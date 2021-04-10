 谈判紧要关头 伊朗议会指控总统鲁哈尼违法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.04.2021

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时政风云

谈判紧要关头 伊朗议会指控总统鲁哈尼违法

伊朗国内的政治斗争近期日趋激烈。伊朗伊斯兰议会日前指责温和派总统鲁哈尼“蔑视法律”。外界猜测，这与正在维也纳举行的新一轮伊朗核问题谈判有关。伊朗即将举行的总统大选也是重要因素。

Hassan Rohani Iran

鲁哈尼:我太难了！

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围绕伊朗核问题的谈判正在慢慢重启，美国何时才能解除制裁还是一个未知数。与此同时，中国正利用美国制裁的时机，积极填补西方企业撤离后在伊朗市场留下的空白。

伊朗与德国丶中国丶法国丶英国和俄罗斯等国周二在维也纳举行「建设性」的会谈，讨论如何恢复伊朗核协议。作为中间人的欧盟预期，未来将经历一段「複杂的过程」。

伊朗与美国6日将於维也纳针对伊朗核协议进行「间接会谈」。会前，美国国务院坦承认为会谈将很困难，伊朗则是明确表示他们希望美国解除所有制裁。相较之下，俄罗斯则是乐观看待会谈。

伊朗扎里夫外长周五表示，若美国解除制裁，伊朗将“立刻逆转”在核计划方面的行动。对华盛顿提出考虑重启伊朗核谈判，扎里夫重申了德黑兰的立场。

(德国之声中文网) 据伊朗官方通讯社报道，伊朗伊斯兰议会当天投票的235名议员中，有190人都赞成指控鲁哈尼。分析人士指出，此事很有可能与维也纳谈判有关，伊朗有可能在谈判中与美国方面达成某种程度的妥协。

现任总统鲁哈尼被认为属于温和派。2020年2月伊朗议会大选后，强硬派、保守派获得了胜利，对温和派总统鲁哈尼造成了巨大压力。在强硬派眼中，2015年伊朗与欧盟、美国、俄罗斯、中国达成的伊核协议没能体现伊朗的伊斯兰意识形态，鲁哈尼还被指责立场过于亲西方。

强硬派还将矛头对准鲁哈尼的改革政策，认为其没有带来任何利益，反而导致产油国伊朗陷入了严重的经济危机。

鲁哈尼则强烈反驳了议会中强硬派议员对他发起的指控，指责他们为了国内权力斗争不惜牺牲伊朗的国家利益。

伊朗即将举行大选

伊朗即将在今年6月举行总统大选，已经担任两届总统的鲁哈尼将卸任。而强硬派希望能够阻击温和派候选人。

鲁哈尼也是自1979年伊朗伊斯兰革命以来受到反对派最猛烈攻击的总统。去年十月，甚至还有议员要求处死鲁哈尼，原因则是鲁哈尼提议和美国谈判以缓解国内经济危机。在强硬派看来，与美国谈判无异于叛国。

美国前总统特朗普2018年单方面宣布退出伊朗核协议，并重启对伊朗的制裁。伊朗则以重启其核计划回应。国际原子能机构指出，最近几个月，伊朗已经显著加速推进其核计划。

Österreich Joint Commission of the Joint Comprehensive Plan of Action in Wien

维也纳的谈判，能拯救伊核协议么?

不过，就在几天前，伊朗与欧盟、英国、俄罗斯、中国方面重新启动了核谈判。德国外交部称，美方代表也参与了几场"单独的会谈"。此前，美国总统拜登已经表示，在满足一定前提的情况下，美国有可能重返伊核协议。伊朗方面则强调，美国新一届政府应当收回特朗普出台的制裁措施。

德国外长马斯4月10日表示，维也纳目前的谈判"具有建设性"，"各方"都展现出了意愿，向着彻底贯彻2015年协议的目标前进。不过，他也承认，这条道路将会是艰难的。

文山/王凡/(德新社、路透社、美联社等)

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