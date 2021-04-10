谈判紧要关头 伊朗议会指控总统鲁哈尼违法

(德国之声中文网) 据伊朗官方通讯社报道，伊朗伊斯兰议会当天投票的235名议员中，有190人都赞成指控鲁哈尼。分析人士指出，此事很有可能与维也纳谈判有关，伊朗有可能在谈判中与美国方面达成某种程度的妥协。

现任总统鲁哈尼被认为属于温和派。2020年2月伊朗议会大选后，强硬派、保守派获得了胜利，对温和派总统鲁哈尼造成了巨大压力。在强硬派眼中，2015年伊朗与欧盟、美国、俄罗斯、中国达成的伊核协议没能体现伊朗的伊斯兰意识形态，鲁哈尼还被指责立场过于亲西方。

强硬派还将矛头对准鲁哈尼的改革政策，认为其没有带来任何利益，反而导致产油国伊朗陷入了严重的经济危机。

鲁哈尼则强烈反驳了议会中强硬派议员对他发起的指控，指责他们为了国内权力斗争不惜牺牲伊朗的国家利益。

伊朗即将举行大选

伊朗即将在今年6月举行总统大选，已经担任两届总统的鲁哈尼将卸任。而强硬派希望能够阻击温和派候选人。

鲁哈尼也是自1979年伊朗伊斯兰革命以来受到反对派最猛烈攻击的总统。去年十月，甚至还有议员要求处死鲁哈尼，原因则是鲁哈尼提议和美国谈判以缓解国内经济危机。在强硬派看来，与美国谈判无异于叛国。

美国前总统特朗普2018年单方面宣布退出伊朗核协议，并重启对伊朗的制裁。伊朗则以重启其核计划回应。国际原子能机构指出，最近几个月，伊朗已经显著加速推进其核计划。

不过，就在几天前，伊朗与欧盟、英国、俄罗斯、中国方面重新启动了核谈判。德国外交部称，美方代表也参与了几场"单独的会谈"。此前，美国总统拜登已经表示，在满足一定前提的情况下，美国有可能重返伊核协议。伊朗方面则强调，美国新一届政府应当收回特朗普出台的制裁措施。

德国外长马斯4月10日表示，维也纳目前的谈判"具有建设性"，"各方"都展现出了意愿，向着彻底贯彻2015年协议的目标前进。不过，他也承认，这条道路将会是艰难的。

文山/王凡/(德新社、路透社、美联社等)

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