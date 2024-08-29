谜团即将解开?专家称已定位MH370残骸

十年前在从吉隆坡飞往北京途中失踪的马航MH370航班，至今是航空史上最大谜团之一。现在，一名澳大利亚研究人员宣称已经定位了失联波音777客机的残骸。

（德国之声中文网）澳大利亚塔斯马尼亚大学海洋与极地研究院的学者林恩(Vincent Lyne)在专业期刊《航海杂志》(Journal of Navigation)上发表论文称，MH370航班的飞机残骸位于6000米深处的海底洼地，这片洼地地处澳大利亚西侧、印度洋东南部的布罗肯海岭区域，海底地形险峻崎岖，"是残骸的完美隐藏地点"。

林恩的这篇论文写于2021年，最近刚刚通过了同行评审得以正式发表。这篇论文称，马来西亚槟城国际机场的经线与MH370航班机长Zaharie Shah家中电脑上的一条模拟飞行航线在布罗肯海岭区域相交，交汇点正好是一个6000米深的洼地。MH370失联前的最后位置在槟城国际机场附近。

这名海洋学家还认为，结合分析此前在留尼汪岛发现的机翼残片，MH370航班并非失控坠毁，机长极有可能在最后时刻试图在海面迫降。加拿大空难调查专家万斯(Larry Vance)此前也做出过相似的分析。不过，两名学者都没有说明机长究竟是故意还是迫不得已让飞机在海面迫降。

林恩现在呼吁各国有关部门在他所判定的位置大力搜寻飞机残骸。

研究人员认为，留尼汪岛发现的MH370机翼残片显示飞机在最后一刻建立了着陆姿态，由此判定机长当时在操纵紧急迫降 图像来源: Zinfos974/EPA/picture alliance

2021年，英国航空工程师戈弗雷(Richard Godfrey)也曾根据微弱信号传播系统以及国际海事卫星数据提出MH370航班残骸位于布罗肯海岭区域。

2014年3月8日，马航MH370航班波音777飞机由马来西亚吉隆坡飞往北京的途中从雷达屏幕上消失，机上共有239名乘客和机组人员，其中包括154名中国乘客。马航MH370客机的消失是当代航空史上谜团最多的一次空难。事件原因至今仍未调查清楚。尽管进行了航空史上最大规模的搜索，直至今日但仍未找到这架飞机。

2018年7月，马来西亚政府公布的一份调查报告称，失联的马航MH370有意改变了航向，在通讯中断后飞了7个多小时。报告称，飞机失踪的原因仍无法断定，也不能排除"第三方干预"的可能。有关MH370的失联原因一直有多种理论，从事故、劫机甚至恐怖主义阴谋的说法都有。

（德新社）

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