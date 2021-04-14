谈气候： 克里已抵华 中法德首脑周五通话

（德国之声中文网）克里特使周四（4月15日）和周五与中方的会谈旨在为拜登邀请参加的举行的国际虚拟气候峰会（4月22－23日）做准备。

一般预期，中国领导人习近平会参加峰会，但官方尚未证实。不过，中国外交部周四在北京通报说，应法国总统马克龙邀请，习近平将于周五与德法两国政府首脑在线举行气候问题磋商。

作为最大的二氧化碳排放国，中美两国对抗击全球变暖的努力是否成功至关重要。观察家们认为，尽管在其它领域中两国关系紧张，但在气候变化问题上进行合作仍完全可能。

拜登希望此次峰会能凸显气候保护的紧迫性和经济效益。峰会前，美方还将宣布"雄心勃勃的2030年排放目标 "，以作为对2015年巴黎气候协定的新贡献。拜登敦请其它国家领导人利用此次在线峰会，同样扩大其贡献。

《巴黎协定》的近200个签署国同意将全球升温控制在2度以下，如有可能，甚至是1.5度。 与前工业化时代（1850-1900年）相比，地球温度已上升了1度。联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯新近警告说，本世纪人类正走向3至5度的灾难性升温。

习近平承诺过，中国二氧化碳排放将在2030年前达到峰值，在2060年前实现碳中和。这意味着，届时，不再产生比自然或技术手段所能吸收的更多温室气体。根据该承诺，按经济产出计算，排放量要比2005年减少65%以上，非化石能源在消费中的比重增至25%左右。目前，中国60%左右的能源来自煤炭。

凝炼／叶宣（德新社）

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