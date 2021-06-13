 谈完中国谈气候 西方七国要撒钱 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.06.2021

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时政风云

谈完中国谈气候 西方七国要撒钱

西方七国集团峰会进入了第三天，各国领导人将重点转向了气候议题，酝酿每年为发展中国家提供1000亿美元气候保护资金。而在此前议程中，中国议题则是绝对的焦点，西方国家计划斥资数百亿美元与“一带一路”竞争。

UK G7 2021 Cornwall | Biden, Merkel und Jan Hecker

默克尔和拜登还将在今年7月进行双边会谈

(德国之声中文网)在6月12日的会谈中，七国领导人重点讨论了对华政策以及新冠疫情后的经济重建问题。美国总统拜登再次强调，要打造一个发达工业国家共同抗衡中国的民主联盟。他认为，西方七国集团必须团结一致地向北京表明立场：全球贸易的规则依旧应由西方国家制订，而不会拱手让与中国。美国方面表示，将继续充满担忧地关注中国在全球范围内与日俱增的影响力以及中国国有企业的不正当竞争手段。此外，中国的人权状况也将继续被关注。

不过，欧盟方面的对华立场和美国并不完全一致。德国总理默克尔就在会议上说："我们也需要和世界上所有国家展开合作。尤其是在气候保护、生物多样性领域，我们希望合作。没有中国的协作，我们永远无法拿出任何解决方案。"

England | G7 Gipfel

默克尔: 没有中国的协作，我们永远无法拿出任何解决方案

相比争夺世界经济主导权以及体制竞赛，欧盟显然对良好的欧中经贸关系更感兴趣。虽然欧盟在2019年初就将中国视作"体制竞争对手"，但总体而言依然将中国视作充满吸引力的市场。因此，在本届七国集团峰会上，来自欧洲的领导人都尽量避免会刺激北京的言论。

峰会上，七国集团以及欧盟领导人还商讨了疫情后经济重建问题。英国首相约翰逊强调，必须避免重蹈2008年金融危机后的覆辙，"当时的经济复苏没能平等地惠及社会的全部方面。"

有鉴于此，七国集团提出了一项为发展中国家以及新兴门槛国家提供基建援助的计划。"恢复建设更美好的世界"是此项计划的口号，预计将为众多发展中国家提供数百亿美元的资金，并且将确保这些援建项目符合巴黎气候协定的精神。美国方面指出，此项计划是对中国"一带一路"的回应，显示出富裕的民主国家可以提供中国之外的另一种透明、可持续的选择。不过，美方代表也强调，这并不意味着相关国家要被迫在"我们和中国之间选边站"。

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有美国高官透露，本次G7峰会将推出全球基础建设倡议，抗衡中国的“一带一路” 另外，拜登希望能建立一个联手抗中的民主联盟。周五完成首日会谈后，各国领导人应邀出席了英国女王的招待会。

德国编辑部网络指出，中国眼中的G7或许就像七矮人，但拜登提出的民主国家网络影响力最终或将远胜中国。北约秘书长接受《明镜周刊》专访时表示，中国的崛起是这个时代最大的安全挑战。

全球新冠疫苗短缺，G7国家料承诺向各国捐赠10亿剂疫苗，协助全球80%成人接种，期望在2022年底前结束这场大流行。

七国集团(G7)财政部长一致支持征收至少15%的全球最低企业税率，希望结束几十年来避税天堂竞相吸引跨国公司的局面。

G7成员国的外长5日在结束会议後，发布公报指责中国侵犯人权，并公开表示支持台湾参与世卫。此外，他们也谴责俄罗斯对乌克兰的侵略性行为，并聚焦全球新冠疫情。

气候保护：每年1000亿够不够？

而在6月13日的会议上，各方则将重点转向了气候保护议题。七国集团酝酿今后每年为发展中国家提供1000亿美元的资金用于推动气候保护。而根据慈善组织乐施会(Oxfam)的统计，西方国家目前为发展中国家提供的气候保护援助规模仅有390亿美元。

此次峰会的东道主英国希望，西方七国集团能够达成富有雄心的气候保护目标，并且在今年11月的苏格兰联合国气候峰会上正式承诺在2050年实现碳中和。

为了实现这亿目标，西方七国集团需要进一步提前淘汰煤电的时间表、停止投资外国的化石能源开采、淘汰燃油汽车。

不过，在不少环保组织看来，鉴于西方富裕国家在气候变化问题上的历史责任，即便G7做出了上述承诺，也依然远远不够。

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