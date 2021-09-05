 谋求加入一带一路 塔利班继续向中国示好 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.09.2021

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时政风云

谋求加入一带一路 塔利班继续向中国示好

塔尔半岛电视台此前援引阿富汗塔利班消息人士称，该组织已邀请中国等多个国家代表参加新政府成立活动。俄罗斯明确表示参加，而中国外交部则回应说，暂时无可提供的信息，但是支持阿富汗组建开放、包容、有广泛代表性的政府。

Projekt Wirtschaftskorridor Pakistan-China

阿富汗会否加入“中巴经济走廊”？图为巴基斯坦瓜达尔港的相关工程

(德国之声中文网) 半岛电视台引述的塔利班匿名消息人士称，土耳其、中国、俄罗斯、伊朗、巴基斯坦、卡塔尔都在受邀参加新政府成立仪式之列。这名消息人士同时也强调，塔利班将建立一个"被国际社会和阿富汗人民所认可的政权"。

不过，在9月6日的中国外交部例行新闻发布会上，发言人汪文斌就"中国是否受到邀请"之问题回应说："目前我没有可以向你提供的信息。"汪文斌说，中国"支持阿富汗人民自主选择符合本国国情的发展道路。我们也始终支持阿富汗组建开放、包容、有广泛代表性的政府，奉行温和、稳健的内外政策，坚决打击各类恐怖势力，同各国特别是周边国家友好相处。"

Afghanistan PK der Taliban

阿富汗塔利班发言人穆贾希德

相比中国方面的含糊其词，俄罗斯外长的回应要明确得多。外长拉夫罗夫说，俄罗斯对阿富汗新政府成立表示支持，准备参加成立仪式。同时，拉夫罗夫也提出了一些前提条件：新政府应当能反映阿富汗社会得各个方面，既包括塔利班、普什图人，也包括其他群体；"只有一个包容的政府，才能确保向新生活的可持续过渡。如果是这样，我们很乐意与其他受邀国一起参加这样的仪式。"

Karte China Pakistan geplanter Wirtschaftskorridor Gwadar - Kaschgar

中巴经济走廊

用铜矿加入"一带一路"？

同样在9月6日，阿富汗塔利班发言人穆贾希德(Sabiullah Mudschahid)于喀布尔的一场新闻发布会上表示，支持中国的"一带一路"倡议，并且希望能够加入"一带一路"的重点项目"中巴经济走廊"，与中国、巴基斯坦加强合作。

中国已通过中巴经济走廊（CPEC）对巴基斯坦投资约620亿美元。巴基斯坦成立了由15000名士兵组成的特别安全部队保护在中巴经济走廊工作的中国公民安全。就在几星期前，一支运送中国工人的车队在巴基斯坦北部靠近阿富汗边境地区遭遇自杀式恐怖袭击，造成包括9名工人在内的总计13人丧生。这些工人正在兴建巴基斯坦达苏水电站，被认为是"中巴经济走廊"的配套项目。这场袭击被认为和巴基斯坦塔利班有关。

DW.COM

西方国家军队撤出阿富汗之后，阿富汗亟须资金援助。塔利班高调表示寄希望于来自中国的投资和开发。塔利班还表示，阿富汗女性可以上大学和工作。

本周日，巴基斯坦西南部俾路支省首府奎达郊外发生自杀式爆炸袭击案，目前已造成至少3人死亡，15人受伤。巴基斯坦塔利班宣布对这一袭击案负责。上个月，载有中国人员的车队也是在这个省遭到自杀式炸弹袭击。

在巴基斯坦西南部的俾路支省再次发生自杀式袭击后，中国再次提醒在巴基斯坦的中国公民提高警惕，并敦促该国有关部门采取有效防御措施。分离主义叛乱分子组成的俾路支解放军声称对爆炸事件负责。

随着塔利班在阿富汗不断攻城掠地，这股政治力量在国际舞台上得到承认似乎只是一个时间问题。政治学者张俊华分析认为，中国外长王毅7月末会见塔利班代表，显示北京对阿富汗塔利班寄托着重大的希望。然而塔利班到底是否会满足中国的期待， 中国对阿富汗的发展局势到底能产生多大影响，则受到诸多复杂因素的制约。

并非所有人都逃避阿富汗的新统治者。国际问题专家Alexander Görlach指出，数天来，在阿富汗蒙受耻辱的只是西方人，俄罗斯人和中国人则已经在同塔利班对话。

阿富汗塔利班发言人穆贾希德近期已经多次表示出参与"一带一路"的意愿。在9月5日接受中国官媒央视的采访时，他也强调说，中国既是阿富汗周边国家中十分重要的大国，也是经济发达的现代化国家，拥有"良好的领导力和发展经验"，希望与中国在未来的合作中取得进展。他还特别重申，"不允许任何国家利用阿富汗从事影响其他国家或地区安全的行为。"而在9月1日接受意大利《共和报》采访时，他更是明确表示，阿富汗拥有丰富的铜矿资源，而中国的"一带一路"就像是对古代丝绸之路的复兴。

中国外交部发言人汪文斌则回应塔利班谋求加入"一带一路"的表态说，中方希望阿富汗局势平稳过渡，实现持久和平稳定，"这是阿富汗下阶段开展对外合作的前提以及各国企业赴阿投资兴业的基础。"

跨国非政府组织"反极端主义项目"(Counter Extremism Project)的高级主任辛德勒(Hans-Jakob Schindler)在接受德国之声采访时指出，中国不太可能在近期启动对阿富汗的大规模投资。辛德勒认为，阿富汗基础设施落后，拥有铜矿开采权的中国企业将难以将资源运出。此外，当地也缺乏足够的水资源来进行采矿作业。而当地的安全形势也会进一步推高阿富汗的采矿成本。

辛德勒分析说，如今阿富汗的一系列姿态，说明该组织已经明白，想要维护统治就必须要有国际盟友。"但是回顾过去20年间，该组织在其持续控制区的所作所为，就能发现塔利班更多地是在谋求统治，而非是要发展阿富汗。"

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