谈球员肤色 德国副议长删帖又道歉

德国联邦议院副议长、绿党议员凯特琳·戈林-埃卡特（Katrin Göring-Eckardt）本周四删除了自己评德国队在欧洲杯上2:0战胜匈牙利队的一则帖子并为此道歉。她在帖子中评论了德国队球员的肤色，招致批评。

（德国之声中文网）德国队本周三（6月19日）在欧洲杯小组赛第二轮争夺中以2：0战胜匈牙利队，率先出线。据报道，这场比赛过后，德国联邦议会副议长、绿党议员凯特琳·戈林-埃卡特（Katrin Göring-Eckardt）在X平台（原推特）发帖写道："这支球队确实很出色。想象一下，如果只有白人德国球员。"

德国队6约19日在欧洲杯上对阵匈牙利的阵容 图像来源: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

这则帖子立即招致抨击，其他联邦议员也对此提出批评。联合执政的自民党副主席沃尔夫冈·库比茨基 (Wolfgang Kubicki)写道："我觉得以肤色评判德国人非常令人担忧。我的同事应该迅速删除这条帖子。"

凯特琳·戈林-埃卡特周四删除了这则帖子并表示道歉。她写道："我删除了帖子。我对我的措辞表示遗憾。我对21%的德国人认为国家队里应该有更多' 白人'感到生气。我为这支球队自豪，并希望我们能够说服那21%。"

西德意志电台的民调风波

戈林-埃卡特这里指的是西德意志电台（WDR）所做的一项民调。该调查显示，大约五分之一的德国人希望看到德国国家足球队有更多白人球员。西德意志电台是在制作"团结、公正和多样"系列专题片时委托民调机构Infratest dimap进行的这项调查。1304名随机抽样选取的受访者被要求在以下选项中做出选择：

·如果有更多白人球员入选德国国家队，我会认为更好。

·德国国家队现在有很多具有移民背景的球员，我认为这样很好。

·德国国家队目前的队长是土耳其血统，我对此感到遗憾。

大约21%的受访者在第一个选项下划了对勾，65%的受访者反对这一说法。66%的受访者认为，现在的国家队中有很多有移民背景的球员是件好事。对第三个选项，17%的受访者表示赞同，67%则持拒绝态度。

该调查本身以及调查结果遭到了尖锐的批评。德国队教练朱利安·纳格尔斯曼 (Julian Nagelsmann)称其为"种族主义"。国脚基米希(Joshua Kimmich)认为，问卷调查中提出这样的问题，本身就愚蠢至极，效果也适得其反。西德意志电视台体育部主任法尔克（ Karl Valks）则表示："我们的记者艾维诺（ Philipp Awounou）曾听到过这样的说法，即球场上白皮肤的'真正'的德国球员太少了。对此，我们当然不能人云亦云，所以就搞了这次民调。"在西德意志电台制作的"团结、公正和多样"系列片中，德国前国脚阿萨莫阿（Gerald Asamoah）和2014年获得过世界冠军的球员穆斯塔菲（Shkodran Mustafi） 都回忆了受到种族歧视的经历。

德国前国脚阿萨莫阿（Gerald Asamoah） 图像来源: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

德国国家队本次出征欧洲杯的初选阵容中，包括九名有移民背景非裔和土耳其裔球员。

（德新社、德国基督教通讯社）

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