谍海风云：俄罗斯建议与美交换囚犯

（德国之声中文网）据国际文传电讯社报道，俄罗斯外交部副部长里亚布科夫（Sergej Rjabkow）表示，俄罗斯希望自2010年在美国服刑的飞行员亚罗申科（Konstantin Jaroschenko ）返回俄罗斯。为此莫斯科愿将一名在俄罗斯服刑的美国公民进行交换。俄罗斯提供了各种不同的交换版本。

至于是否像人们所猜测的那样，美国公民惠兰（Paul Whelan）将作为交换的对象，现在还不清楚。谈到因涉嫌从事间谍活动被逮捕的惠兰这一具体案例，里亚布科夫表示必须首先作出判决。但是亚罗申科不应等待这么久。

走私、间谍和长期争议

俄罗斯飞行员亚罗申科于2011年因涉嫌毒品走私在美国被判处20年有期徒刑。 2010年，他在试图走私大量可卡因时在西非被逮捕。发生在利比里亚的这一逮捕事件引发了一场外交风波。俄罗斯指责利比里亚将其公民引渡美国违反国际法。多年来亚罗申科一直抱怨，说他在美国的健康状况日益恶化。

美国间谍嫌疑人惠兰于去年十二月底在莫斯科的酒店房间内被逮捕。俄罗斯联邦安全局（FSB）称，惠兰从事间谍活动被当场抓获。据称，他随身携带着一个收集秘密数据的USB。惠兰否认对他的所有指控。其家人说他前往莫斯科是为了参加一位朋友的婚礼。

如果俄罗斯对惠兰的指控罪名成立，他将面临最高20年的监禁。这位前美国海军陆战队员也抱怨监狱条件恶劣。美国驻莫斯科大使馆发推文称，惠兰的健康状况已经恶化。但俄罗斯当局拒绝了他看医生的申请。

惠兰被捕后不久就有人猜测，这位48岁的美国公民被拘留的唯一原因是俄罗斯希望有一个可以用来交换的囚犯。

惠兰拥有美国、英国、爱尔兰和加拿大国籍。

李京慧/苗子（德新社）