃继承父亲遗产

自那时起，西班牙王室不断成为争议对象，其中包括卡洛斯的女儿克里斯蒂娜（Cristina）涉入的一桩金融犯罪行为。克里斯蒂娜是现任国王费利佩六世（Felipe）的姐姐。

今年早些时候，在传出有关瑞士检方对老国王展开调查的报道后，费利佩国王宣布放弃继承父亲遗产，并取消了国家给予前国王的年度补贴。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

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